Segunda jornada de la investidura de Juan Manuel Moreno en Andalucía, en directo: los grupos intervienen en el Parlamento

El debate de investidura del 'popular' Juanma Moreno continúa este martes con las intervenciones de los grupos parlamentarios, a los que el candidato del PP está respondiendo de forma individual. Con el único que poremos entendernos el único que se ha ofrecido a dialogar es Vox por el interés genereal de los andaluces que haya gobierno y cuanto antes

Un pleno que arrancó este lunes con una intervención del presidente en funciones en la que defendió su victoria "rotunda e inapelable" en las elecciones de mayo y pidió a Vox "inteligencia y generosidad" para evitar el "bloqueo en la región", pero en el que no hizo mención a la prioridad nacional que Vox ha exigido en los últimos acuerdos de gobierno firmados con el PP en Aragón, Extremadura y Castilla y León.

Ante el discurso de Moreno y de acuerdo con la marcha de las conversaciones para llegar a un acuerdo, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster y su líder en Andalucía, Manuel Gavira, dejaron claro que votarán 'no' a su investidura en la primera votación y no descarta hacerlo en la segunda del jueves, lo que tumbaría, por ahora, la aspiración de Moreno de volver a ser presidente.

Maíllo acusa a Moreno de "comprar" el acuerdo político con Vox El líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha cargado contra el discurso de Moreno, más por lo que no ha dicho que por lo que ha dicho. En su respuesta, Maíllo ha acusado a Moreno de "comprar" a su líder, Alberto Núñez Feijóo el acuerdo político con Vox y le ha advertido que si quiere "ser un valor diferenciado" de Feijóo, "ya que le ha comprado el acuerdo político con Vox, no le compre la línea". También ha criticado el "uso electoralista" de las víctimas del accidente de Adamuz y de los dos guardias civiles que murieron en acto de servicio en Huelva: "No se puede utilizar en una coyuntura pre electoral. El dolor de las víctimas para uso propio". Y ha criticado que en su discurso no hablara de siniestralidad laboral, cuando van 48 trabajadores los que han muerto en el tajo y ha acusado a la Junta de Andalucía de "ponerse de perfil" en materia de seguridad laboral cuando "los grandes empresarios aprietan" que "empieza en las condiciones" de trabajo y en una plantilla "suficiente". El 'popular' acude a la investidura con los 53 escaños que ganó en las elecciones del pasado 17 de mayo, dos menos que la mayoría absoluta, cuestión por la que negocia hace semanas un acuerdo de gobernabilidad con Vox, quien tiene 15 representantes en el Parlamento andaluz. El PSOE, con 28 escaños, Adelante Andalucía (ocho) y Por Andalucía (cinco) ya anunciaron que votarán no a la candidatura de Juanma Moreno, al que criticaron por acercarse a los de Santiago Abascal para amarrar la Presidencia de la Junta en un tercer mandato.