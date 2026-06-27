Sánchez entiende el "enfado" por la corrupción pero pide al PSOE "coraje" y "esperanza": "Miremos al futuro con ambición"

El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha dicho ante el PSOE entender el "enfado" por los graves casos de corrupción que afectan al partido, pero ha insuflado ánimos a los socialistas pidiéndoles "coraje y determinación" para poder mirar con "ambición" al futuro. Una vez más, ha descartado adelantar las elecciones generales: "A gobernar hasta 2027 y más allá".

Sánchez se ha dirigido así a los asistentes al Comité Federal del PSOE, el máximo órgano de dirección entre congresos, que ha reunido a los representantes de las distintas federaciones socialistas autonómicas.

Ante ellos, ha recalcado que no existe financiación ilegal en el partido, "a diferencia de otros" (en una referencia velada al PP) y ha defendido al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su legado, si bien ha denunciado el "atropello" de los derechos del exdirigente socialista ante las "filtraciones" sobre su agenda y conversaciones privadas. Ha asegurado además que el expresidente va a dar todas las explicaciones precisas y ha pedido respetar la presunción de inocencia.

También ha defendido a su mujer y su hermano, Begoña Gómez y David Sánchez, imputados en sendos casos de corrupción, ante los "bulos, manipulaciones y fango" vertidos contra ellos.

"Solo pedimos a la Justicia que sea justa" En este punto, ha recalcado que su hermano consiguió plaza en la Diputación de Badajoz entre 2016 y 2017, antes de que Sánchez tuviera ningún tipo de responsabilidad institucional ni orgánica, y que su mujer recibió "cero euros" por su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, por la que está acusada. "Solo pedimos a la justicia que sea justa", ha expresado el jefe del Ejecutivo, que ha recalcado cómo las causas de su familia se basan en "falsedades" publicadas por "pseudomedios" que la "ultraderecha" convierte en denuncias por las que se han abierto instrucciones que "pueden prolongarse años aunque la acusación siempre acabe siendo desmentida o archivada". Con todo, ha admitido que en su lucha contra la corrupción no ha logrado erradicarla del todo como se ha visto con el caso de Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE, que está en prisión provisional, o del exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años por el caso mascarillas. Personas que "se aprovecharon de sus posiciones para obtener beneficios personales", ha lamentado. "Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, defender la verdad donde traten de sepultarla con mentiras y seguir avanzando", ha proseguido Sánchez, que ha destacado los avances contra la corrupción que ha impulsado su partido en materia legislativa en el último año y la contundencia para expulsar a los corruptos del PSOE. "Esto no es el y tú más, sino la contundencia frente a la connivencia con la corrupción", ha dicho en referencia al PP. Por ello, ha pedido no caer en la tentación de pensar que "todos somos iguales": "No es cierto".

Insiste en seguir gobernando: "PP y Vox no son el fin de la corrupción sino el regreso" Por ello, ha subrayado que "causa sonrojo escuchar ciertos discursos" de PP y Vox, que "nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso". El jefe del Ejecutivo ha asegurado que España "vive uno de sus mejores momentos de toda su historia democrática" en distintos ámbitos, como la economía, y ha dicho rechazar "por irreal" el "discurso apocalíptico de la coalición ultraderechista" de PP y Vox, a quienes ha tachado de "involucionistas" por tener una política basada en derogaciones y recortes. También ha recriminado a ambos partidos que voten con Junts en el Congreso esta semana para pedir su dimisión, después de la que "montaron" con la ley de amnistía exigida por el partido de Carles Puigdemont: "Ahora van y se ponen de acuerdo". Sánchez ha dicho entender la "frustración" de los partidos de la derecha, pero ha recalcado que las legislaturas duran cuatro años, "también cuando no gobiernan ellos". "Gobernar no es resistir, pero tampoco desistir y lamerse las heridas", ha advertido y ha destacado: "Aquí estamos para pelear por lo que es justo para la gente y eso no se hace desde la oposición". "No os quepa duda. España va a ser en 2027 un país mejor que en 2023 y que la España que nos legaron en 2018 y lo va a ser más aún en 2031 con cuatro años de gobierno progresista", ha manifestado. También ha insuflado ánimo al PSOE para ganar en las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2027 gracias a su "extraordinaria cantera" de políticos "limpios". Antes de comenzar el comité federal, los socialistas han cerrado filas en torno a Sánchez y han defendido la continuidad de la legislatura. Ha sido la tónica general entre las distintas federaciones, a excepción del secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y presidente de esta región, Emiliano García-Page, que ha vuelto a pedir elecciones o una cuestión de confianza como ya hiciera hace un año.

Page insta a Sánchez a "anteponer los intereses" del país y del partido "a los propios" En su línea, Page ha dicho detectar "mucho miedo" en el PSOE y entre sus socios de darle la palabra a la ciudadanía y ha lamentado que hace un año "hubiéramos tenido mejores condiciones" para hacerlo porque ahora los socialistas están ante su "peor momento" de la historia reciente del partido, el "más grave". 07.52 min Transcripción completa Hola, muy buenos días. es que es un comité Federal después de un año, como Bueno, la verdad quizás hay quien piense que no ha pasado nada en el último año, pero hace un año tuve ocasión de decir que desde mi punto de vista, y no porque lo dijera el CIS, sino porque.. si lo hemos hecho todo bien no hay que tener ningún miedo a convocar a la opinión pública, a los ciudadanos. Hay que confiar en que confíen. Lo que detecto es lo contrario Mucho miedo también de los supuestos socios a darle la palabra a la ciudadanía ...hace un año hubiéramos estado en mejores condiciones... ...hoy todo se ha complicado muchísimo más.. No merece la pena entretenerse mucho en cómo hemos llegado a este punto que para mí es el más.. grave, el peor momento de la historia reciente del Partido Socialista Y no es que fueran las cosas bien antes del aluvión de casos de corrupción ya había muchos problemas ya había muchas contradicciones ya había muchas líneas rojas pisoteadas desde mi punto de vista hoy creo que España entera se pregunta solamente cuándo y yo creo que tenemos que anteponer los intereses del país a los propios y desde luego los del PSOE de mañana a los de cualquier dirigente. El PSOE está muy por encima de cualquier dirigente De forma que espero hoy al menos una cierta tranquilidad de que mi partido no va a ser imputado como organización, porque sería terrorífico Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos... ...incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral. ¿En estas circunstancias cómo se garantiza que el PSOE no va a ser imputado? ¿En las actuales circunstancias cómo cree que se lo pueden garantizar a usted? Compartiendo información. Si en algún sitio tiene que haber información es aquí, porque si aquí no hay ningún tipo de información, si no sabemos exactamente nada, también es para echarse a temblar temblar ¿Qué le parece la propuesta de Yus este miércoles en el es que nadie se debe extrañar que después de habernos plegado y arrodillado tanto ante una organización que es de ultraderecha, y xenófoba como representa Puigdemont, se crean en el derecho de decirle al PSOE lo que tiene que hacer incluso dentro de su casa. Eso casi es más responsabilidad nuestra Han llegado a pensar que pueden no solo mandar en España, como se viene notando, sino que además hacerlo también en la sede de Ferraz. Hasta ahí podía llegar la broma. Nosotros tenemos derecho a elegir a nuestros responsables e incluso el derecho a equivocarnos en esa elección No sé, no me represento nada más que a mí mismo. Respeto mucho las opiniones de todos. Comparto por completo lo que el otro día el presidente del Gobierno le dijo al líder de Vox. La palabra líder ya me suena rara, pero al responsable de Vox, que los partidos que no toleran, y hay muchas formas de no tolerar, la crítica, es que son autoritarios y no van a tolerar tampoco la crítica fuera de sus propias organizaciones. De manera que espero que haya permeabilidad a la crítica, porque tendría que haber mucha crítica.. si lo que falta es autocrítica o se le quite la militancia al presidente Zapatero? ¿Cree que todavía está en una fase incipiente? Yo creo que todo tendrá su tiempo. Hay reglamentos, hay normas y lo que hay que hacer es aplicarlas a todos los militantes conforme a un principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, también ante las leyes internas de los partidos, de manera que no soy quien para decirlo. Me duele muchísimo todo lo que está pasando en relación a Zapatero porque realmente.. espero que se pueda confirmar que no es cierto todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación porque de serlo es un socavón inmenso en la autoestima de una organización que es muy centenaria, pero que no se merece todo lo que está viendo. La verdad es que los militantes.. no se merecen todo esto Presidente, ¿cree usted realmente que el Partido Socialista puede llegar a estar imputado? ¿Espera del presidente Sánchez que le dé tranquilidad en este sentido? Sí, bueno, estos son órganos de supervisión a la dirección Son órganos, se supone, de control, de exigencia de responsabilidades, no de lo contrario De manera que no se me ocurre en ningún sitio distinto a este, aunque hayamos tardado un año, cuatro desde el último Consejo Territorial, siete desde el antepenúltimo Consejo Territorial, en poder hablar dentro y decir lo mismo que podemos decir fuera, como decimos todos. Exigencia de una responsabilidad. Alguien tiene que tener algo que decir alguna responsabilidad algo habremos hecho mal o es que Vox está subiendo y se está disparando y la derecha como consecuencia de una conspiración interplanetaria? ¿No tendrá algo que ver con nuestra acción o con nuestra falta de acción? Porque la democracia son vasos comunicantes. Si suben unos es porque otros no lo hacen bien, a los ojos de la opinión pública, claro, por supuesto En mi región la inmensa mayoría, de manera abierta, piensa lo que yo. En otras cosas me critican y discrepan de mí y lo llevo lo llevo muy bien con mucha entereza y sin ningún tipo de problema. Pero lo que sí tengo que decir es que hace un año hubiera sido más fácil darle la palabra a la ciudadanía o haber ido a una cuestión de confianza, porque lo que está en cuestión es la confianza de la ciudadanía más que la cuestión de la organización, la confianza de la organización, y desde luego lo que sí creo es que hay que levantar un muro infranqueable con la corrupción, empezando por querellarse con aquella gente que habla en nombre del PSOE y está dando un espectáculo de tramas sucias y cutres que realmente me preocupa, me preocupa mucho Page insta a Sánchez a “anteponer los intereses” del país y del partido “a los propios” "Hoy, España entera se pregunta solamente cuándo", ha afirmado, y ha instado al PSOE, en una referencia velada a Sánchez, a "anteponer los intereses del país a los propios" y los intereses del partido "de mañana" a los de "cualquier dirigente", porque el PSOE "está muy por encima de cualquier dirigente". También ha pedido "la garantía de que el PSOE está limpio" después de que "muchos" entre sus siglas les hayan "traicionado". Con ellos, ha pedido "marcar una frontera absolutamente insoslayable": "El único muro que merece la pena es contra la corrupción". Y respecto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho esperar que se confirme que "no es cierto" lo que se le imputa porque "es un socavón inmenso" en la autoestima de un PSOE que "no se merece todo lo que se está viendo". Una vez dentro, Page ha criticado que Sánchez no haya aludido a los malos resultados socialistas de las cuatro últimas elecciones autonómicas y ha considerado que el Gobierno y la dirección federal deben tener alguna "responsabilidad". También ha pedido una querella contra Leire Díez, la exmilitante imputada por una presunta trama para torpedear las investigaciones judiciales al PSOE. Si bien ha dicho que los culpables de la corrupción son los corruptos, ha recalcado que la gente hace "responsables" a todos en el partido y ha insistido en poner un "muro" a la corrupción.