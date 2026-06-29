Una ONG denuncia que el Ejército israelí asesinó a 54 niños palestinos en Cisjordania en 2025
- Según la organización BT'Selem, desde octubre de 2023 murieron 241 niños a manos de israelíes
- Las FDI retienen a 18 de estos fallecidos, lo que impide a sus familias enterrarlos
Un joven palestino de 15 años de la ciudad de Al Bireh, en la Cisjordania ocupada, ha sido asesinado a manos del ejército israelí este lunes. El Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado la muerte de este adolescente, llamado Amir Ahmed Jawad Jaber.
Este fallecimiento eleva a 241 el número de palestinos menores de edad que han muerto en Cisjordania a manos de las Fuerzas de Seguridad Israelí (FDI) o colonos civiles desde que iniciase la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023.
Esta cifra ha sido publicada por la ONG israelí B'Tselem, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, que ha elaborado un informe sobre la violencia mortal hacia niños y adolescentes palestinos de Cisjordania. La organización se centra especialmente en el año 2025, año en el que, detallan, se produjeron 54 asesinatos hacia este sector vulnerable de la población palestina.
BT'Selem añade que las FDI retienen a 18 de estos 54 cuerpos sin vida, lo que impide a sus familias poder enterrarlos, y denuncia que los soldados israelíes disfrutan de una "política de fuego imprudente" que les dota de impunidad para realizar este tipo de acciones.
Desde el inicio de la guerra, un aumento
Fuentes del Ministerio de Salud han confirmado a la agencia EFE que Jaber había recibido un "disparo en la cabeza y otro en el pecho" por parte de los soldados israelíes durante su incursión en el barrio de Umm al Sharayet, en Al Bireh. Los servicios de emergencias de la organización Media Luna Roja han explicado que intentaron reanimar al joven, pero que había sufrido "una lesión craneal muy grave" durante el ataque.
Esta noticia, asegura B'Tselem, no es un caso aislado, y se enmarca dentro de una clara escalada de víctimas infantiles en Cisjordania desde el inicio de la guerra de Gaza el pasado 7 de octubre de 2023, cuando Israel inició el genocidio en Gaza en respuesta al ataque de la agrupación paramilitar Hamás, que se llevó la vida de 1.400 israelíes.
La organización explica que, entre el año 2005 y 2021, las FDI asesinaron a 194 palestinos menores de 18 años en este territorio. En 2022, año en el que inició el último mandato del presidente israelí Benjamín Netanyahu, los datos se duplicaron, pasando de 16 fallecidos en 2021 a 34. La ONG culpa del aumento producido este año a un cambio del Ejército en las políticas de fuego abierto, lo que les permitía disparar, por ejemplo, a los "lanzadores de piedras" incluso cuando ellos estaban huyendo, siempre y cuando fuese en "zona de combate".
En 2023, la cifra de menores en Cisjordania muertos ascendió a 120. 80 de ellos, después del 7 de octubre. Si bien el número de 54 niños y adolescentes asesinados el año pasado es menor que los anteriores (90 en 2024), la organización israelí denuncia que estas estadísticas sigue siendo mucho mayor a las anteriores al inicio del conflicto.
Según los datos, tan solo dos de este medio centenar de niños estaban armados con armas de fuego cuando se produjeron los ataques. Cuatro lanzaron artefactos explosivos improvisados (IED), uno portaba un cuchillo con el que agredió a un agente, 13 tiraban piedras y 12 de ellos fueron atacados por supuestamente arrojar cócteles molotov a las fuerzas israelíes, aunque B'Tselem puntualiza que no ha sido capaz de verificar si el caso de esta docena de niños sería cierto.
21 de ellos, casi un 40%, no estaban participando en ningún tipo de enfrentamiento.