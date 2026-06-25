El Congreso solicita a Sánchez que valore una cuestión de confianza con los votos de Junts, PP, Vox y Coalición Canaria
- Junts ha apoyado finalmente la iniciativa, planteada por el PP en la Cámara Baja
- La votación no es vinculante para el Presidente del Gobierno
El Congreso de los Diputados ha instado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que, "en el caso de que decida no convocar elecciones", considere "la oportunidad de plantear una cuestión de confianza". La iniciativa, propuesta por el PP, ha logrado el apoyo de Junts, Vox y UPN, sumando el aval de 178 diputados, dos más de la mayoría absoluta. Han votado en contra 171 diputados y no se ha registrado ninguna abstención.
La iniciativa, que revela la debilidad del Gobierno, carece, sin embargo, de carácter vinculante. El líder del Ejecutivo puede ignorarla y decidir no testar si sigue teniendo la confianza de la Cámara Baja, casi tres años después de ser investido. Si por el contrario se somete a ella, hay que recordar que su eventual derrota le obligaría a presentar su dimisión inmediata ante el Rey.
“#14horasRNE | El Congreso aprueba la moción del PP que insta a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza— Radio 5 (@radio5_rne) June 25, 2026
Junts finalmente ha apoyado la propuesta popular
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El apoyo de Junts era clave para aprobar esta moción que presentó PP sobre la situación política, derivada de las investigaciones judiciales sobre casos que afectan al PSOE. Tras su aprobación se han escuchado, en el pleno, gritos de dimisión provenientes de la bancada popular y aplausos de los socialistas.
Tras la votación, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno que sea "demócrata", cumpla con el mandato del Pleno del Congreso y se someta a una cuestión de confianza o dimita.
PSOE y Sumar recuerdan que convocar elecciones es una competencia exclusiva del presidente del Ejecutivo que no puede ser objeto de votación en el Legislativo
Un texto votado por puntos separados
Después de la negativa de PSOE y Sumar a permitir una votación en el Pleno del Congreso sobre la exigencia de adelantar las elecciones generales, el texto que finalmente se ha sometido a consideración en la cámara se ha votado separadamente por puntos.
Por un lado, se ha aprobado, con apoyo de PP, Vox, Junts y UPN, instar a Sánchez "a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa". Son exactamente los mismos términos de la iniciativa registrada por Junts en febrero del año pasado que sí pasó el filtro del órgano de gobierno del Congreso.
En otro punto, y con los mismos votos a favor, se ha acordado que "la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente Pedro Sánchez exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión".
Y se ha aprobado un tercer punto con el que el PP aprovechó para censurar la decisión adoptada por PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara de impedir la votación en el Pleno de las dos enmiendas presentadas hace una semana por el PP y Junts a una moción de los 'populares' a la que ambos pretendían añadir una exigencia de convocatoria de elecciones.
En concreto, y gracias a la abstención de Junts y Podemos, el Congreso proclama "su libertad para ejercer sus funciones constitucionales legislativa, de control al Gobierno y de orientación política sin más censuras que la aplicación rigurosa y no arbitraria del ordenamiento constitucional" y, en consecuencia, repruebe "la voluntad de veto, tanto por parte del Gobierno como por parte de determinados grupos políticos del debate de determinadas iniciativas o enmiendas".
Lo que vetó la Mesa del Congreso, por lo que no se ha votado este jueves, fue la pretensión del PP de que el Congreso manifestase "su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales", y reclamase la "inmediata dimisión en bloque del Gobierno" y la convocatoria de elecciones.