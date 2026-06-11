El Parlamento andaluz celebra la sesión constitutiva de la XIII legislatura

El Parlamento de Andalucía celebra este jueves a las 12:00 horas la sesión constitutiva de la XIII legislatura con los diputados elegidos en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo. La sesión comenzará con la composición de la denominada Mesa de Edad, formada por el diputado de mayor edad, que en este caso será el diputado del PP electo por la circunscripción de Córdoba Jesús Aguirre, quien hará las veces de presidente, y los dos más jóvenes, de Adelante Andalucía, Javier Montes, diputado electo por la circunscripción de Sevilla, y Luis Rodrigo, diputado electo por la circunscripción de Málaga.

Posteriormente, se elegirá la Mesa de la Cámara, una elección que servirá para arrojar algo de luz sobre cómo marchan las negociaciones entre el PP y Vox para el pacto de legislatura, que iniciaron el pasado martes, y por el que se busca allanar el camino para la investidura como presidente de la Junta del candidato 'popular', Juanma Moreno.

Los miembros de la Mesa serán elegidos en sucesivas votaciones: en primer lugar, se vota a quien presidirá el Parlamento andaluz, a continuación se vota para ver quiénes van a ocupar las tres Vicepresidencias, y por último, se vota de nuevo para decidir quiénes van a ocupar las tres Secretarías. Todos los grupos parlamentarios pueden presentar candidatura a los citados puestos.

En el caso de la Presidencia, será elegida la persona que obtenga mayoría absoluta en una primera votación, o mayoría simple en una segunda votación, a la que sólo concurrirían los dos más votados en la primera. En el caso de las vicepresidencias y las secretarías, resultarán elegidos quienes, por orden correlativo, obtengan mayor número de votos.

De los 109 escaños que tiene el Parlamento de Andalucía, 55 estarán ocupados por mujeres, según fuentes de la Cámara andaluza, lo que supone una mayoría absoluta femenina en el hemiciclo.