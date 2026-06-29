Vox amenaza con votar 'no' a la investidura de Moreno y advierte: "Que siga por ese camino: tercera, cuarta o nunca"
- El portavoz nacional de Vox: "Va a conformar un Gobierno en el que tienen que estar las ideas de Vox"
- Gavira asegura que votarán en contra, descarta la abstención
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha amenazado con votar 'no' a la investidura del candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha asegurado que todavía no han alcanzado un acuerdo con el PP para investir a su candidato. "En primera no, en segunda me parece a mí que no, y que siga por ese camino, tercera, cuarta quinta, o nunca", ha advertido sobre el pleno de investidura en el que Moreno ha presentado este lunes su plan de Gobierno.
"Ya puede poner todos los plazos de sesiones de investidura que la plazcan, primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, que a lo mejor es nunca como no estemos de acuerdo", ha advertido este lunes en rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política del partido.
El presidente andaluz en funciones y candidato del PP, Juanma Moreno, ha defendido en el Pleno de Investidura del Parlamento de Andalucía su victoria "rotunda e inapelable" en las elecciones el pasado mes de mayo y ha pedido a Vox "inteligencia y generosidad" para evitar el "bloqueo en la región".
"Tienen que estar las ideas de Vox"
Aunque ha insistido en no dar detalles sobre el curso de las negociaciones, Fúster ha insistido en que se trata de "medidas, plazos y cumplimiento, todavía falta, si no faltara hoy mismo sería la investidura de Juanma Moreno, pero no es tanto votar a la persona, es votar a lo que va a hacer esa persona, porque va a conformar un Gobierno en el que tienen inevitablemente las ideas de Vox".
Si el acuerdo estuviera "hoy sería investido, no es tanto votar a una persona, es votar a lo que va a hacer un Gobierno", y la idea de Vox "no es votar por votar, estamos en ese punto de qué va a hacer y no hay acuerdo".
"Se trata de votar a la persona para que haga qué y estamos en ese punto de qué va a hacer", ha dicho Fúster, y "no hay acuerdo", ha sentenciado este lunes en rueda de prensa.
El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado que a esta hora sigue sin haber un acuerdo con el PP para la investidura de Moreno, han descartado la abstención. Gavira ha criticado el discurso del candidato a la Presidencia de la Junta por no haber mencionado la inmigración y le afean que también intente acercarse a la izquierda.
El PP afirma que Moreno tiene "todo el respaldo" de la dirección nacional
Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado que el presidente andaluz en funciones tiene "todo el respaldo" y la confianza de la dirección nacional del partido en su proceso de investidura. "No podemos tener más confianza en un líder político que la que tenemos en Juanma Moreno, con lo cual todo lo que haga, hasta ahora al menos, nos parece extraordinario", ha afirmado en una rueda de prensa.
La confianza en él es "máxima" y la interlocución entre él y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "muy fluida" y "casi diaria", por lo que lo que suceda en Andalucía "tiene todo el respaldo de la dirección nacional".
Pese a no haber cerrado un acuerdo con Vox, Moreno ha pronunciado este lunes su discurso de investidura y ha dicho que si logra revalidar su mandato gobernará "para todos" y ha añadido que los andaluces tienen que tener la seguridad de que su carácter y valores "son sólidos y no cambiarán por coyunturas políticas".
Los grupos parlamentarios comparecerán este martes en orden de menor a mayor y por la tarde se producirá una votación en la que el candidato necesita la mayoría absoluta.