Vox amenaza con votar 'no' a la investidura de Moreno y advierte: "Que siga por ese camino: tercera, cuarta o nunca"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha amenazado con votar 'no' a la investidura del candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha asegurado que todavía no han alcanzado un acuerdo con el PP para investir a su candidato. "En primera no, en segunda me parece a mí que no, y que siga por ese camino, tercera, cuarta quinta, o nunca", ha advertido sobre el pleno de investidura en el que Moreno ha presentado este lunes su plan de Gobierno.

"Ya puede poner todos los plazos de sesiones de investidura que la plazcan, primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, que a lo mejor es nunca como no estemos de acuerdo", ha advertido este lunes en rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política del partido.

El presidente andaluz en funciones y candidato del PP, Juanma Moreno, ha defendido en el Pleno de Investidura del Parlamento de Andalucía su victoria "rotunda e inapelable" en las elecciones el pasado mes de mayo y ha pedido a Vox "inteligencia y generosidad" para evitar el "bloqueo en la región".

"Tienen que estar las ideas de Vox" Aunque ha insistido en no dar detalles sobre el curso de las negociaciones, Fúster ha insistido en que se trata de "medidas, plazos y cumplimiento, todavía falta, si no faltara hoy mismo sería la investidura de Juanma Moreno, pero no es tanto votar a la persona, es votar a lo que va a hacer esa persona, porque va a conformar un Gobierno en el que tienen inevitablemente las ideas de Vox". Si el acuerdo estuviera "hoy sería investido, no es tanto votar a una persona, es votar a lo que va a hacer un Gobierno", y la idea de Vox "no es votar por votar, estamos en ese punto de qué va a hacer y no hay acuerdo". Juanma Moreno se reúne con Vox para negociar el futuro Gobierno de la Junta de Andalucía "Se trata de votar a la persona para que haga qué y estamos en ese punto de qué va a hacer", ha dicho Fúster, y "no hay acuerdo", ha sentenciado este lunes en rueda de prensa. El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado que a esta hora sigue sin haber un acuerdo con el PP para la investidura de Moreno, han descartado la abstención. Gavira ha criticado el discurso del candidato a la Presidencia de la Junta por no haber mencionado la inmigración y le afean que también intente acercarse a la izquierda.