Del derecho a la nacionalidad de descendientes de exiliados a ingeniería electoral: Gobierno y PP chocan por la 'ley de nietos'

Con las elecciones generales en el punto de mira, Gobierno y oposición se enzarzan por un nuevo flanco: la incorporación al censo electoral de quienes lograrán la nacionalidad por la vía de la 'ley de nietos' y, por tanto, el derecho a votar. El PP habla de opacidad en el procedimiento y de "ingeniería electoral" y Vox afirma que se trata de un "golpe de Estado a cámara lenta". Del otro lado, el Gobierno garantiza el "rigor jurídico" del proceso y califica de "bulo" la idea de fondo, que el voto del exterior le favorecerá en unas elecciones en las que no le salen "las cuentas".

La Ley de Memoria Democrática abrió en 2022 la puerta a pedir la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados durante la guerra civil y la dictadura. Es la conocida como 'ley de nietos' y 2,4 millones de personas han presentado la solicitud. Con datos del 31 de marzo, se habían aprobado 544.000 expedientes y se habían inscrito en el registro de votantes 306.000, según las cifras que facilitó el Gobierno. Son estas oficinas consulares las que están realizando estos trámites que conceden la nacionalidad y con ella el derecho al voto.

El lunes 29 de junio, Alberto Núñez Feijóo acusó en Es Radio a Pedro Sánchez de impulsar "una ingeniería electoral" que le permite al Gobierno "fabricar votantes", con el objetivo de que le salgan "las cuentas" en unas próximas elecciones generales. El portavoz del partido, Borja Sémper, explicaba después a su jefe de filas: "Lo que quería decir es que cuando están Sánchez y su Gobierno de por medio todo es posible. Y no nos fiamos, se lo confieso". Dicho esto, aseguraba que los populares no prejuzgan qué papeleta elegirán esos votantes y admitía incluso que "muchos vienen de países que han sufrido a la izquierda más populista".

Este miércoles, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ampliaba las explicaciones. Los 'populares' creen que el proceso está siendo opaco y con una rapidez de la que sospecha. La instrucción de 2022 del Ministerio de Justicia que regula el procedimiento para conceder estas nacionalidades "reinterpretó la ley", según la portavoz, y amplió los beneficiarios más allá de los descendientes de quienes salieron obligados al exilio. "En estos años, hemos preguntado muchas veces y el Gobierno no nos ha respondido (...). Ha sido un sistema de opacidad absoluto", ha criticado la portavoz. A su juicio, el resultado de este proceso de nacionalización es "que dos millones y medio de personas más pueden votar en las próximas elecciones", una cifra que de momento no está confirmada, corresponde a los solicitantes de nacionalidad.

Vox dio un paso más allá el martes contra esta 'ley de nietos', al pedir a la Junta Electoral que se suspenda el voto por correo a todos los españoles residentes en el extranjero. La concesión de estas nacionalidades y la incorporación al registro de votantes constituye un "golpe de Estado a cámara lenta", según los de Santiago Abascal: es un proceso "enormemente opaco" que en gran parte, aseguran, ha quedado "en manos de autoridades extranjeras". Por ello, han pedido la "revisión de oficio" de esta norma, su suspensión cautelar y la nulidad de la citada instrucción emitida por el Ministerio de Justicia en octubre de 2022.

PP exige la comparecencia de Albares, informe de la Abogacía y aclaraciones El PP ha anunciado este miércoles en una nota de prensa una batería de medidas para "exigir transparencia". Por un lado, la comparecencia urgente ante el Pleno del Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre cómo se está realizando este trámite en los consulados y en la que dé cifras del número de solicitudes de nacionalidad "recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes". Los 'populares' piden explicaciones sobre "los criterios jurídicos y administrativos aplicados en la tramitación de los expedientes y las garantías documentales, registrales y censales adoptadas por el Gobierno". Otra parte de las iniciativas anunciadas pone el foco en la externalización de parte de este procedimiento llevada a cabo por el Gobierno, según el PP, para apoyar a los consulados y sobre la que piden un informe de la Abogacía del Estado. Pero además, los 'populares' exigen información sobre en un caso en concreto, el de Cuba. Piden la copia de los expedientes completos de contratación "de la empresa pública vinculada a la dictadura cubana, Grupo Palco, por importe total de 1.602.217 euros" y que son, según el PP, tres. También reclama una copia del expediente completo de contratación de la empresa pública INECO para realizar labores de apoyo.