El debate de investidura de Moreno Bonilla para presidir la Junta de Andalucía será el 29 y 30 de junio

El debate de investidura del candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, a la presidencia de la Junta de Andalucía tendrá lugar en el Parlamento andaluz los días 29 y 30 de junio.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, tras finalizar la ronda de consultas con los grupos parlamentarios.

Aguirre ha comunicado que va a proponer Moreno Bonilla como presidente de la Junta, y que así se lo va a trasladar a la Mesa del Parlamento y posteriormente a la Junta de Portavoces.

A las 12 horas del lunes 29, el candidato expondrá su programa. El día siguiente intervendrán los grupos de menor a mayor representación y el mismo día por la tarde se votará por llamamiento. Moreno Bonilla necesitará la mayoría absoluta de la Cámara. Si no la consigue, se votará de nuevo 48 horas después y entonces sólo necesitará mayoría simple.

El PP perdió la mayoría absoluta, situada en los 55 escaños, en las elecciones autonómicas, celebradas el 17 de mayo, al lograr 53 parlamentarios, cinco menos que en 2022. El ultraderechista Vox, con 15 escaños (uno más) tiene la llave de la gobernabilidad. Por su parte, PSOE cosechó su peor resultado histórico, al dejarse dos escaños y situarse en 28. La sorpresa de la jornada la protagoniza Adelante Andalucía que subió 6 escaños, hasta los 8.

Moreno Bonilla ha mantenido al menos una reunión con Vox y ha dicho que buscará un acuerdo "razonable y justo que represente el interés general" para gobernar.

Tras las últimas elecciones autonómicas, PP y Vox gobiernan ya juntos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.