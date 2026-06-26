El PSOE afronta un Comité Federal con previsible cierre de filas con Sánchez y los casos de corrupción de telón de fondo

El PSOE afronta este sábado un Comité Federal en plena investigación del caso Plus Ultra, un mes después de que la UCO entrase en Ferraz por el caso Leire Díez, días después de conocer la sentencia del caso Koldo y en la misma semana que el juez Peinado ha retirado el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno.

Todo ello con la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el punto de mira por su papel en el rescate de la aerolínea venezolana y sus negocios. Además, el partido llega tras cuatro derrotas electorales a nivel autonómico en menos de medio año y con la cada vez más repetida melodía de adelanto electoral sonando de fondo. Un mensaje que le han exigido socios, históricos barones socialistas o voces territoriales, que también llevan tiempo pidiendo a Pedro Sánchez que no haga coincidir las generales con las municipales y autonómicas de 2027.

En la dirección de Ferraz dan por descontadas las habituales voces críticas. "Nos conformamos con que lo que digan dentro lo digan fuera", aseguran. Esperan que mayoritariamente el Comité cierre filas en torno a Sánchez, aunque el escenario judicial y político ha empeorado respecto al último Comité, en julio de 2025. Y defienden que llegan con "fortaleza" de ser "un partido unido, con los mejores equipos y con un proyecto político centrado en seguir mejorando la vida de la mayoría social".

Hace un año el PSOE llegó a su Comité Federal sacudido por la entrada en prisión de su exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y por la renuncia del exasesor de La Moncloa, Paco Salazar, por denuncias de acoso laboral contra él conocidas horas antes de la celebración del Comité. Todo ello espoleado por el caso Koldo que seguía dando pasos en el Supremo y con la figura del predecesor de Cerdán en el PSOE y exministro, José Luis Ábalos, a un paso del banquillo. Ahora, un año después, el escenario judicial ha cambiado, pero no para bien aparentemente: esta misma semana se ha conocido la condena a Ábalos a 24 años de prisión y su exasesor Koldo García por su implicación en el caso Mascarillas; el hermano del presidente del Gobierno finalmente se ha sentado en el banquillo y ya tiene su juicio visto para sentencia y el caso Leire Díez sigue in crescendo.

Cuatro derrotas electorales en medio año y 2027 a la vuelta de la esquina En este lapso de tiempo ha habido cuatro derrotas electorales en los cuatro comicios autonómicos celebrados: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Y en el horizonte asoman ya las generales, aún sin fecha, y el resto de autonómicas y municipales, previstas para mayo de 2027. Fuentes del PSOE auguran que el comité de este sábado servirá de pistoletazo para preparar el 2027 electoral que viene. Además, esperan que se ratifiquen todas las medidas anunciadas hace un año por Sánchez en materia anticorrupción y que ya se han ido poniendo en marcha, además de algunas adicionales. Justo esta misma semana, el presidente del Gobierno ha comparecido en el Congreso de los Diputados por los casos de corrupción que rodean a su partido y ha defendido las medidas que van a implementar. Teijelo, abogado de Cerdán, dice ante el juez que el PSOE le contrató para analizar la viabilidad de varios procedimientos El Comité comenzará con la intervención de Sánchez, que se dará en abierto para todo el mundo. Posteriormente se cerrarán las puertas cual cónclave y comenzará el debate a nivel interno y se esperan casi medio centenar de intervenciones. Prácticamente todas las federaciones consultadas por RTVE dan por descontado el cierre de filas con la figura de Sánchez. Un cierre de filas que no estará discutido con lamentar los casos de corrupción, añaden. "Responsabilidad, lealtad y cierre de filas con nuestro secretario general y presidente del Gobierno", aseguran desde una de las federaciones que ha afrontado elecciones recientemente.

Las federaciones piden "lealtad" y se esperan las habituales críticas Aunque desde las federaciones esperan explicaciones de Sánchez respecto a la situación judicial. "En cuanto a la crisis política relacionada con todos los episodios de judiciales y de corrupción que hay, entendemos que Sánchez dará algún tipo de mensaje al respecto, pero centrándose en la necesidad de continuar con la legislatura por los éxitos que tiene en materias sociales y económicas", comentan. Que el presidente de Castilla-La Mancha y mayor crítico en abierto con Sánchez, Emiliano García Page, volverá a pedir adelanto electoral o cuestión de confianza, se da por hecho. "Estamos mucho peor que hace un año", explican fuentes del PSOE castellanomanchego. "Es su opinión, pero no compartida", añadían esta misma semana al ser preguntadas por ello fuentes de la dirección del PSOE. Otra de las críticas posibles es la del presidente de Asturias, Adrián Barbón, aunque ya ha avisado esta misma semana que su "idea" no la va a decir en el Comité "porque se va a filtrar". "Lo que tenga que decir se lo digo al presidente del Gobierno", aseguró. Aunque fuentes del PSOE asturiano aseguran que si no es en el Comité Federal podría hablar con Sánchez en privado.