Juanma Moreno se reúne con Vox para negociar el futuro Gobierno de la Junta de Andalucía

La pérdida de la mayoría absoluta del PP en Andalucía tras las elecciones del 17 de mayo obliga a los populares a alcanzar un pacto con Vox para revalidar el Gobierno de la Junta. Para avanzar en este objetivo, el presidente en funciones, Juanma Moreno, se ha reunido este martes por la tarde con representantes del partido de ultraderecha.

Es la primera reunión oficial entre Juanma Moreno y Vox desde que se conocieron los resultados electorales; hasta ahora se habían producido contactos infirmales. Este encuentro, además, se produce a tan solo dos días para que se constituya el nuevo Parlamento Andaluz.

Fuentes cercanas a esta reunión explican que la reunión de este martes se ha producido en el Parlamento y que han asistido representantes del PP de Andalucía y de Vox. Las mismas fuentes precisan que "se ha desarrollado en un clima de cordialidad" y que "ambas partes se han emplazado a seguir dialogando en los próximos días para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo".

Ya este martes por la mañana Juanma Moreno había deslizado que el diálogo con Vox iba a comenzar de manera "inminente". Asimismo, ha sostenido que buscará un acuerdo "razonable y justo que represente el interés general" durante la nueva legislatura.

En declaraciones a los medios durante la inauguración del puente colgante del Caminito del Rey, en Ardales (Málaga), el presidente de la Junta en funciones ha asegurado que quiere establecer una negociaciones "con responsabiludad, con sentido común y con determinación, y esperemos llegar pronto a esa meta". "Esperamos, deseamos y nos gustaría confiar en que pudiéramos llegar a un acuerdo razonable y justo", ha dicho Juanma Moreno.