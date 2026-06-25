El Congreso solicita a Sánchez que valore una cuestión de confianza con los votos de Junts, PP, Vox y Coalición Canaria

El Congreso de los Diputados ha instado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que, "en el caso de que decida no convocar elecciones", considere "la oportunidad de plantear una cuestión de confianza". La iniciativa, propuesta por el PP, ha logrado el apoyo de Junts, Vox y UPN, sumando el aval de 178 diputados, dos más de la mayoría absoluta. Han votado en contra 171 diputados y no se ha registrado ninguna abstención.

La iniciativa, que revela la debilidad del Gobierno, carece, sin embargo, de carácter vinculante. El líder del Ejecutivo puede ignorarla y decidir no testar si sigue teniendo la confianza de la Cámara Baja, casi tres años después de ser investido. Si por el contrario se somete a ella, hay que recordar que su eventual derrota le obligaría a presentar su dimisión inmediata ante el Rey.

“#14horasRNE | El Congreso aprueba la moción del PP que insta a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza



Junts finalmente ha apoyado la propuesta popular



🎙️Los detalles desde el Congreso | @letiarenas pic.twitter.com/n2b3mDidWd“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 25, 2026

El apoyo de Junts era clave para aprobar esta moción que presentó PP sobre la situación política, derivada de las investigaciones judiciales sobre casos que afectan al PSOE. Tras su aprobación se han escuchado, en el pleno, gritos de dimisión provenientes de la bancada popular y aplausos de los socialistas.

Tras la votación, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno que sea "demócrata", cumpla con el mandato del Pleno del Congreso y se someta a una cuestión de confianza o dimita.

PSOE y Sumar recuerdan que convocar elecciones es una competencia exclusiva del presidente del Ejecutivo que no puede ser objeto de votación en el Legislativo