El Parlamento de Andalucía acoge la primera sesión del pleno de investidura de Juanma Moreno

El Parlamento de Andalucía acoge este lunes la primera sesión del Pleno para la investidura del candidato del PP, Juanma Moreno, que aspira a un tercer mandato al frente de la comunidad autónoma tras imponerse, sin mayoría absoluta, en los comicios del pasado mes de mayo. La primera votación no será hasta este martes y está por ver qué votará Vox, imprescindible para su investidura.

La sesión empieza a las 12 del mediodía con el discurso de Moreno, que pedirá la confianza del Parlamento para ser reelegido presidente.

Moreno acude a la investidura con los 53 escaños que ganó en las elecciones del pasado 17 de mayo, dos menos que la mayoría absoluta, cuestión por la que negocia hace semanas un acuerdo de gobernabilidad con Vox, quien tiene 15 representantes en el Parlamento andaluz.

El PSOE, con 28 escaños, Adelante Andalucía (ocho) y Por Andalucía (cinco) ya anunciaron que votarán no a la candidatura de Juanma Moreno, al que criticaron por acercarse a los de Santiago Abascal para amarrar la Presidencia de la Junta en un tercer mandato.

Debate parlamentario El discurso de Juanma Moreno no tiene duración fijada, aunque se espera que, como en ocasiones anteriores, supere la hora y media, puesto que el candidato ha de desgranar sus propuestas para el Gobierno que quiere formar y, tras sus palabras, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, suspenderá la sesión hasta el día siguiente, martes 30 de junio. Ese día la agenda arranca a las 10.00 de la mañana con la intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor representación, por lo que el primero en hablar será Por Andalucía, seguido de Adelante Andalucía, Vox, PSOE y PP. Los portavoces de cada grupo tendrán hasta 30 minutos para apelar al candidato y éste, a su vez, contestará a cada uno de forma individual, lo que abre otros diez minutos de dúplica para los grupos. "El candidato podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite", han detallado desde el Parlamento de Andalucía.