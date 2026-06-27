Feijóo afea a Sánchez que "le resbale" que el Congreso pida su dimisión: "Es un caudillismo que no se veía hace 50 años"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "reírse" del Congreso de los Diputados por seguir gobernando después de que esta semana la Cámara "le haya pedido que dimita", y le ha afeado que esto sea algo que le "resbale". Es, a su juicio, "un caudillismo que no se veía desde hace 50 años".

Feijóo se ha pronunciado así en la clausura del Congreso del PPC, del que ha salido reelegido presidente Alejandro Fernández con el 97% de los votos. Lo ha hecho después de que el pasado jueves, una mayoría absoluta conformada por PP, Vox, Junts y UPN solicitaran a Sánchez que valorara someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades por los casos de corrupción en su entorno.

"Nunca he visto esta falta de respeto a la mayoría de los ciudadanos", ha manifestado Feijóo, que ha dicho que nunca pensó que vería a un presidente del Gobierno "reírse" de la misma Cámara que le nombró jefe del Ejecutivo por pedirle su dimisión. "No se ha visto en ninguna democracia", ha proseguido.

"Nunca pensé que fuese a ver a un presidente rodeado de corrupción, humillando a los socios que le sostienen y que le siguen sosteniendo" y que ningún portavoz parlamentario entre sus socios le dijese "hoy ha sido tu último día como presidente", ha añadido.

El Gobierno "es una desgracia" que gobierna "contra la voluntad del Congreso" Feijóo ha denunciado que el Gobierno es "una desgracia" no solo por haberse "corrompido", "robado" e "incumplido con los códigos de ejemplaridad básicos", sino también por haber "actuado" contra jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Pero ha ido un paso más. Es una desgracia porque pretende seguir gobernando contra la voluntad expresa de la Cámara, que le ha pedido que dimita", ha incidido. Este mismo sábado, Sánchez ha manifestado ante el Comité Federal del PSOE su intención de seguir y de gobernar, si sale reelegido en las urnas cuando toquen las elecciones de 2027, hasta 2031, y ha pedido a los suyos "coraje y determinación" para mirar al futuro con "ambición", pese a los casos de corrupción que han "enfadado" a los socialistas y a la ciudadanía. Un enfado que ha dicho "entender", pero ha insistido en que el PSOE es un partido limpio que actúa contra la corrupción. Sánchez entiende el "enfado" por la corrupción pero pide al PSOE "coraje" y "esperanza": "Miremos al futuro con ambición" ROCÍO GIL GRANDE Feijóo ha recalcado que han sido cinco grupos parlamentarios, tras haber logrado incorporar a Junts, los que con una mayoría absoluta han pedido a Sánchez que se marche. "Le resbala lo que digan los representantes del pueblo y ningún demócrata haría eso. Lleva dos días gobernado contra el Congreso, eso es propio de un caudillismo que no se veía en España desde hace 50 años", ha incidido. Precisamente, Sánchez se ha referido a esa votación y al hecho de que Junts haya sumado sus votos al PP después de la que "montaron" con la ley de amnistía exigida por el partido de Carles Puigdemont: "Ahora van y se ponen de acuerdo". El jefe del Ejecutivo ha dicho entender la "frustración" de los partidos de la derecha, pero ha recalcado que las legislaturas duran cuatro años, "también cuando no gobiernan ellos".