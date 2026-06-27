Page insiste en elecciones o una cuestión de confianza y avisa a Sánchez: "El PSOE está por encima de cualquier dirigente"

Hola, muy buenos días.

es que es un comité Federal después de un año, como

Bueno, la verdad

quizás hay quien piense que no ha pasado nada en el último año, pero hace

un año tuve ocasión de

decir que desde mi punto de vista, y no porque lo dijera el CIS, sino porque..

si lo hemos hecho todo bien no hay que tener ningún miedo a convocar a la

opinión

pública, a los ciudadanos.

Hay que confiar en que confíen.

Lo que detecto es lo contrario

Mucho miedo también de los supuestos socios a darle la palabra a la

ciudadanía

...hace un año hubiéramos estado en mejores condiciones...

...hoy todo se ha complicado muchísimo más..

No merece la pena entretenerse mucho en cómo hemos llegado a este punto que

para mí es el más..

grave, el peor momento de la historia reciente del Partido Socialista

Y no es que fueran las cosas bien antes del aluvión de casos de corrupción

ya había muchos problemas ya había muchas contradicciones

ya había muchas líneas rojas pisoteadas desde mi punto de vista hoy creo que

España entera se pregunta solamente cuándo y yo creo que tenemos que

anteponer los intereses del país a los propios y desde luego los

del PSOE de mañana a los de cualquier dirigente.

El PSOE está muy por encima de cualquier dirigente

De forma que espero hoy al menos

una cierta tranquilidad de que mi partido no va a ser imputado

como organización, porque sería terrorífico

Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio y de

que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han

traicionado

Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente

insoslayable. El único muro que merece la pena es

contra la corrupción.

Ese es el único

De manera que espero que haya autocrítica y

espero sobre todo que haya claridad y respuestas porque las esperan los

ciudadanos

y las esperamos muchos...

...incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y

de moral. ¿En estas circunstancias cómo se

garantiza que el PSOE

no va a ser imputado?

¿En las actuales circunstancias cómo cree que se lo pueden garantizar a

usted?

Compartiendo información.

Si en algún sitio tiene que haber información es aquí, porque si aquí no

hay ningún tipo

de información, si no sabemos exactamente nada, también es para

echarse a temblar

temblar

¿Qué le parece la propuesta de Yus este miércoles en el

es

que nadie se debe

extrañar que después de habernos plegado y arrodillado tanto ante una

organización que es de ultraderecha,

y xenófoba como representa Puigdemont, se crean en el derecho de decirle al

PSOE

lo que tiene que hacer incluso dentro de su casa.

Eso casi es más responsabilidad nuestra

Han llegado a pensar que pueden no solo mandar en España, como se viene

notando, sino que además

hacerlo también en la sede de Ferraz.

Hasta ahí podía llegar la broma.

Nosotros tenemos derecho a elegir a nuestros

responsables e incluso el derecho a equivocarnos en esa elección

No sé, no me represento nada más que a mí mismo.

Respeto mucho

las opiniones de todos.

Comparto por completo lo que el otro día el presidente del Gobierno le dijo

al líder de

Vox. La palabra líder ya me suena rara, pero

al responsable de

Vox, que los partidos que no toleran, y hay muchas formas de no tolerar, la

crítica,

es que son autoritarios y no van a tolerar tampoco la crítica fuera de sus

propias

organizaciones. De manera que espero que haya

permeabilidad a la crítica, porque tendría que haber mucha crítica..

si lo que falta es autocrítica

o se le quite la militancia al presidente Zapatero?

¿Cree que todavía está en una

fase incipiente? Yo creo que todo tendrá su tiempo.

Hay reglamentos, hay normas y lo que

hay que hacer es aplicarlas a todos los militantes conforme a un principio de

igualdad.

Todos somos

iguales ante la ley, también ante las leyes internas de los partidos, de

manera que no soy quien para

decirlo. Me duele muchísimo todo lo que está

pasando en relación a Zapatero porque realmente..

espero que se pueda confirmar que no es cierto todo lo que estamos viendo en

los medios de comunicación porque

de serlo es un socavón inmenso en la autoestima de una organización que es

muy centenaria, pero que no se merece todo lo que está viendo.

La verdad es que los militantes..

no se merecen todo esto

Presidente, ¿cree usted realmente que el Partido Socialista puede llegar a

estar imputado?

¿Espera del presidente Sánchez que le dé tranquilidad en este sentido?

Sí, bueno, estos son órganos de supervisión a la dirección

Son órganos, se supone, de control, de exigencia de responsabilidades, no de

lo contrario

De manera que no se me ocurre en ningún sitio distinto a este, aunque hayamos

tardado un año, cuatro

desde el último Consejo Territorial, siete desde el antepenúltimo Consejo

Territorial,

en poder hablar dentro y decir lo mismo que podemos decir fuera, como

decimos todos. Exigencia de una responsabilidad.

Alguien tiene que tener

algo que decir alguna responsabilidad algo habremos hecho mal

o

es que Vox está subiendo y se está disparando y la derecha como

consecuencia de una conspiración interplanetaria?

¿No tendrá algo que ver con nuestra acción o con nuestra falta de acción?

Porque la democracia son vasos comunicantes.

Si suben unos es porque otros no lo hacen bien, a los ojos de la

opinión pública, claro, por supuesto

En mi región la inmensa mayoría, de

manera abierta, piensa lo que yo.

En otras cosas

me critican y discrepan de mí y lo llevo lo llevo muy bien con mucha

entereza y sin ningún tipo

de problema. Pero lo que sí tengo que decir es que

hace un año hubiera sido más fácil darle la palabra a la ciudadanía

o haber ido a una cuestión de confianza, porque lo que está en

cuestión es la confianza

de la ciudadanía más que la cuestión de la organización, la confianza de la

organización, y desde luego lo que sí

creo es que hay que levantar un muro infranqueable con la corrupción,

empezando por querellarse con aquella

gente que habla en nombre del PSOE y está dando un espectáculo de tramas

sucias y cutres

que realmente me preocupa, me preocupa

mucho