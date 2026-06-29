Feijóo cree que Zapatero supone "una quiebra del PSOE para siempre": "Era el faro moral de Sánchez y ahora su fosa moral"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha supuesto "una quiebra del PSOE para siempre" y ha subrayado que "era el faro moral" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez: "Ahora es su fosa moral". También ha considerado que el PSOE "está muerto y está muerto de miedo" y que el jefe del Ejecutivo quiere convertir a España en el Partido Socialista, "su propiedad privada".

Feijóo se ha expresado así en una entrevista en Es Radio, en la que ha vuelto a proponer una reforma electoral para que el partido que gane las elecciones tenga un plus de diputados para "facilitar la estabilidad" del gobierno y ha criticado la "ingeniería electoral" del PSOE para nacionalizar extranjeros y "fabricar votantes".

Respecto a Zapatero, el líder del PP ha criticado que se le haya erigido en el pasado como "el ghandi de la política española", y cree que es "imperdonable" que haya "metido a sus hijas" en la presunta red corrupta que investiga el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, "que haría lo que (el expresidente) le mandara". Precisamente, Alcázar declara este lunes ante el juez como imputada por el caso Plus Ultra.

También se ha referido al 'caso Leire', la supuesta "fontanera" del PSOE para torpedear investigaciones judiciales contra el partido, el mismo día que declara en la Audiencia Nacional la empresaria Carmen Pano, quien dijo haber llevado dinero a Ferraz 90.000 euros procedentes del comisionista Víctor de Aldama.

Feijóo ha criticado que el PSOE no haya interpuesto una querella contra Leire Díez, pero ha destacado que no la hay "porque nadie puede querellarse por hacer lo que le mandaste que hiciera". "Una señora, que empieza a hacer cosas en mi nombre, que la activa el Gobierno y la paga mi partido, ¿y yo no sé nada y no me querello contra ella?", se ha preguntado Feijóo, que ha afirmado que "la cloaca no está desactivada".

"El PSOE está muerto" (...) "Hay que hacer lo posible y lo imposible por un cambio en España" El presidente de los 'populares' ve al PSOE "muerto" y también "muerto de miedo" y ha criticado que Sánchez "pretende que España" sea como el Partido Socialista: "Su propiedad privada". En otro momento de la entrevista, ha asegurado que "uno tiene que hacer lo posible y lo imposible para que haya un cambio político en España". Además, ha asegurado que "todos sus socios han pasado de socios a cómplices", algo que ha quedado "acreditado", porque han seguido apoyándole pese a la "corrupción", y ha dicho que la pregunta que toca hacerse es "qué pasa, ¿hay que aplaudir la corrupción de izquierdas? ¿o que los nacionalistas de derechas aplaudan la corrupción de izquierdas?", en referencia a Junts. El Congreso solicita a Sánchez que valore una cuestión de confianza con los votos de Junts, PP, Vox y Coalición Canaria Noemí San Juan Precisamente, Junts votó la semana pasada con el PP, Vox y UPN una propuesta para que Sánchez dimita o plantee una cuestión de confianza en la Cámara, que salió adelante, ha recalcado Feijóo, con mayoría absoluta. Y ha criticado que Sánchez y "toda la bancada socialista" se rieran tras salir adelante esta votación. Una imagen, ha dicho, que "pasará a la historia más negra" del PSOE y de la democracia.

Insiste en dar "un plus de diputados" al partido que gane las elecciones En otro punto de la entrevista, Feijóo ha recuperado la propuesta que ya ha hecho en años anteriores para reformar "en profundidad" la ley electoral y que el partido que gane las elecciones "tenga un plus de diputados" en el Congreso para garantizar la "estabilidad" del Gobierno, algo que ocurre en países como Grecia o Italia. Feijóo lleva años insistiendo además en que debe ganar la lista más votada en las elecciones, incluso desde antes de ser presidente del PP nacional, y que para ello debería haber un extra de representantes parlamentarios. Pero, aunque Feijóo insiste en que podría hacerse con una reforma de la ley electoral, en el pasado los expertos han mostrado sus dudas respecto a si sería necesario reformar para ello la Constitución Española, algo que aumenta la complejidad dado el nivel de consenso parlamentario requerido. Y, por ahora, el PSOE, la segunda fuerza en las Cortes, no está por la labor de aceptar esa propuesta.