El PP defiende su posición sobre la ley de nietos y carga contra la "opacidad" del Gobierno: "No nos fiamos"

El PP ha cargado este miércoles contra la "opacidad absoluta" y la "urgencia" del Gobierno con la ley de nietos que permite recuperar la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padres o abuelos españoles que la perdieron tras sufrir exilio por razones políticas o ideológicas. Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo han asegurado que no se fían del Ejecutivo al que califican de "organización criminal" y consideran que hay que desconfiar "en todo momento".

La portavoz parlamentaria Ester Muñoz, que ha participado en un desayuno informativo en Madrid, ha reaccionado a las críticas por calificar de "ingeniería electoral" la ley de nietos que habían defendido en 2022. Nunca han hablado de "fraude", ha dicho, pero lo que no comparten la "urgencia".

En relación con la ley, ha dicho que hubo una instrucción en 2022 por la que se reinterpretó y modificó para hablar de "todos", y que a pesar de haber preguntado su formación en muchas ocasiones durante estos años cómo iban las previsiones, sólo han encontrado "opacidad" y no saben de dónde salen 2,5 millones de votantes nuevos.

El texto de esa instrucción, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 26 de octubre de 2022 es el siguiente: "De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción".

Así lo ha asegurado en el desayuno informativo de Fórum Europa protagonizado por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, organizado por Nueva Economía Fórum en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, al que también asiste el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Fuentes del PP han dicho que desconfían del Gobierno tanto como el Tribunal Supremo desconfía en materia del proceso de regularización de migrantes. De una "organización criminal" señalan que hay que desconfiar en todo momento y advierten que si no querían que dudaran de sus intenciones que no hubieran montado unas "cloacas" o no se hubieran puesto a manejar correos a perfiles como el de Leire Díez.