La empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado dinero a Ferraz, declara en la Audiencia Nacional por el caso Leire

La empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, ya está en la Audiencia Nacional, para declarar ante el juez Santiago Pedraz. Pano ofrecerá su versión dentro de la ronda de interrogatorios en el caso Leire. La empresaria afirmó, durante el juicio del caso mascarillas en el Supremo, haber hecho dos entregas de 45.000 euros por indicación del empresario Víctor de Aldama. El presunto conseguidor fue condenado en este juicio, pero no irá a prisión gracias a su colaboración con la Justicia.

Carmen Pano, además, ha denunciado ser víctima de un intento de soborno, por parte de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, para evitar que lo ratificara en los tribunales. Aseguró que le dijeron que había gente del PSOE interesada en hablar con ella y su chófer y socio, Álvaro Gallego, que también está citado para declarar este lunes.

Según Carmen Pano, De la Hoz le dijo que el objetivo era salvar a Koldo y Ábalos y que, a cambio, aceptarían sus exigencias: 25.000 euros para la boda de su hija Leonor, 15.000 euros para el chófer y el pago del alquiler del domicilio donde ella vivía por un periodo de entre 5 y 7 años. Sin embargo, finalmente la empresaria mantuvo su declaración sobre el dinero que dijo haber llevado a Ferraz.

Ahora en esta causa está investigada la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, que presentó una cronología para intentar desmontar el testimonio de Pano. Según la letrada, echó a la empresaria de su despacho porque había buscado a ella buscando asesoramiento legal para seguir delinquiendo y defraudando el IVA en hidrocarburos.

También este lunes, ha sido también llamada a testificar la mujer de Jaén que promovió un procedimiento judicial contra el fiscal anticorrupción José Grinda y a la que Leire Díez habría apoyado haciendo gestiones para conseguirle un trabajo en su localidad. Según consta en conversaciones intervenidas a la exmilitante socialista que recoge la UCO en sus atestados, esa la mujer le comentó que la habían vuelto a llamar para trabajar a lo que Leire Díez contestó que "Juan Fran (había) sido obediente".

El magistrado de la Audiencia Nacional solo ha señalado comparecencias para este lunes, en el que está prevista la declaración de cuatro testigos, y no será hasta la próxima semana cuando continúe con más interrogatorios, entre ellos el de la presidenta del PSOE Cristina Narbona, que está citada como testigo el 10 de julio.

El pasado viernes prestó declaración el exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rafael Yuste, que afirmó que le hablaron de "ponerse de perfil" en investigaciones como la del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque matizó su denuncia al asegurar que no lo sintió como una forma de presión.