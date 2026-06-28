Nogueras (Junts) avisa a Sánchez de que si no se va "regalará el Gobierno a la extrema derecha"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que irse o regalará el Gobierno a la extrema derecha".

En una entrevista en El País, ha advertido que el presidente será el "único responsable" si llega Vox al poder porque, apunta, tiene la opción de salir como hizo la pasada semana el primer ministro británico, Keir Starmer.

"Fuimos los primeros que, en una sesión de control, pedimos directamente a Pedro Sánchez que convocara elecciones. Detrás nuestro vino el PNV y esta semana lo ha hecho hasta Sumar, socio de la coalición, que ha dicho que el PSOE es un lastre para el Gobierno", ha sostenido.

Esta semana, el Congreso sacó adelante con los votos de PP, Vox, Junts y UPN una iniciativa para pedir a Sánchez una cuestión de confianza y su consecuente dimisión si no la pasaba.

La portavoz de Junts ha añadido que los socios del ejecutivo ponen en cuestión la continuidad de Sánchez: "Nuestros motivos de hace un año y medio para pedir la cuestión de confianza eran los incumplimientos del Gobierno con Cataluña. Luego, se le sumaron los casos de corrupción y por eso pedimos elecciones", ha explicado.

Así, ha señalado que en el PSOE "hay gente que cuestiona el liderazgo de Sánchez" y cree que próximamente se verá un giro.

Lo cierto es que este sábado, en el Comité Federal del PSOE, la única voz discordante entre las federaciones territoriales fue la de Emiliano García-Page. El castellano-manchego volvió a pedir elecciones o una cuestión de confianza. El resto cerró filas con el presidente, que se mostró dispuesto a seguir y a intentar revalidar el cargo en 2027 para otros cuatro años más.

Cree que seguirá el mismo camino que Keir Starmer en Reino Unido Pese al optimismo del jefe del Ejecutivo, Nogueras ha recalcado que la legislatura está "bloqueada" y que no tiene sentido si el Congreso no se usa para nada, por lo que ha remarcado que los proyectos políticos no se hacen en función de una persona. "Si se analiza la vía Starmer u otros casos parecidos, siempre se sigue el mismo camino. Cuando te dicen que eres el principal problema de una situación, la reacción natural es negarlo. Luego, el paso de las semanas termina propiciando una evolución de esa situación inicial", ha subrayado. Ha añadido que las elecciones o una cuestión de confianza dependen de Sánchez pero que la opción está encima de la mesa: "Nos consta que son unos cuantos los que no la tiran a la basura".