El Parlamento andaluz celebra la sesión constitutiva de la XIII legislatura
- En esta sesión se eligirá a los miembros de la Mesa, una elección que dará una pista de las negociaciones de PP y Vox
- Menos el candidato del PP, los de los demás partidos se estrenan en el liderazgo de sus grupos
El Parlamento de Andalucía celebra este jueves a las 12:00 horas la sesión constitutiva de la XIII legislatura con los diputados elegidos en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo. La sesión comenzará con la composición de la denominada Mesa de Edad, formada por el diputado de mayor edad, que en este caso será el diputado del PP electo por la circunscripción de Córdoba Jesús Aguirre, quien hará las veces de presidente, y los dos más jóvenes, de Adelante Andalucía, Javier Montes, diputado electo por la circunscripción de Sevilla, y Luis Rodrigo, diputado electo por la circunscripción de Málaga.
Posteriormente, se elegirá la Mesa de la Cámara, una elección que servirá para arrojar algo de luz sobre cómo marchan las negociaciones entre el PP y Vox para el pacto de legislatura, que iniciaron el pasado martes, y por el que se busca allanar el camino para la investidura como presidente de la Junta del candidato 'popular', Juanma Moreno.
Los miembros de la Mesa serán elegidos en sucesivas votaciones: en primer lugar, se vota a quien presidirá el Parlamento andaluz, a continuación se vota para ver quiénes van a ocupar las tres Vicepresidencias, y por último, se vota de nuevo para decidir quiénes van a ocupar las tres Secretarías. Todos los grupos parlamentarios pueden presentar candidatura a los citados puestos.
En el caso de la Presidencia, será elegida la persona que obtenga mayoría absoluta en una primera votación, o mayoría simple en una segunda votación, a la que sólo concurrirían los dos más votados en la primera. En el caso de las vicepresidencias y las secretarías, resultarán elegidos quienes, por orden correlativo, obtengan mayor número de votos.
De los 109 escaños que tiene el Parlamento de Andalucía, 55 estarán ocupados por mujeres, según fuentes de la Cámara andaluza, lo que supone una mayoría absoluta femenina en el hemiciclo.
Nuevos portavoces
En esta nueva legislatura, se estrenan a la cabeza de sus grupos todos los líderes de los partidos que compondrán la Cámara excepto el del PP, ya que Juanma Moreno es el único que ha repetido candidatura. En los últimos comicios, se estrenaron como candidatos en sus respectivas formaciones María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Antonio Maíllo (Por Andalucía).
El PP inicia una legislatura con 53 diputados, cinco menos que en la anterior, cuando obtuvo además, mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE afronta la legislatura con su peor resultado electoral y tendrá un grupo parlamentario formado por 28 diputados, dos menos que en la anterior y estará liderado por María Jesús Montero, que ejercerá como portavoz.
En Vox, Manuel Gavira liderará el grupo parlamentario, que cuenta con 15 escaños, uno más que en las elecciones anteriores. El siguiente grupo en diputados es el de Adelante Andalucía, que ha incrementado su representación en seis diputados, al pasar de 2 a 8, y al frente del cual estará José Ignacio García, que sustituyó a la anterior líder, Teresa Rodríguez.
También hubo relevo en Por Andalucía, y en esta legislatura será Antonio Maíllo, quien liderará el grupo parlamentario, que tendrá los mismos representantes que en la anterior legislatura.
La normativa establece 15 días hábiles para que el presidente del Parlamento que resulte de la votación de este jueves proponga a un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta, que se debe establecer previa consulta con los portavoces de los grupos parlamentarios.