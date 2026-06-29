El Gobierno inicia el trámite de los Presupuestos con la amenaza de terminar la legislatura sin aprobar cuentas nuevas

En lo que va de legislatura, el Congreso de los Diputados no ha tenido ni siquiera la oportunidad de votar un proyecto de Presupuestos porque el Gobierno, aunque ha iniciado los trámites oportunos, nunca ha terminado de presentarlos. Las cuentas que operan son las de 2023, aprobadas antes de las elecciones generales del 23-J, por lo que la actual Cámara no ha vivido un debate clave en cualquier democracia: el de los Presupuestos Generales del Estado, la herramienta a través de la cual el poder Ejecutivo plasma sus prioridades políticas y los recursos necesarios para su cumplimiento.

Sin una mayoría parlamentaria suficiente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acabado "convirtiendo una excepción en norma", según José Ignacio López, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad CEU San Pablo, y aunque el objetivo del Ejecutivo es llevar al Congreso el proyecto presupuestario de 2027, todo hace indicar que, una vez más, no conseguirá su convalidación. Con todos los puentes de comunicación rotos con Junts y con una desconfianza creciente en el PNV y en el resto de socios por los casos de corrupción, como quedó patente en el pleno del pasado miércoles, la legislatura previsiblemente concluirá sin cuentas, algo totalmente inédito.

00.36 min Transcripción completa El presidente lo ha explicado de la siguiente manera 2027 Lo primero que se tiene que hacer es debatir esos presupuestos. La tramitación parlamentaria se alargaría hasta finales de año.. ningún caso de 2026 y es lo que nos aclaran y lo que nos insisten desde Moncloa. Es más, ellos no contemplan ese escenario porque su intención es aprobar las nuevas cuentas Es cierto que el presidente ha introducido hoy ese matiz aquí en sus declaraciones a su llegada a Bruselas Sánchez no descarta por primera vez adelantar elecciones en 2027 si no hay presupuestos

La presentación este lunes del cuadro macro por parte del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es uno de los pasos previos al inicio del trámite parlamentario para la aprobación de las cuentas. Pero en esta ocasión, y a diferencia de los años anteriores, la imposibilidad de sacarlas adelante puede desembocar en un adelanto electoral para principios de año. Es lo que exigió el PNV a Pedro Sánchez y es uno de los escenarios que ya asume el propio presidente.

"Que se prorroguen los Presupuestos está contemplado en la Constitución y es un mecanismo normal, previsto. La cuestión es que en este caso no ha sido ni una, ni dos veces", explica López. Aunque el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo han intentado restar gravedad a las sucesivas prórrogas, la oposición y los expertos censuran un procedimiento que impacta en la economía española.

05.06 min Transcripción completa Señor Sánchez, esta semana hablar de presupuestos generales del Estado puede parecer una extravagancia teniendo en cuenta la agenda judicial de su entorno que ni el mundial de fútbol va a poder eclipsar. Sin embargo, nuestra obligación como representantes de vascos y vascas es saber cómo va a plasmar en esos presupuestos los compromisos pendientes con Euskadi y cómo prevé sacarlos adelante porque es evidente que usted ha perdido la mayoría de investidura Anunció el 3 de junio que el Gobierno presentaría su propuesta de presupuestos generales. No es la primera vez que realiza este anuncio y después de tres años mareando la perdiz con los presupuestos, diciendo que los va a traer y sin dar el paso, ahora es real su voluntad Le digo lo de Santo Tomás, ver para creer. Y usted está acabando con la fe de este grupo parlamentario, porque a pesar de que el Partido Nacionalista Vasco cree en el diálogo, en la negociación y en el pacto, y usted lo sabe, esta disposición nuestra está siendo sometida a una prueba de resistencia diaria que ver merma la voluntad política de mi grupo hacia su gobierno. Hablemos claro, usted necesita como respirar el impulso de un acuerdo de esta Cámara en torno a un proyecto relevante, como son los presupuestos generales del Estado. Llevamos tres años reclamándolos y con más insistencia si cabe este último año, porque de él dependen medidas energéticas para nuestra industria que necesita asegura su competitividad y puestos de trabajo. Dependen los autónomos, las familias, la dependencia, los que esperan un fondo suficiente para las víctimas del amianto. Presidente, la lista de los que esperan es muy larga La economía, las instituciones y la sociedad necesitan previsibilidad, conocer las prioridades y rumbo de un gobierno necesitan certidumbres y no las tienen. Sin embargo, en este tiempo su gobierno, a base de prórrogas presupuestarias, ha construido, sin debate parlamentario, un presupuesto paralelo y está obligado a aplazar decisiones importantes y necesarias que afectan también a Euskadi. Señor Sánchez, si su anuncio es real y el Gobierno quiere abrir una negociación presupuestaria deberá hacerlo dialogando y partiendo de la realidad actual, porque tanto el contexto económico como el político han cambiado. ¿Cuenta usted con una mayoría suficiente para aprobar estos presupuestos? ¿Cómo va a abordar el debate presupuestario? Muchas gracias, señora Vaquero. Señor Presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros somos un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y, por tanto, lo que tendremos que hacer es presupuestario? acordar unos nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027 También lo he dicho, señoría, que esta legislatura es peculiar en cuanto también los objetivos. No solamente tenemos que gestionar y culminar con éxito los fondos europeos, que terminan el 31 de diciembre de 2026, tenemos también que culminar la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía, precisamente para ensanchar de nuevo nuestra democracia, volver a reencontrarnos y abordar los problemas de fondo, los conflictos territoriales que tiene nuestro país. en tercer lugar, ir respondiendo, como hemos ido respondiendo a lo largo de Y, en tercer lugar, señoría, ir respondiendo, como hemos ido respondiendo a lo largo de estos estos últimos tres años, a todas las crisis que han derivado de conflictos últimos tres años, a todas las crisis que han derivado de conflictos bélicos, tanto en Oriente Medio como también en bélicos, tanto en Oriente Medio como también en Ucrania. Ucrania. Señoría, lo dije anteriormente a la respuesta del señor Feijó. Señoría, lo dije a El pasado mes de marzo aprobamos un Real Decreto-Ley ley con medidas, con un escudo social para proteger a los hogares y también a las empresas, al tejido productivo, a la industria también vasca, ante los efectos de la guerra de Irán perpetrada por Estados Unidos y también por Israel. Y creo que los resultados son francamente positivos. No solamente hemos contenido la inflación, se consolida el crecimiento económico, la creación de empleo y hemos conseguido, logrado medidas que han permitido, por ejemplo, con esos 500 millones de euros a los agricultores el poder comprar fertilizantes y, por tanto, salvar la época de cosecha y también con ello, ulteriormente, poder contener el aumento de los precios de los alimentos. Eso se ha hecho gracias a ese Real Decreto-Ley. Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que, gracias a estas medidas del Real Decreto-Ley lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? ¿Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto del fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán Respecto a los presupuestos generales del Estado, ¿serán coherentes en cuanto a la ambición social? serán coherentes en cuanto a la transformación energética y digital que estamos implementando y serán coherentes en el rigor fiscal tanto en déficit público como en deuda pública Muchas gracias, señor Presidente. Señora Vaquero. Muchas gracias, presidenta. Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura Presente en los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones El PNV insta a Sánchez a presentar ya los presupuestos y a convocar elecciones si no logra aprobarlos

"Donde afecta de forma más negativa es en la inversión pública, la primera partida que se retrasa cuando no existen nuevos Presupuestos. Que no haya inversión pública influye en las infraestructuras, en la innovación, en las empresas. La inversión pública tiene un efecto tractor muy importante, multiplicador de la privada", subraya el profesor, que remarca que el hecho de que no haya Presupuestos "limita el crecimiento económico del país".

Además del impacto en la inversión, la consecuencia más evidente, señala López, es que el Congreso ha visto limitado el "control" que debe ejercer sobre los Presupuestos. "Son partidas aprobadas en 2022 para 2023 que están haciendo frente a una situación, la de 2026, que nada tiene que ver con lo que ocurría hace tres años. Se están tomando decisiones sobre cómo se modifica el gasto, qué partidas se incrementan, sin debate parlamentario y eso es una anomalía institucional importante", apunta el profesor.

01.31 min Transcripción completa Hablaremos con todos. Estamos en la primera fase, que es la fase interna. Primero tenemos que ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, luego votar, obviamente, lo que son los objetivos de estabilidad y deuda pública, y luego al Parlamento. Confío en la voluntad de diálogo y la voluntad de acuerdo, que es lo que ha marcado todos estos años de legislatura y ha permitido avanzar este país. Vamos a presentar los presupuestos y vamos a negociar. Cada etapa tiene su interés Ayer ustedes les preguntaban a los socios y nadie se ha puesto en contacto con ellos. Yo creo que es una cortina de humo más. Ya utilizan incluso la presentación de unos presupuestos, algo que es muy serio la ley más importante anualmente en un país. Lo utilizan ya incluso como cortina de humo para que no se hable de la corrupción de todos los casos que conocemos día a día. Todavía no hemos empezado a negociar los presupuestos, si sabemos y si nos han asegurado que se van a presentar y estamos a la espera de tener ya las reuniones bilaterales para poder hablar de ellos. ¿Ha habido alguna conversación con el presidente del gobierno canario respecto a algunas cuestiones pero sobre todo de partidas pendientes del ejercicio actual y el compromiso de trasladarnos en breve una cita para ver qué plantean en esos presupuestos ha habido algún contacto ya para empezar a citarse para hablar de presupuestos? No, todavía no. ¿Qué es lo que van a pedir Bildu para estos presupuestos? Bueno, creo que los tenemos bastante avanzados Ha sido ya en otras ocasiones en las que parecía que iba a ponerse en marcha la tramitación, entonces, bueno, recuperaremos todo lo que teníamos planteado y le daremos una vuelta. El Gobierno confía en la negociación de los Presupuestos de 2027 y avanza en las conversaciones con los grupos

Así, por ejemplo, el dinero que el Gobierno destina a Defensa se ha incrementado en los últimos años -el Ejecutivo aportó 5.000 millones extra en 2025 para cumplir el compromiso del 2% adquirido con la OTAN-, sin que se haya producido su correspondiente debate en el Congreso. Y eso ha sido posible porque, aunque existen una serie de límites sobre qué puede hacer el Gobierno con unos presupuestos prorrogados, hay mecanismos que permiten variaciones presupuestarias, fundamentalmente a través de las modificaciones de crédito.

Según los últimos datos disponibles de la Intervención General del Estado, en los cuatro primeros meses de este año, las modificaciones para mover el dinero de un lado a otro ascendieron a 32.188 millones de euros. Es una cifra significativamente superior a la de 2025, que fue de 19.765 millones, y a la de 2024, de 13.036 millones. Que el dato haya subido más de un 60% de un ejercicio a otro demuestra para los expertos que los Presupuestos de 2023 no sirven para cubrir las necesidades del país en 2026, a pesar de que el Gobierno insista en que las cuentas siguen siendo válidas.