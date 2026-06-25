Los socios, decepcionados, piden "más explicaciones" a Sánchez y critican su tono en la comparecencia: "Se equivocó"
- Sumar pide "más medidas" contra la corrupción y que la legislatura avance: "Merece la pena"
- Junts pide al PSOE que "presione" a Sánchez y el PP les reclama a los de Puigdemont su apoyo a la moción
A menos de 24 horas de uno de los debates más agrios que se recuerdan en el pleno del Congreso, en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ofreció explicaciones ante el hemiciclo por los escándalos que cercan a su entorno y al Partido Socialista, los socios del Gobierno se reconocen decepcionados, ya que esperaban "más explicaciones" y también "más medidas" para poner freno a la corrupción y mejorar la transparencia.
Han criticado, además, la dureza del tono del presidente del Gobierno con sus socios: "Se equivocó", dicen desde Sumar. "No está el PSOE para dar lecciones cuando se ha convertido en el lastre del Gobierno de Progreso", señalan en los Comunes: "Creemos que perdió una oportunidad".
Sumar pide más medidas: "La legislatura tiene que avanzar"
En ese sentido se ha pronunciado, por ejemplo, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, que ha afirmado que la legislatura "tiene que avanzar" y "nos hubiera gustado que hiciera algún anuncio": "La gente está esperando un gobierno progresista que le resuelva su día a día".
También desde Sumar, Enrique Santiago cree que "faltaron muchas medidas para combatir la corrupción". El cordobés ha recalcado que, además de implementar las que acordaron "hace un año", es necesario regular la actividad de los expresidentes, concluir la ley de lobbies y seguir trabajando en otras leyes que ya están en el calendario y que "amplían derechos", como la reforma del Código Penal "para acabar con delitos de libertad de expresión" o la reforma de la ley de seguridad ciudadana. "Merece la pena apurar esta legislatura para sacar adelante leyes y medidas que mejoran la vida de la gente. Eso es lo que faltó ayer en el debate", ha afirmado Santiago, que insiste en que Sánchez "debería haber sido más claro e incisivo y aportar propuestas".
Más tajante ha sido, en los pasillos del Congreso, Alberto Ibáñez: "Sánchez se equivocó", ha dicho: "Vino a confirmar que el PP era corrupto y esto ya lo sabíamos. Queríamos más medidas y más explicaciones de la corrupción del PSOE", así como "medidas para combatir el lawfare, que nosotros compartimos que existe".
También Aína Vidal, de los Comunes, se ha expresado en ese sentido: "Sánchez perdió una oportunidad para explicar sus medidas anticorrupción". Y Néstor Rego, de BNG ha insistido: "Nosotros seguimos reclamando, no solo explicaciones y actuaciones, sino el cumplimiento de los compromisos". Y lanzando un dardo al PP, ha continuado: "No es el PP, maestro de la corrupción, ninguna alternativa de regeneración democrática, y menos con Vox".
Los socios, sorprendidos por el "tono" de Sánchez en el debate
Otro de los asuntos que un día después está en las conversaciones del hemiciclo es el tono empleado ayer por Sánchez para dirigirse a los socios. Según Ibáñez, de Sumar, "estaba nervioso, imitó a Feijóo cuando se mete con Junts y PNV y se equivocó tremendamente metiéndose con Ione Belarra, Gabriel Rufián y Verónica Martínez".
Verónica Martínez, barbero portavoz de Sumar
en el Congreso. Muy buenos días.
Hola, buenos días. 24 horas después de la comparecencia
del presidente
Sánchez en el Congreso, ¿siguen ustedes decepcionados por la falta de anuncios
ayer?
Sí, efectivamente
Nosotros entendíamos que al presidente ayer le tocaba, más allá de dar
explicaciones, trascender el y tú
más y apostar por una legislatura, apostar fuerte por las medidas que
espera la ciudadanía, tanto en materia de democratización,
transparencia democrática, lucha contra la corrupción, como las materias que la
gente en su día a día requiere de este gobierno y
necesita... ...pues vivienda, derechos sociales,
registro horario..
Si no hay un cambio de rumbo y sigue el goteo de informaciones, de procesos
judiciales,
de informes, ¿ustedes se plantean romper?
Bueno, nosotros ayer le trasladamos un mensaje muy claro al Partido
Socialista, directamente además al presidente
del gobierno y a nuestro socio de gobierno.
Es que va a haber un cambio de rumbo, es que tiene que haber un cambio de
rumbo, es que tiene que acelerar en las medidas..
que necesita esta legislatura.
Y entendemos que esto, bueno, ya algo vimos ayer en
algún cambio de actitud con alguna ley nuestra, después de la comparecencia
del presidente, que entendemos que nos dice que
realmente lo van a hacer
¿El debate dentro de su coalición de si agotan la legislatura, dure lo que
dure, dentro del gobierno, eso les puede pasar factura?
Bueno, es que nosotras estamos en que lo que es irrenunciable es gobernar
para
conseguir que la gente, por ejemplo, deje de hacer horas extraordinarias y
se vaya para su casa sin cobrarlas, sin cotizarlas,
acumulando horas y horas de vida en el trabajo, por ejemplo.
O estamos en que la gente necesita
mejor servicio de cuidados y por eso ayer mismo, anteayer, arrancamos 6.200
millones para dependencia a través de la pelea
de Pablo Bustinduy.
Estamos en que necesitamos adoptar medidas en materia de vivienda
Yo creo que eso es lo irrenunciable, gobernar para que la gente vea en sus
vidas que un gobierno progresista..
renta a las personas trabajadoras
Sumar afronta pronto una asamblea decisiva para un nuevo liderazgo.
Creo que en unos días, el 30 de junio, termina el plazo para registrar..
candidaturas a la nueva dirección.
¿Qué va a hacer usted?
Bueno, yo ya lo he explicado
en muchas ocasiones.
A mí siempre han aparecido nuestros procesos, lo mismo dije incluso para
ser
portavoz del grupo parlamentario y fíjese que ni siquiera es un proceso
tan orgánico que estas decisiones son colectivas lo que hay que adaptar es la
mejor decisión, la que la colectividad piense que es la mejor decisión para
marcar ese rumbo cara al futuro, que es
verdad que es en parte una continuidad, pero que hay determinadas cuestiones
que hay que afrontar de cara a un año de legislatura en el que
tenemos que ser firmes en nuestras convicciones y en el impulso de la
agenda social del gobierno
Me quedo con esa frase, queda un año de legislatura...
...usted apuesta por elecciones en verano del año que
viene. Bueno, queda un año, año tres meses,
año dos meses, bueno, ya sabemos, las elecciones fueron en el 23J, luego
eso hay que sumerle los plazos que permiten nuestra Constitución, pero
vamos, que es que duran cuatro años los mandatos de los
año
que la decisión tiene que ser colectiva, pero bueno, uno tendrá que
tomar también sus propias decisiones
Si uno no quiere, pues no se presenta.
Bueno, pero es que yo creo que hay decisiones y cargos
que uno no pide, pero a los que uno no puede decir que no.
Si tú estás comprometido con una organización, estás comprometido.
Y si no, ¿para qué estás aquí?
Para mí es como funciona.
Yo estoy en política, me debo a la gente que está fuera, pero por supuesto
también a las que me han colocado aquí
Esa es mi organización.
Me está diciendo que sí.
No, le estoy diciendo que esto es una
decisión que se adoptará colectivamente y cuando se haga pública, entiendo,
pues la candidatura
a la asamblea de mi organización, será algo que hayamos decidido entre todas
Verónica Martínez Barbero, portavoz de SUMAN en el Congreso, gracias por
atender la hora de la UNO y buenos días.
Muchas gracias a
vosotros, buenos días.
La portavoz de Sumar, Verónica Martínez sin embargo, ha manifestado que "no es la primera vez que en las sesiones de comparecencia chocamos" y "no será la última". A continuación, se ha lamentado de que tengan que "empujar todo el rato al socio interno", algo que "a veces hay que decirlo": "Somos leales pero no vamos a hacer como si no pasara nada. Le pedimos que avance y lo seguiremos haciendo".
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, también ha hablado del "tono" de Pedro Sánchez, al que ha dicho, vio "fuera de órbita, totalmente out": "No es de recibo sustentar tu postura, con un mes de retraso, en el y tú más".
Más duras han sido Cristina Valido, de Coalición Canaria, que ha criticado el "tono muy poco apropiado" o Aína Vidal, que desde la "sorpresa" ha manifestado que "no está el PSOE para dar lecciones cuando se ha convertido en el lastre del Gobierno de Progreso".
Junts ve "insostenible" la Legislatura y pide al PSOE que presione a Sánchez
Al día siguiente de una esperada comparecencia que se prolongó durante casi cinco horas, el balance de Junts tiene el saldo negativo. En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE la portavoz de los nacionalistas catalanes, Miriam Nogueras, ha manifestado que ve "insostenible" la Legislatura.
Además ha pedido al PSOE, que este sábado celebra Comité Federal, que empuje a Sánchez a "apartarse". "Hace un año presentamos una proposición no de ley para que Sánchez se sometiera cuestión de confianza" por el "incumplimiento de algunos acuerdos". "Él descartó esta opción", ha continuado, y Junts pidió elecciones "hace un par de meses", ha dicho Nogueras, reivindicando la autoría intelectual de esta idea: "Aquello que propone Junts al cabo de un tiempo los otros partidos lo hacen suyo, el PP ayer debatía una moción para pedir una cuestión de confianza", aunque ha reconocido que "cada uno por unos motivos".
porque nos acompaña Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso.
Miriam, buen día
Bueno, ustedes se desmarcaron ayer del resto de grupos y después de pedir,
primero una cuestión de confianza,
luego un adelanto electoral, ahora han pedido al presidente Sánchez que dé un
paso atrás o que se aparte, que
fueron sus palabras, y permita que el bloque de la investidura elija a otro
presidente.
¿Por qué
cree que Sánchez debe dimitir?
Bueno, yo creo que primero hace falta también mirar un
poco la mirada atrás, porque al final lo que nosotros hemos hecho no es
gratuito.
Yo creo que si en algo estamos de acuerdo todos,
es que la legislatura como va no puede seguir.
Esto es insostenible.
Es verdad que nosotros hace un año y
medio
presentamos una PNL para que el presidente Sánchez se sometiera a una
cuestión de confianza y nosotros lo hicimos por los motivos que lo hicimos,
que fue
por el incumplimiento de algunos de los acuerdos que están encima de la mesa
que a día de hoy siguen..
sin cumplirse. Él descartó, como dijimos ayer en el
debate, esta opción
Al poco tiempo pedimos elecciones, hace un par de meses, en sesión de control..
fuimos los primeros en pedirle elecciones
y lo que sí que es una certeza es que aquello que propone Junts, al cabo de
un tiempo los otros partidos se lo hacen suyo porque precisamente el
Partido Popular
ayer mismo se debatía una moción suya de una cuestión de confianza y los
otros partidos
han pedido elecciones.
Por lo tanto, cada uno lo hace por los motivos que lo hace.
Pero sí que es verdad que es insostenible
que por los problemas del señor Sánchez, los que envuelven al señor
Sánchez, todo esto esté
paralizado. Está paralizada la ley contra la
multireincidencia, la ley de los autónomos, todo.
Entonces, todo esto genera malestar
normal y este malestar al final quien lo capitaliza son los extremos, sobre
todo
la extrema derecha.
Y frente a este escenario, a nosotros lo que nos sorprende es que seamos
de nuevo los únicos que ponemos encima de la mesa una propuesta, una propuesta
que además es una propuesta..
legítima, democrática, la han utilizado primeros ministros de los
grandes países europeos, lo ha hecho en Francia, se ha hecho en Escocia, se ha
hecho en Irlanda, se ha hecho en Portugal..
Ha pasado esta semana en el Reino Unido, el primer ministro del Reino
Unido, el señor
Starmer, lo ha hecho.
Por lo tanto, no es una propuesta fuera de lugar
al contrario, es las que están utilizando otras democracias.
Y lo que nos sorprende, como decía, es que seamos nosotros
los únicos que pongamos una propuesta, porque ¿qué han propuesto los otros
propuesta
partidos?
¿Qué ha propuesto Sumar?
Hoy escuchábamos..
mundo el contexto
Sí, sí, por supuesto.
Y yo creo que quedó claro su posición ayer.
Ya que dicen que el PP les está copiando la estrategia.
No, no, no el PP. Todos los partidos acaban viendo aquí.
Ya que dice que la situación es insostenible, ¿no cree que a lo mejor
lo más efectivo sería apoyar una moción de censura?
Yo creo que ustedes esperaba esta pregunta.
A mí lo que me sorprende, primero, encima de la mesa no hay, igual
ustedes la han visto, nosotros no hemos visto ninguna moción de censura.
A mí lo que me sorprende es que el señor
Sánchez... Porque el Partido Popular no tiene los
apoyos.
Eluda su responsabilidad el señor Sánchez, porque al final yo creo que
aquí..
un presidente, como han hecho, repito, en Portugal, en Francia, en Escocia, en
Irlanda,
los primeros ministros son los máximos responsables de las situaciones
políticas de los países que..
están gobernando y a mí me sorprende que Pedro Sánchez sea de los pocos
políticos que no quiere
tomar decisiones y que espera que tomen las decisiones los partidos de la
oposición.
A mí me sorprende. ¿Algún otro diputado
también lo propuso ayer, que se tenía que hacer, no sé qué.
Yo creo que no, yo creo que es responsabilidad del primer ministro de
un país decidir qué pasa y cuál es el futuro.
En absencia de todo esto, porque no hay una moción de censura,
se ha descartado la cuestión de confianza nosotros ayer hicimos una
propuesta la pregunta que creo que deberían
hacer a los demás es qué proponen ellos, qué están proponiendo y qué pide
pide la gente? Porque al final, yo creo que, vuelvo al
la gente, porque al final..
yo creo que vuelvo al principio todo esto todo este debate
principio, todo esto, todo este debate de si moción, de si cuestión, esto va
de si emoción, de si cuestión, esto va generando malestar.
generando malestar.
¿Y este malestar quién lo capitaliza?
Y este malestar que
¿Qué hace nuestra propuesta?
Nuestra propuesta resuelve los dos grandes temas.
El primero, que
se cumplan los acuerdos que hasta ahora no se han cumplido.
Que se ponga al frente alguien que cumpla
Y no necesariamente tiene que ser del PSOE.
Y segundo, y segundo, y segundo,
porque todo el bloque de izquierdas progresista que se hacen llamar aquí,
se llena
la boca con que se tiene que frenar a la extrema derecha, pero no hay nadie
que haya puesto una propuesta encima de la mesa, solo
nosotros, Junts para Cataluña.
Con esta propuesta se frena a la extrema derecha
Disculpe, ¿quién le parecería adecuado a Junts para ponerse al frente del
gobierno y sustituir a Pedro Sánchez?
¿A quién ustedes apoyaría?
Nos parece maravilloso que nos haga esta pregunta a siete diputados
catalanes independentistas
Yo le pregunto a quién ustedes votarían sí.
Lo primero que tenemos que saber es si Pedro Sánchez está dispuesto
a
apartarse
que fue resistirse.
Cuando te hacen una propuesta de apartarte hasta que tú no te das cuenta
que tú eres el problema, necesita un poco de meditación.
El primer ministro inglés meditó y en unas semanas
acabó viendo que efectivamente lo mejor que podía hacer para su país era
apartarse.
Ayer nosotros hicimos
la propuesta, yo creo que esto ahora necesita meditación, sobre todo
meditación por parte del Partido Socialista,
que es quien tiene el poder para poder empujar también al señor Sánchez a
día
apartarse, si es que ponen por delante el país al partido
ONU
Sánchez
Nogueras ha manifestado que le "sorprende" que no haya sobre la mesa "ninguna moción de censura", pero ha evitado responder de forma directa a un posible apoyo al PP, si la presenta: "Todo este debate de moción, va generando malestar", ha dicho, "nuestra propuesta resuelve que se cumplan los acuerdos no se han cumplido". En todo caso, insiste en que para frenar a la extrema derecha "hay que ver si Sánchez está dispuesto a apartarse" y acusa al presidente de "eludir su responsabilidad".
Por eso recomienda al PSOE que medite, ya que es quien "tiene el poder para empujar a Sánchez a apartarse, si es que ponen por delante al país por delante de la figura de Sánchez".
El PP reclama a Junts que apoyen su iniciativa para impulsar moción de confianza
Tras el fracaso de la iniciativa en el Senado para pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones y a pocas horas de que el Congreso vote otra que intenta forzarle a presentar una moción de confianza, el PP reclama a los independentistas catalanes su apoyo: "Si son coherentes con lo que dijeron ayer, saldrá adelante", ha dicho la portavoz del PP, Ester Muñoz. Los de Junts, sin embargo, evitaron votar junto a los populares esa moción en la Cámara Alta.
Respecto a la propuesta de los nacionalistas catalanes, que reclaman a Sánchez que se aparte, Muñoz ha recordado que desde el PP "llevan tiempo pidiendo elecciones: No hay mayoría en el parlamento para Sánchez, lo van a ver esta tarde". Y recalcan "Los que tienen que que elegir son los españoles".
Muñoz también se ha referido a la intervención de este miércoles del presidente del Gobierno, y lo que, a su parecer, significó para los socios del ejecutivo: "Les humilló", ha recalcado, "salió con la mano en el bolsillo". Esto, para la portavoz popular, refleja "el desprecio que siente por ellos y que tiene la sartén por el mango. Sánchez sabe que es impune porque sus socios siguen manteniéndole". "Es un presidente indolente, que se ríe de sus socios y de los españoles", ha concluido.