Dimite el ministro de Educación de la India ante la presión histórica del movimiento juvenil "Cucarachas"

El ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, ha presentado su dimisión este sábado cediendo ante la principal exigencia del Cockroach Janta Party (CJP), el movimiento juvenil conocido popularmente como las “Cucarachas”.

Esta renuncia, anunciada apenas unas horas antes de que expirara el ultimátum dado por los manifestantes, marca una de las victorias más significativas para el activismo estudiantil en la historia reciente del país y pone de manifiesto la magnitud de una crisis que ha saltado de las redes sociales a una movilización masiva en las calles de las principales ciudades indias.

La salida de Pradhan se produce en un contexto de indignación generalizada por las graves irregularidades y filtraciones detectadas en el examen NEET-UG, la prueba nacional de acceso a Medicina, una de las más competitivas y cruciales para la movilidad social en la India.

En su carta de renuncia dirigida al primer ministro Narendra Modi, Pradhan justificó su decisión alegando la necesidad de mantener la unidad nacional y evitar que "elementos antinacionales" se aprovechen de la inestabilidad generada por las protestas en lugares emblemáticos como Jantar Mantar, en Nueva Delhi.

El detonante: el escándalo del examen NEET-UG El Examen Nacional de Elegibilidad y Acceso (NEET) es la única puerta de entrada para estudiar Medicina en la India, un sector altamente valorado por las familias como garantía de futuro. El pasado 3 de mayo, cerca de dos millones de jóvenes realizaron esta prueba, pero los resultados tuvieron que ser anulados y el examen repetido en junio tras confirmarse la filtración de las preguntas. La competencia en estas pruebas es feroz: dos millones de aspirantes compiten por menos de 150.000 plazas disponibles. Para muchos estudiantes, la preparación implica años de estudio y un enorme sacrificio económico para sus familias, que a menudo se endeudan para pagar academias privadas. La anulación del examen no solo supuso una pérdida de tiempo y dinero, sino que se convirtió en un símbolo de la corrupción estructural del sistema educativo. La situación alcanzó tintes trágicos cuando los medios locales vincularon el escándalo con el suicidio de aproximadamente una docena de estudiantes que no pudieron soportar la presión y la incertidumbre.

El fenómeno de las "Cucarachas": de la sátira a la revolución Lo que comenzó como una respuesta satírica en internet se transformó en un movimiento social imparable. El CJP nació el 16 de mayo de la mano de Abhijeet Dipke, un estratega de comunicación de 30 años y de origen dalit. La identidad del grupo surgió de un comentario del presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, quien comparó despectivamente con "cucarachas" a los jóvenes desempleados que protestaban en redes sociales. Los jóvenes indios, lejos de ofenderse, adoptaron el término como un estandarte de resiliencia y unidad. El crecimiento del movimiento fue explosivo. La cuenta del CJP en Instagram alcanzó los 25 millones de seguidores, y una petición exigiendo la dimisión de Pradhan recogió 800.000 firmas en pocas semanas. Dipke, quien regresó de sus estudios en Boston para liderar las marchas, ha sabido canalizar el descontento de una generación que se siente ignorada por las instituciones. A pesar de los intentos del Gobierno por bloquear sus cuentas en redes sociales y las acusaciones de recibir apoyo externo de países como Pakistán, el movimiento logró mantener su cohesión y trasladar la protesta al espacio físico.

Represión y resistencia en las calles de Nueva Delhi La tensión alcanzaba su punto máximo esta semana cuando decenas de miles de personas intentaron marchar hacia el Parlamento coincidiendo con la sesión del monzón. La respuesta de las autoridades fue contundente: la Policía empleó gases lacrimógenos y porras para dispersar a la multitud, resultando en cerca de 180 heridos, entre ellos 60 manifestantes y 118 agentes. En un intento por sofocar la protesta, el Gobierno impuso severas restricciones en la capital, cerrando hasta 35 estaciones de metro y bloqueando el acceso a Internet en el centro de la ciudad. Estas medidas no solo afectaron a los manifestantes, sino que paralizaron la actividad comercial y el transporte, generando pérdidas económicas para comerciantes y taxistas. Sin embargo, la represión policial solo sirvió para alimentar la indignación juvenil y fortalecer la determinación de quienes mantenían la acampada permanente en Jantar Mantar.

Un golpe político para el Gobierno de Modi La dimisión de Dharmendra Pradhan es un hecho excepcional en la administración de Narendra Modi. En sus doce años en el poder, Pradhan es solo el segundo ministro que renuncia debido a un escándalo. El anterior fue M.J. Akbar en 2018, tras las acusaciones del movimiento #MeToo. Pradhan, de 57 años, no era un miembro cualquiera del gabinete; era considerado una figura ascendente dentro del partido Bharatiya Janata (BJP) y un posible sucesor en el liderazgo de la formación. Este triunfo de los manifestantes llega en un momento de vulnerabilidad para el BJP, que tras las elecciones de 2024 perdió la mayoría absoluta y se vio obligado a gobernar en coalición. La oposición, liderada por Rahul Gandhi, ha sabido aprovechar la crisis, apoyando las demandas de los estudiantes y bloqueando sesiones parlamentarias para exigir responsabilidades. La renuncia de Pradhan se interpreta como una concesión necesaria para evitar un desgaste mayor antes de las elecciones estatales clave del próximo año en Gujarat, Uttar Pradesh y Punjab.

La huelga de hambre de Sonam Wangchuk Un factor determinante para forzar el diálogo entre el Gobierno y el CJP fue la intervención del educador y activista Sonam Wangchuk. El galardonado con el premio Ramon Magsaysay llevó a cabo una huelga de hambre de 26 días en solidaridad con los estudiantes, condicionando el fin de su ayuno a que el Ejecutivo escuchara las demandas de los jóvenes y no tomara represalias contra ellos. Wangchuk, que llegó a ser hospitalizado y retenido por orden judicial durante su protesta, rompió su ayuno el viernes en presencia de dos ministros, tras lograr que el Gobierno se sentara a negociar de manera oficial con los líderes del CJP. Su sacrificio personal dio una legitimidad moral adicional al movimiento juvenil y aumentó la presión internacional sobre la gestión de la crisis por parte de Modi.

Desafíos estructurales: paro e inflación Más allá de las filtraciones de los exámenes, las protestas han destapado un malestar profundo relacionado con la situación económica de la India. Con una población de 1.420 millones de personas, de las cuales más de la mitad tiene menos de 30 años, el país enfrenta un desafío demográfico sin precedentes. La tasa de paro juvenil se situó en el 9,9% el año pasado, triplicando la media nacional. Para la "Generación Z" india, el acceso a empleos públicos y plazas universitarias es la única vía para escapar de la precariedad. El CJP ha conectado con éxito las deficiencias del sistema educativo con problemas más amplios como la inflación y el encarecimiento del coste de la vida. La sensación de que incluso una buena formación no garantiza un futuro profesional ha roto el contrato social que mantenía a la juventud en calma.