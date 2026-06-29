Una ONG denuncia que el Ejército israelí asesinó a 54 niños palestinos en Cisjordania en 2025

Un joven palestino de 15 años de la ciudad de Al Bireh, en la Cisjordania ocupada, ha sido asesinado a manos del ejército israelí este lunes. El Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado la muerte de este adolescente, llamado Amir Ahmed Jawad Jaber.

Este fallecimiento eleva a 241 el número de palestinos menores de edad que han muerto en Cisjordania a manos de las Fuerzas de Seguridad Israelí (FDI) o colonos civiles desde que iniciase la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023.

Esta cifra ha sido publicada por la ONG israelí B'Tselem, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, que ha elaborado un informe sobre la violencia mortal hacia niños y adolescentes palestinos de Cisjordania. La organización se centra especialmente en el año 2025, año en el que, detallan, se produjeron 54 asesinatos hacia este sector vulnerable de la población palestina.

BT'Selem añade que las FDI retienen a 18 de estos 54 cuerpos sin vida, lo que impide a sus familias poder enterrarlos, y denuncia que los soldados israelíes disfrutan de una "política de fuego imprudente" que les dota de impunidad para realizar este tipo de acciones.