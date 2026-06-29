El Gobierno inicia el trámite de los Presupuestos con la amenaza de terminar la legislatura sin aprobar cuentas nuevas
- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presenta este lunes el cuadro macro que acompañará al proyecto de Presupuestos
- La Junta de Portavoces del Congreso acordó celebrar el 14 de julio el pleno extraordinario para aprobar la senda de déficit
En lo que va de legislatura, el Congreso de los Diputados no ha tenido ni siquiera la oportunidad de votar un proyecto de Presupuestos porque el Gobierno, aunque ha iniciado los trámites oportunos, nunca ha terminado de presentarlos. Las cuentas que operan son las de 2023, aprobadas antes de las elecciones generales del 23-J, por lo que la actual Cámara no ha vivido un debate clave en cualquier democracia: el de los Presupuestos Generales del Estado, la herramienta a través de la cual el poder Ejecutivo plasma sus prioridades políticas y los recursos necesarios para su cumplimiento.
Sin una mayoría parlamentaria suficiente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acabado "convirtiendo una excepción en norma", según José Ignacio López, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad CEU San Pablo, y aunque el objetivo del Ejecutivo es llevar al Congreso el proyecto presupuestario de 2027, todo hace indicar que, una vez más, no conseguirá su convalidación. Con todos los puentes de comunicación rotos con Junts y con una desconfianza creciente en el PNV y en el resto de socios por los casos de corrupción, como quedó patente en el pleno del pasado miércoles, la legislatura previsiblemente concluirá sin cuentas, algo totalmente inédito.
El presidente lo ha explicado de la siguiente manera
2027
Lo primero que se tiene que hacer es debatir esos presupuestos.
La tramitación parlamentaria se alargaría hasta finales de año..
ningún caso de 2026 y es lo que nos aclaran y lo que nos insisten desde
Moncloa.
Es
más, ellos no contemplan ese escenario porque su intención es aprobar las
nuevas cuentas
Es cierto que el presidente ha introducido hoy ese matiz aquí en sus
declaraciones a su llegada a Bruselas
La presentación este lunes del cuadro macro por parte del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es uno de los pasos previos al inicio del trámite parlamentario para la aprobación de las cuentas. Pero en esta ocasión, y a diferencia de los años anteriores, la imposibilidad de sacarlas adelante puede desembocar en un adelanto electoral para principios de año. Es lo que exigió el PNV a Pedro Sánchez y es uno de los escenarios que ya asume el propio presidente.
"Que se prorroguen los Presupuestos está contemplado en la Constitución y es un mecanismo normal, previsto. La cuestión es que en este caso no ha sido ni una, ni dos veces", explica López. Aunque el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo han intentado restar gravedad a las sucesivas prórrogas, la oposición y los expertos censuran un procedimiento que impacta en la economía española.
Señor Sánchez, esta semana hablar de presupuestos generales del Estado
puede parecer una extravagancia teniendo en cuenta la agenda judicial
de su entorno
que ni el mundial de fútbol va a poder eclipsar.
Sin embargo, nuestra obligación como representantes de vascos y vascas
es saber cómo va a plasmar en esos presupuestos los compromisos pendientes
con Euskadi y cómo prevé sacarlos adelante
porque es evidente que usted ha perdido la mayoría de investidura
Anunció el 3 de junio que el Gobierno presentaría su propuesta de
presupuestos generales.
No es la primera vez que realiza este anuncio y después de tres años mareando
la perdiz
con los presupuestos, diciendo que los va a traer y sin dar el paso, ahora es
real su voluntad
Le digo lo de Santo Tomás, ver para creer.
Y usted está acabando con la
fe de este grupo parlamentario, porque a pesar de que el Partido Nacionalista
Vasco cree en el diálogo, en la negociación y en
el pacto, y usted lo sabe, esta disposición nuestra está siendo
sometida a una prueba de resistencia diaria que ver
merma la voluntad política de mi grupo hacia su gobierno.
Hablemos claro, usted necesita como respirar
el impulso de un acuerdo de esta Cámara en torno a un proyecto relevante, como
son los presupuestos generales del Estado.
Llevamos
tres años reclamándolos y con más insistencia si cabe este último año,
porque de él dependen medidas energéticas para nuestra industria
que necesita asegura su competitividad y puestos de trabajo.
Dependen los autónomos, las familias, la dependencia,
los que esperan un fondo suficiente para las víctimas del amianto.
Presidente, la lista de los que esperan es muy larga
La economía, las instituciones y la sociedad necesitan previsibilidad,
conocer las prioridades y rumbo de un gobierno necesitan
certidumbres y no las tienen.
Sin embargo, en este tiempo su gobierno, a base de prórrogas
presupuestarias, ha
construido, sin debate parlamentario, un presupuesto paralelo y está obligado
a aplazar decisiones importantes
y necesarias que afectan también a Euskadi.
Señor Sánchez, si su anuncio es real y el Gobierno quiere abrir una
negociación
presupuestaria deberá hacerlo dialogando y partiendo de la realidad
actual, porque tanto el contexto económico como el político
han cambiado. ¿Cuenta usted con una mayoría
suficiente para aprobar estos presupuestos?
¿Cómo
va a abordar el debate presupuestario?
Muchas gracias, señora Vaquero.
Señor Presidente. Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros somos un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y, por tanto,
lo que tendremos que hacer es
presupuestario?
acordar unos nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027
También lo he dicho, señoría, que esta legislatura es peculiar en cuanto
también los objetivos.
No solamente tenemos que gestionar y culminar con éxito los fondos
europeos, que terminan el 31 de diciembre de 2026, tenemos también que
culminar la aplicación total y
efectiva de la ley de amnistía, precisamente para ensanchar de nuevo
nuestra democracia, volver
a reencontrarnos y abordar los problemas de fondo, los conflictos
territoriales que tiene nuestro país.
en tercer lugar, ir respondiendo, como hemos ido respondiendo a lo largo de
Y, en tercer lugar,
señoría, ir respondiendo, como hemos ido respondiendo a lo largo de estos
estos últimos tres años, a todas las crisis que han derivado de conflictos
últimos tres años, a todas las crisis que han
derivado de conflictos bélicos, tanto en Oriente Medio como también en
bélicos, tanto en Oriente Medio como también en Ucrania.
Ucrania.
Señoría, lo dije anteriormente a la respuesta del señor Feijó.
Señoría, lo dije a
El pasado mes de marzo aprobamos un Real Decreto-Ley
ley con medidas, con un escudo social para proteger a los hogares y también a
las empresas, al tejido
productivo, a la industria también vasca, ante los efectos de la guerra de
Irán perpetrada por
Estados Unidos y también por Israel.
Y creo que los resultados son francamente positivos.
No solamente hemos contenido la inflación,
se consolida el crecimiento económico, la creación de empleo y hemos
conseguido, logrado medidas que
han permitido, por ejemplo, con esos 500 millones de euros a los
agricultores el poder comprar fertilizantes y,
por tanto, salvar la época de cosecha y también con ello, ulteriormente, poder
contener
el aumento de los precios de los alimentos.
Eso se ha hecho gracias a ese Real Decreto-Ley.
Ayer mismo, hablando con los sectores
afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria
electrointensiva decía que,
gracias a estas medidas del Real Decreto-Ley lo que se está logrando es
contener o ahorrar un 14%
la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en
Euskadi.
¿Nuestra intención cuál es?
¿Negociar
con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos
prolongar esas medidas en
un escenario diferente, afortunadamente con el alto del fuego que se firmará
mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán
Respecto a los presupuestos generales del Estado, ¿serán coherentes en cuanto
a la ambición social?
serán coherentes en cuanto a la transformación energética y digital que
estamos implementando y serán coherentes en
el rigor fiscal tanto en déficit público como en deuda pública
Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Vaquero. Muchas gracias, presidenta.
Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura
Presente en los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un
acuerdo suficiente en esta Cámara,
disuélvala y convoque elecciones
"Donde afecta de forma más negativa es en la inversión pública, la primera partida que se retrasa cuando no existen nuevos Presupuestos. Que no haya inversión pública influye en las infraestructuras, en la innovación, en las empresas. La inversión pública tiene un efecto tractor muy importante, multiplicador de la privada", subraya el profesor, que remarca que el hecho de que no haya Presupuestos "limita el crecimiento económico del país".
Además del impacto en la inversión, la consecuencia más evidente, señala López, es que el Congreso ha visto limitado el "control" que debe ejercer sobre los Presupuestos. "Son partidas aprobadas en 2022 para 2023 que están haciendo frente a una situación, la de 2026, que nada tiene que ver con lo que ocurría hace tres años. Se están tomando decisiones sobre cómo se modifica el gasto, qué partidas se incrementan, sin debate parlamentario y eso es una anomalía institucional importante", apunta el profesor.
Hablaremos con todos.
Estamos en la primera
fase, que es la fase interna.
Primero tenemos que ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, luego
votar, obviamente,
lo que son los objetivos de estabilidad y deuda pública, y luego al Parlamento.
Confío en la voluntad de diálogo
y la voluntad de acuerdo, que es lo que ha marcado todos estos años de
legislatura y ha permitido avanzar este país.
Vamos a presentar los presupuestos y vamos a
negociar. Cada etapa tiene su interés
Ayer ustedes les preguntaban a los socios y nadie se ha puesto en contacto
con ellos.
Yo creo que es una cortina de humo más.
Ya utilizan incluso la presentación de unos presupuestos, algo que es muy
serio
la ley más importante anualmente en un país.
Lo utilizan ya incluso como cortina de humo para que no se hable de la
corrupción de
todos los casos que conocemos día a día.
Todavía no hemos empezado a negociar los presupuestos,
si sabemos y si nos han asegurado que se van a presentar y estamos a la
espera de tener ya las reuniones bilaterales
para poder hablar de ellos.
¿Ha habido alguna conversación con el presidente del gobierno canario
respecto a algunas cuestiones pero sobre todo de partidas pendientes del
ejercicio actual
y el compromiso de trasladarnos en breve una cita para ver
qué plantean en esos presupuestos ha habido algún contacto ya para empezar a
citarse para hablar
de presupuestos? No, todavía no.
¿Qué es lo que van a pedir Bildu para estos presupuestos?
Bueno, creo que los tenemos bastante avanzados
Ha sido ya en otras ocasiones en las que parecía que iba a ponerse en marcha
la tramitación, entonces, bueno,
recuperaremos todo lo que teníamos planteado y
le daremos una vuelta.
Así, por ejemplo, el dinero que el Gobierno destina a Defensa se ha incrementado en los últimos años -el Ejecutivo aportó 5.000 millones extra en 2025 para cumplir el compromiso del 2% adquirido con la OTAN-, sin que se haya producido su correspondiente debate en el Congreso. Y eso ha sido posible porque, aunque existen una serie de límites sobre qué puede hacer el Gobierno con unos presupuestos prorrogados, hay mecanismos que permiten variaciones presupuestarias, fundamentalmente a través de las modificaciones de crédito.
Según los últimos datos disponibles de la Intervención General del Estado, en los cuatro primeros meses de este año, las modificaciones para mover el dinero de un lado a otro ascendieron a 32.188 millones de euros. Es una cifra significativamente superior a la de 2025, que fue de 19.765 millones, y a la de 2024, de 13.036 millones. Que el dato haya subido más de un 60% de un ejercicio a otro demuestra para los expertos que los Presupuestos de 2023 no sirven para cubrir las necesidades del país en 2026, a pesar de que el Gobierno insista en que las cuentas siguen siendo válidas.
El calendario de los Presupuestos
La Constitución establece que el Gobierno debe llevar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado al Congreso tres meses antes de que concluya el año, es decir, como muy tarde el 30 de septiembre. Pero antes, el Ejecutivo tiene que presentar el techo de gasto y la senda de déficit, que también debe ser ratificada por el Parlamento. Si todo sale según lo previsto, esta última se votará en un pleno extraordinario convocado para el próximo 14 de julio, según acordó la semana pasada la Junta de Portavoces del Congreso, que reservó otra fecha, la del 23 de julio, por si hiciese falta retrasar el debate.
El techo de gasto establece la cantidad máxima de dinero de la que podrá disponer el Ejecutivo, excluido el pago de la deuda y sus intereses. La senda de déficit determina los objetivos de estabilidad que deben cumplir las administraciones (Estado, comunidades, ayuntamientos y Seguridad Social) en los tres años siguientes, es decir, cuánto pueden gastar de más en función de los límites que haya decretado la UE.
Una vez que el Congreso valida esta última, el Ministerio de Hacienda presenta el borrador de los Presupuestos en el Consejo de Ministros para posteriormente enviarlo al Congreso. Para cumplir con lo que establece la Constitución, debe ser antes de que empiece octubre. Es el plazo mínimo para que los grupos puedan debatir la ley que articula los Presupuestos, presentar enmiendas totales o parciales y concluir el trámite legislativo para que las nuevas cuentas entren en vigor el 1 de enero del año siguiente.