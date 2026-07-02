Vox espera "sacar adelante" el acuerdo con el PP en Andalucía con medidas y plazos: "Mas allá de cuotas de responsabilidad"
- "Creemos que todavía queda tiempo para negociar, no hay nada perdido", ha asegurado su portavoz Pepa Millán
- Asegura que la conocida como ley de nietos es un "golpe de Estado en diferido", una "redefinición de la soberanía nacional"
Vox espera "sacar adelante" el acuerdo con el PP para gobernar en Andalucía con medidas y plazos de cumplimiento "más allá de cuotas de responsabilidad", según ha asegurado este jueves su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, sólo unas horas antes de la segunda votación de investidura del candidato 'popular' Juanma Moreno.
Tras el 'no' del partido de ultraderecha en la primera votación de este miércoles, Millán, entrevistada en Las Mañanas de RNE, ha evitado adelantar si en la segunda convocatoria que se va a celebrar esta tarde van a votar también en contra de la investidura de Moreno: "Lo lógico es que nuestros portavoces allí anuncien nuestra postura y se le traslade al PP, tenemos el deseo acuerdo salga adelante mas allá de cuotas responsabilidad en el futuro Gobierno".
"Creemos que todavía queda tiempo para negociar, no hay nada perdido y la esperanza que tenemos es sacar adelante ese Gobierno y que se convierta en un bastión frente al Gobierno de Sánchez", ha asegurado Millán, que ha puesto como ejemplo los acuerdos en otras comunidades autónomas —Aragón, Extremadura y Castilla y León—.
En relación con las medidas que están planteando al PP en Andalucía, Millán ha hablado, entre otras, de la prioridad nacional para que se tenga en cuenta de forma prioritaria a los españoles en las políticas públicas, el rechazo a las "políticas ideológicas" que han derivado en un "gasto superfluo" como la ley de memoria democrática que han derivado por ejemplo en la conocida como ley de nietos y la articulación de políticas de empleo contra el paro estructural.
La ley de nietos, un "golpe de Estado en diferido"
En relación con las críticas al Gobierno por la conocida como ley de nietos, la portavoz parlamentaria cree que es una "redefinición de la soberanía nacional del pueblo español a través de una instrucción" porque "no hace falta ni siquiera ser exiliado sino hijo o nieto de español". Se trata, según ha asegurado, de un "golpe de Estado en diferido".
"Hay una redefinición del pueblo español para alterar el censo electoral y llevar a cabo un pucherazo por medio de un cutrepucherazo", ha asegurado Millán, que ha asegurado que el PSOE ya lo hizo en las primarias.