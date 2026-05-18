Moreno ve "contundente" el resultado para gobernar en solitario y avisa a Vox: "No tiene sentido buscar un sillón"

El presidente interino de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado que el resultado en las elecciones de este domingo, en el que su partido se ha impuesto con 53 diputados (a dos de la mayoría absoluta) es lo suficientemente "contundente" para poder gobernar en solitario. Ha admitido sin embargo que deberá llegar a acuerdos puntuales con Vox, a quien ha advertido: "No tendría sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón".

Moreno se ha expresado así a los medios a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP, donde ha sido recibido con aplausos por todos los ‘populares’ tras su victoria de este domingo, en la que sin embargo se ha dejado cinco escaños.

"El resultado es lo suficientemente contundente y lo razonable y sensato es respetar a la mayoría de andaluces que han decidido en las urnas que el PP gobierne de una manera en solitario", ha afirmado Moreno, que ha recordado que el PP ha obtenido más votos que en las elecciones de 2022, en las que sí logró una mayoría absoluta de 58 diputados, y se ha quedado en casi 20 puntos porcentuales más que el PSOE y 30 más que Vox. "Nos quedamos a 21.000 votos de la mayoría absoluta", ha incidido.

Ya le ha respondido el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien le ha devuelto la advertencia de que su partido no va a "desaprovechar la oportunidad" ni los votos que les han sido confiados. Ha recordado que su partido no ha logrado solo los dos escaños que el PP necesita para la mayoría absoluta sino 15 (uno más que en 2022) y "la capacidad de que el nuevo gobierno empiece a andar". "Eso han decidido los andaluces, no que el gobierno sea en solitario o en coalición". Con todo, ha asegurado que actuarán con "responsabilidad" y siendo conscientes de la "proporcionalidad": "Quiero pensar que el PP actuará así".

Admite que tendrá que llegar a acuerdos con Vox: "No soy ingenuo" Moreno ha admitido que no hay que ser "ingenuo" porque la "dinámica parlamentaria" obligará al PP a llegar a acuerdos con la formación de Santiago Abascal. Preguntado por si aceptará el concepto de ‘prioridad nacional’ de Vox en esos acuerdos, ha respondido que la prioridad del PP "es la andaluza". "Por lo tanto, es lo que vamos a respetar, lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho. Esta es nuestra tierra", ha proseguido, y ha insistido en que su prioridad es que Andalucía "funcione". Garriga también se ha referido a esto a esto y ha dicho que "tendremos que hablar de prioridad nacional" como también del "despilfarro político", la "inmigración masiva", la vivienda, la educación o "recuperar la seguridad de las calles": "Del sentido común". Moreno ha dicho que sigue en plena "resaca electoral" y que todavía no ha establecido contactos con Vox, pero ha incidido en que hay tiempo hasta la constitución de las Cortes autonómicas el próximo 11 de junio para ver de forma "serena" a qué acuerdos se llegan. Eso sí, ha lanzado este mensaje a la candidatura liderada por Manuel Gavira: "No tendría sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón ni sería comprensible para esa mayoría de andaluces que han votado por el PP". Preguntado por la posibilidad de una repetición electoral en caso de que no lograra conseguir el apoyo de Vox a su investidura, Moreno ha dicho que es "el último de los recursos" porque "los ciudadanos no lo quieren". "Supone un hastío y un cansancio de tanto proceso electoral" además del perjuicio económico, ha defendido. Además, ha recalcado que eso no garantizaría un resultado diferente.