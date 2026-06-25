Los socios, decepcionados, piden "más explicaciones" a Sánchez y critican su tono en la comparecencia: "Se equivocó"

porque nos acompaña Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso.

Miriam, buen día

Bueno, ustedes se desmarcaron ayer del resto de grupos y después de pedir,

primero una cuestión de confianza,

luego un adelanto electoral, ahora han pedido al presidente Sánchez que dé un

paso atrás o que se aparte, que

fueron sus palabras, y permita que el bloque de la investidura elija a otro

presidente.

¿Por qué

cree que Sánchez debe dimitir?

Bueno, yo creo que primero hace falta también mirar un

poco la mirada atrás, porque al final lo que nosotros hemos hecho no es

gratuito.

Yo creo que si en algo estamos de acuerdo todos,

es que la legislatura como va no puede seguir.

Esto es insostenible.

Es verdad que nosotros hace un año y

medio

presentamos una PNL para que el presidente Sánchez se sometiera a una

cuestión de confianza y nosotros lo hicimos por los motivos que lo hicimos,

que fue

por el incumplimiento de algunos de los acuerdos que están encima de la mesa

que a día de hoy siguen..

sin cumplirse. Él descartó, como dijimos ayer en el

debate, esta opción

Al poco tiempo pedimos elecciones, hace un par de meses, en sesión de control..

fuimos los primeros en pedirle elecciones

y lo que sí que es una certeza es que aquello que propone Junts, al cabo de

un tiempo los otros partidos se lo hacen suyo porque precisamente el

Partido Popular

ayer mismo se debatía una moción suya de una cuestión de confianza y los

otros partidos

han pedido elecciones.

Por lo tanto, cada uno lo hace por los motivos que lo hace.

Pero sí que es verdad que es insostenible

que por los problemas del señor Sánchez, los que envuelven al señor

Sánchez, todo esto esté

paralizado. Está paralizada la ley contra la

multireincidencia, la ley de los autónomos, todo.

Entonces, todo esto genera malestar

normal y este malestar al final quien lo capitaliza son los extremos, sobre

todo

la extrema derecha.

Y frente a este escenario, a nosotros lo que nos sorprende es que seamos

de nuevo los únicos que ponemos encima de la mesa una propuesta, una propuesta

que además es una propuesta..

legítima, democrática, la han utilizado primeros ministros de los

grandes países europeos, lo ha hecho en Francia, se ha hecho en Escocia, se ha

hecho en Irlanda, se ha hecho en Portugal..

Ha pasado esta semana en el Reino Unido, el primer ministro del Reino

Unido, el señor

Starmer, lo ha hecho.

Por lo tanto, no es una propuesta fuera de lugar

al contrario, es las que están utilizando otras democracias.

Y lo que nos sorprende, como decía, es que seamos nosotros

los únicos que pongamos una propuesta, porque ¿qué han propuesto los otros

propuesta

partidos?

¿Qué ha propuesto Sumar?

Hoy escuchábamos..

mundo el contexto

Sí, sí, por supuesto.

Y yo creo que quedó claro su posición ayer.

Ya que dicen que el PP les está copiando la estrategia.

No, no, no el PP. Todos los partidos acaban viendo aquí.

Ya que dice que la situación es insostenible, ¿no cree que a lo mejor

lo más efectivo sería apoyar una moción de censura?

Yo creo que ustedes esperaba esta pregunta.

A mí lo que me sorprende, primero, encima de la mesa no hay, igual

ustedes la han visto, nosotros no hemos visto ninguna moción de censura.

A mí lo que me sorprende es que el señor

Sánchez... Porque el Partido Popular no tiene los

apoyos.

Eluda su responsabilidad el señor Sánchez, porque al final yo creo que

aquí..

un presidente, como han hecho, repito, en Portugal, en Francia, en Escocia, en

Irlanda,

los primeros ministros son los máximos responsables de las situaciones

políticas de los países que..

están gobernando y a mí me sorprende que Pedro Sánchez sea de los pocos

políticos que no quiere

tomar decisiones y que espera que tomen las decisiones los partidos de la

oposición.

A mí me sorprende. ¿Algún otro diputado

también lo propuso ayer, que se tenía que hacer, no sé qué.

Yo creo que no, yo creo que es responsabilidad del primer ministro de

un país decidir qué pasa y cuál es el futuro.

En absencia de todo esto, porque no hay una moción de censura,

se ha descartado la cuestión de confianza nosotros ayer hicimos una

propuesta la pregunta que creo que deberían

hacer a los demás es qué proponen ellos, qué están proponiendo y qué pide

pide la gente? Porque al final, yo creo que, vuelvo al

la gente, porque al final..

yo creo que vuelvo al principio todo esto todo este debate

principio, todo esto, todo este debate de si moción, de si cuestión, esto va

de si emoción, de si cuestión, esto va generando malestar.

generando malestar.

¿Y este malestar quién lo capitaliza?

Y este malestar que

¿Qué hace nuestra propuesta?

Nuestra propuesta resuelve los dos grandes temas.

El primero, que

se cumplan los acuerdos que hasta ahora no se han cumplido.

Que se ponga al frente alguien que cumpla

Y no necesariamente tiene que ser del PSOE.

Y segundo, y segundo, y segundo,

porque todo el bloque de izquierdas progresista que se hacen llamar aquí,

se llena

la boca con que se tiene que frenar a la extrema derecha, pero no hay nadie

que haya puesto una propuesta encima de la mesa, solo

nosotros, Junts para Cataluña.

Con esta propuesta se frena a la extrema derecha

Disculpe, ¿quién le parecería adecuado a Junts para ponerse al frente del

gobierno y sustituir a Pedro Sánchez?

¿A quién ustedes apoyaría?

Nos parece maravilloso que nos haga esta pregunta a siete diputados

catalanes independentistas

Yo le pregunto a quién ustedes votarían sí.

Lo primero que tenemos que saber es si Pedro Sánchez está dispuesto

a

apartarse

que fue resistirse.

Cuando te hacen una propuesta de apartarte hasta que tú no te das cuenta

que tú eres el problema, necesita un poco de meditación.

El primer ministro inglés meditó y en unas semanas

acabó viendo que efectivamente lo mejor que podía hacer para su país era

apartarse.

Ayer nosotros hicimos

la propuesta, yo creo que esto ahora necesita meditación, sobre todo

meditación por parte del Partido Socialista,

que es quien tiene el poder para poder empujar también al señor Sánchez a

día

apartarse, si es que ponen por delante el país al partido

ONU

Sánchez