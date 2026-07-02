Vox espera "sacar adelante" el acuerdo con el PP en Andalucía con medidas y plazos: "Mas allá de cuotas de responsabilidad"

Vox espera "sacar adelante" el acuerdo con el PP para gobernar en Andalucía con medidas y plazos de cumplimiento "más allá de cuotas de responsabilidad", según ha asegurado este jueves su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, sólo unas horas antes de la segunda votación de investidura del candidato 'popular' Juanma Moreno.

Tras el 'no' del partido de ultraderecha en la primera votación de este miércoles, Millán, entrevistada en Las Mañanas de RNE, ha evitado adelantar si en la segunda convocatoria que se va a celebrar esta tarde van a votar también en contra de la investidura de Moreno: "Lo lógico es que nuestros portavoces allí anuncien nuestra postura y se le traslade al PP, tenemos el deseo acuerdo salga adelante mas allá de cuotas responsabilidad en el futuro Gobierno".

"Creemos que todavía queda tiempo para negociar, no hay nada perdido y la esperanza que tenemos es sacar adelante ese Gobierno y que se convierta en un bastión frente al Gobierno de Sánchez", ha asegurado Millán, que ha puesto como ejemplo los acuerdos en otras comunidades autónomas —Aragón, Extremadura y Castilla y León—.

En relación con las medidas que están planteando al PP en Andalucía, Millán ha hablado, entre otras, de la prioridad nacional para que se tenga en cuenta de forma prioritaria a los españoles en las políticas públicas, el rechazo a las "políticas ideológicas" que han derivado en un "gasto superfluo" como la ley de memoria democrática que han derivado por ejemplo en la conocida como ley de nietos y la articulación de políticas de empleo contra el paro estructural.