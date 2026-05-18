Moreno ve "contundente" el resultado para gobernar en solitario y avisa a Vox: "No tiene sentido buscar un sillón"
- El 'popular' asume que tendrá que llegar a acuerdos con Vox tras quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta
- Sigue en directo las reacciones a los resultados de las elecciones andaluzas de este domingo
El presidente interino de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado que el resultado en las elecciones de este domingo, en el que su partido se ha impuesto con 53 diputados (a dos de la mayoría absoluta) es lo suficientemente "contundente" para poder gobernar en solitario. Ha admitido sin embargo que deberá llegar a acuerdos puntuales con Vox, a quien ha advertido: "No tendría sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón".
Moreno se ha expresado así a los medios a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP, donde ha sido recibido con aplausos por todos los ‘populares’ tras su victoria de este domingo, en la que sin embargo se ha dejado cinco escaños.
"El resultado es lo suficientemente contundente y lo razonable y sensato es respetar a la mayoría de andaluces que han decidido en las urnas que el PP gobierne de una manera en solitario", ha afirmado Moreno, que ha recordado que el PP ha obtenido más votos que en las elecciones de 2022, en las que sí logró una mayoría absoluta de 58 diputados, y se ha quedado en casi 20 puntos porcentuales más que el PSOE y 30 más que Vox. "Nos quedamos a 21.000 votos de la mayoría absoluta", ha incidido.
Ya le ha respondido el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien le ha devuelto la advertencia de que su partido no va a "desaprovechar la oportunidad" ni los votos que les han sido confiados. Ha recordado que su partido no ha logrado solo los dos escaños que el PP necesita para la mayoría absoluta sino 15 (uno más que en 2022) y "la capacidad de que el nuevo gobierno empiece a andar". "Eso han decidido los andaluces, no que el gobierno sea en solitario o en coalición". Con todo, ha asegurado que actuarán con "responsabilidad" y siendo conscientes de la "proporcionalidad": "Quiero pensar que el PP actuará así".
Admite que tendrá que llegar a acuerdos con Vox: "No soy ingenuo"
Moreno ha admitido que no hay que ser "ingenuo" porque la "dinámica parlamentaria" obligará al PP a llegar a acuerdos con la formación de Santiago Abascal.
Preguntado por si aceptará el concepto de ‘prioridad nacional’ de Vox en esos acuerdos, ha respondido que la prioridad del PP "es la andaluza". "Por lo tanto, es lo que vamos a respetar, lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho. Esta es nuestra tierra", ha proseguido, y ha insistido en que su prioridad es que Andalucía "funcione".
Garriga también se ha referido a esto a esto y ha dicho que "tendremos que hablar de prioridad nacional" como también del "despilfarro político", la "inmigración masiva", la vivienda, la educación o "recuperar la seguridad de las calles": "Del sentido común".
Moreno ha dicho que sigue en plena "resaca electoral" y que todavía no ha establecido contactos con Vox, pero ha incidido en que hay tiempo hasta la constitución de las Cortes autonómicas el próximo 11 de junio para ver de forma "serena" a qué acuerdos se llegan.
Eso sí, ha lanzado este mensaje a la candidatura liderada por Manuel Gavira: "No tendría sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón ni sería comprensible para esa mayoría de andaluces que han votado por el PP".
Preguntado por la posibilidad de una repetición electoral en caso de que no lograra conseguir el apoyo de Vox a su investidura, Moreno ha dicho que es "el último de los recursos" porque "los ciudadanos no lo quieren". "Supone un hastío y un cansancio de tanto proceso electoral" además del perjuicio económico, ha defendido. Además, ha recalcado que eso no garantizaría un resultado diferente.
Feijóo: "España quiere cambio y la campaña empieza hoy"
Feijóo, por su parte, ha intervenido ante su Junta Directiva Nacional para asegurar que este fin de ciclo electoral demuestra que los españoles han "contestado" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con "distintos acentos pero una sola voz". "España quiere cambio", ha asegurado, y ha avisado: "La campaña empieza hoy".
El líder 'popular' no se ha referido a Vox ni a la necesidad que tendrá Moreno de negociar con los de Santiago Abascal y se ha limitado a hacer una lectura en clave nacional.
Así, ha dicho que esto no es solo la victoria de su partido, sino un resultado más que refleja que "los españoles están cansados" de Pedro Sánchez y le han dicho "no gracias" a su legado porque están "hartos" de que "toda la política gire alrededor de un solo hombre y sus intereses" y sus "cálculos de supervivencia". Por eso cree que sus ministros están "quemados" y han demostrado ser "una losa" en los distintos comicios en que se han presentado.
También se han pronunciado a su llegada otros líderes territoriales del Partido Popular, entre ellos el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que también ganó hace un mes las elecciones en su región sin mayoría absoluta y está negociando con Vox.
Sobre las negociaciones con Vox que le tocará afrontar a Moreno y su intención de gobernar en solitario, ha dejado claro que "no hay ninguna otra opción que no contemple un gobierno presidido por Juanma Moreno" y que será él el encargado de informar sobre los siguientes pasos a dar.
Mañueco ha subrayado la "victoria clarísima" del candidato 'popular' y ha señalado la "derrota" del PSOE de Pedro Sánchez, la cuarta consecutiva en el ciclo electoral que comenzó en diciembre con Extremadura: "Tendrá que hacer algo".
Otros dirigentes del Partido Popular nacional han presumido de la victoria de Moreno. El partido ha publicado en sus redes un mapa de las ocho provincias andaluzas teñidas totalmente de azul, ya que el PP se impuso en todas ellas. Y el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha compartido una fotografía de una lona desplegada en la sede de Génova y que reza, en clave nacional: "El cambio está más cerca".
También la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha respondido a la portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, que ha dicho este lunes en TVE que "queda claro que el PSOE es la fuerza alternativa que hay en Andalucía y que lo que intentan hacer en el Partido Popular es dar por finiquitado al PSOE".
"No hay más ciego que quien no quiere ver", ha dicho en X Muñoz, recalcando los 28 diputados que ha sacado la candidata socialista, María Jesús Montero, que ha cosechado su peor resultado hisórico. Y fuentes de la formación también han zanjado, aludiendo a que Montero, al igual que otros ministros del Gobierno de Sánchez, hayan cosechado malos resultados en las elecciones autonómicas: "A más socialismo, más derrota".