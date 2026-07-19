Muere un futbolista de la selección palestina sub-17 tiroteado por colonos israelíes

El futbolista Fadi Nassan (17 años), un jugador del club local Al Mughayyir y de la selección palestina sub-17, ha fallecido en las últimas horas debido a las heridas que sufrió hace una semana, cuando fue tiroteado en el muslo por colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.

"Mientras el mundo se prepara para la final del Mundial de la FIFA, un joven futbolista palestino muere a causa de un disparo israelí", ha escrito el Gobierno palestino en su cuenta de X este domingo.

Horas antes, la Federación Palestina de Fútbol había publicado que el juvenil Fadi Nassan se llegó a someterse a una operación de amputación "en un intento por salvar su vida", pero que finalmente falleció "dejando atrás su sueño inacabado de ser futbolista".