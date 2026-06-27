Page insiste en elecciones o una cuestión de confianza y avisa a Sánchez: "El PSOE está por encima de cualquier dirigente"
- Sánchez insufla "coraje y determinación" para 2027 en el Comité Federal ante los "nubarrones judiciales"
- Las federaciones socialistas cierran filas con él a excepción de Castilla-La Mancha
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido, en su línea, la voz discordante este sábado en el Comité Federal del PSOE, el máximo órgano de dirección del partido entre congresos y en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado de insuflar ánimos a las federaciones socialistas para encarar las elecciones de 2027 pese a los "nubarrones judiciales".
Mientras que todos han cerrado filas con el secretario general de los socialistas, Page ha vuelto a pedir elecciones anticipadas o una cuestión de confianza y ha lanzado esta advertencia a Sánchez diciéndole que "el PSOE está por encima de sus dirigentes".
De esta forma, Page ha reiterado esta petición a Sánchez, como ya hizo el año pasado. A su llegada a Ferraz, ha recalcado que entonces el PSOE habría estado "en mejores condiciones", porque ahora atraviesa "el peor momento de la historia reciente" del partido.
Así, ha pedido que si finalmente el líder del partido decide adelantar elecciones sea poniendo por delante los intereses de la "infantería" socialista y no los del PNV y Junts.
Atribuye a Sánchez "alguna responsabilidad" en los últimos fracasos electorales
Además, ha afeado al líder del partido que no haya dedicado ni una sola palabra a los malos resultados cosechados en las últimas cuatro elecciones autonómicas en las que, ha considerado, "alguna responsabilidad" tendrá la "política nacional, el Gobierno y la dirección federal".
Hola, muy buenos días.
es que es un comité Federal después de un año, como
Bueno, la verdad
quizás hay quien piense que no ha pasado nada en el último año, pero hace
un año tuve ocasión de
decir que desde mi punto de vista, y no porque lo dijera el CIS, sino porque..
si lo hemos hecho todo bien no hay que tener ningún miedo a convocar a la
opinión
pública, a los ciudadanos.
Hay que confiar en que confíen.
Lo que detecto es lo contrario
Mucho miedo también de los supuestos socios a darle la palabra a la
ciudadanía
...hace un año hubiéramos estado en mejores condiciones...
...hoy todo se ha complicado muchísimo más..
No merece la pena entretenerse mucho en cómo hemos llegado a este punto que
para mí es el más..
grave, el peor momento de la historia reciente del Partido Socialista
Y no es que fueran las cosas bien antes del aluvión de casos de corrupción
ya había muchos problemas ya había muchas contradicciones
ya había muchas líneas rojas pisoteadas desde mi punto de vista hoy creo que
España entera se pregunta solamente cuándo y yo creo que tenemos que
anteponer los intereses del país a los propios y desde luego los
del PSOE de mañana a los de cualquier dirigente.
El PSOE está muy por encima de cualquier dirigente
De forma que espero hoy al menos
una cierta tranquilidad de que mi partido no va a ser imputado
como organización, porque sería terrorífico
Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio y de
que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han
traicionado
Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente
insoslayable. El único muro que merece la pena es
contra la corrupción.
Ese es el único
De manera que espero que haya autocrítica y
espero sobre todo que haya claridad y respuestas porque las esperan los
ciudadanos
y las esperamos muchos...
...incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y
de moral. ¿En estas circunstancias cómo se
garantiza que el PSOE
no va a ser imputado?
¿En las actuales circunstancias cómo cree que se lo pueden garantizar a
usted?
Compartiendo información.
Si en algún sitio tiene que haber información es aquí, porque si aquí no
hay ningún tipo
de información, si no sabemos exactamente nada, también es para
echarse a temblar
temblar
¿Qué le parece la propuesta de Yus este miércoles en el
es
que nadie se debe
extrañar que después de habernos plegado y arrodillado tanto ante una
organización que es de ultraderecha,
y xenófoba como representa Puigdemont, se crean en el derecho de decirle al
PSOE
lo que tiene que hacer incluso dentro de su casa.
Eso casi es más responsabilidad nuestra
Han llegado a pensar que pueden no solo mandar en España, como se viene
notando, sino que además
hacerlo también en la sede de Ferraz.
Hasta ahí podía llegar la broma.
Nosotros tenemos derecho a elegir a nuestros
responsables e incluso el derecho a equivocarnos en esa elección
No sé, no me represento nada más que a mí mismo.
Respeto mucho
las opiniones de todos.
Comparto por completo lo que el otro día el presidente del Gobierno le dijo
al líder de
Vox. La palabra líder ya me suena rara, pero
al responsable de
Vox, que los partidos que no toleran, y hay muchas formas de no tolerar, la
crítica,
es que son autoritarios y no van a tolerar tampoco la crítica fuera de sus
propias
organizaciones. De manera que espero que haya
permeabilidad a la crítica, porque tendría que haber mucha crítica..
si lo que falta es autocrítica
o se le quite la militancia al presidente Zapatero?
¿Cree que todavía está en una
fase incipiente? Yo creo que todo tendrá su tiempo.
Hay reglamentos, hay normas y lo que
hay que hacer es aplicarlas a todos los militantes conforme a un principio de
igualdad.
Todos somos
iguales ante la ley, también ante las leyes internas de los partidos, de
manera que no soy quien para
decirlo. Me duele muchísimo todo lo que está
pasando en relación a Zapatero porque realmente..
espero que se pueda confirmar que no es cierto todo lo que estamos viendo en
los medios de comunicación porque
de serlo es un socavón inmenso en la autoestima de una organización que es
muy centenaria, pero que no se merece todo lo que está viendo.
La verdad es que los militantes..
no se merecen todo esto
Presidente, ¿cree usted realmente que el Partido Socialista puede llegar a
estar imputado?
¿Espera del presidente Sánchez que le dé tranquilidad en este sentido?
Sí, bueno, estos son órganos de supervisión a la dirección
Son órganos, se supone, de control, de exigencia de responsabilidades, no de
lo contrario
De manera que no se me ocurre en ningún sitio distinto a este, aunque hayamos
tardado un año, cuatro
desde el último Consejo Territorial, siete desde el antepenúltimo Consejo
Territorial,
en poder hablar dentro y decir lo mismo que podemos decir fuera, como
decimos todos. Exigencia de una responsabilidad.
Alguien tiene que tener
algo que decir alguna responsabilidad algo habremos hecho mal
o
es que Vox está subiendo y se está disparando y la derecha como
consecuencia de una conspiración interplanetaria?
¿No tendrá algo que ver con nuestra acción o con nuestra falta de acción?
Porque la democracia son vasos comunicantes.
Si suben unos es porque otros no lo hacen bien, a los ojos de la
opinión pública, claro, por supuesto
En mi región la inmensa mayoría, de
manera abierta, piensa lo que yo.
En otras cosas
me critican y discrepan de mí y lo llevo lo llevo muy bien con mucha
entereza y sin ningún tipo
de problema. Pero lo que sí tengo que decir es que
hace un año hubiera sido más fácil darle la palabra a la ciudadanía
o haber ido a una cuestión de confianza, porque lo que está en
cuestión es la confianza
de la ciudadanía más que la cuestión de la organización, la confianza de la
organización, y desde luego lo que sí
creo es que hay que levantar un muro infranqueable con la corrupción,
empezando por querellarse con aquella
gente que habla en nombre del PSOE y está dando un espectáculo de tramas
sucias y cutres
que realmente me preocupa, me preocupa
mucho
En ese sentido, ha asegurado que a los alcaldes les interesa "que el ruido de la política de Madrid no impida que se hable de su gestión" aunque ha lamentado que la "tensión" de la política nacional "lo tapa todo".
García-Page se ha referido también a los casos de corrupción que afectan al PSOE y ha exigido al partido se querelle contra la exmilitante Leire Díez.
Pese a que ha dejado claro que los culpables de estos comportamientos son los que los llevan a cabo, ha incidido en que hay que "tener más cortafuegos" contra ellos.
También ha pedido "la garantía de que el PSOE está limpio" después de que "muchos" entre sus siglas les hayan "traicionado". Con ellos, ha pedido "marcar una frontera absolutamente insoslayable": "El único muro que merece la pena es contra la corrupción". Y respecto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho esperar que se confirme que "no es cierto" lo que se le imputa porque "es un socavón inmenso" en la autoestima de un PSOE que "no se merece todo lo que se está viendo".
Montero: "Nadie debería colaborar en una maniobra contra el PSOE"
Después de que Page expresara en el comité su malestar, le han respondido directamente la andaluza y ex vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero y el líder de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.
"Nadie debería colaborar en una maniobra contra el PSOE", le ha dicho Montero a Page, según fuentes presentes en el comité.
López ha sido más crítico: "Se vive mucho más cómodo diciendo lo que algunos medios quieren que digas, tienes mucho más futuro laboral, sales mucho más guapo si dices lo que quieres que digan".
A nivel municipal, la voz discordante la ha puesto la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que ha lamentado que haya habido poca autocrítica y falta de responsabilidades y ha reprochado el "adormecimiento general" del partido. También ha pedido que las generales sean antes que las municipales para que no influya el Gobierno central en los comicios.