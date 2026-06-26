Los exjefes de la UCO que denunciaron presiones en causas relacionadas con el Gobierno declaran en el caso Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, tiene previsto escuchar este viernes como testigos a los exjefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Rafael Yuste y Alfonso López Malo, que señalaron presiones en las investigaciones que afectan al entorno del Gobierno en el marco de la presunta trama para desestabilizar causas judiciales. Yuste aseguró que el entonces número dos del cuerpo le ordenó "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política".

La declaración de Yuste abre este viernes en la Audiencia Nacional las comparecencias programadas por el juez Santiago Pedraz, que investiga, entre otros, al exdirigente socialista Santos Cerdán y a la exmilitante Leire Díez en el marco de esa supuesta trama. Además, Pedraz también ha llamado a testificar al jefe del Estado Mayor de la Benemérita y a Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.

Yuste aseguró que recibió presiones del DAO Yuste, que fue jefe de la UCO entre 2023 y 2025, aseguró ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte del que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para "ponerse de perfil" en la investigación que afectaba al hermano de Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien "tomase la iniciativa". Según consta en un atestado de la causa, el actualmente general responsable de la Jefatura de Servicios Técnicos, dependiente del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, aludió ante los agentes de la UCO a una reunión que se celebró el 12 de julio de 2024. El que fuera coronel jefe de la UCO relató el pasado 27 de mayo que el entonces director general de la Guardia Civil, y antecesor de la actual directora, Mercedes González, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era "totalmente prospectivo y malintencionado". Ahí, según la UCO, Marcos apuntó que la "credibilidad estaba por los suelos" y solicitó que el siguiente viernes (19 de julio) tenían que efectuar un informe con todo "analizado y que no haya nada". El entonces jefe de la unidad se opuso a la pretensión del director general, al señalar que era "materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial".