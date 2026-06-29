El Gobierno acusa a Feijóo de "irresponsabilidad máxima" por poner en duda la ley de nietos y la regularización de migrantes

"Gravedad e irresponsabilidad máximas", así ha calificado el Ejecutivo las palabras del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado al Gobierno de hacer "ingeniería electoral" y "fabricar votantes" nacionalizándolos a través de la "ley de nietos". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz Elma Saiz ha cargado tintas contra el presidente del PP, cuyas palabras, cree, "reflejan la desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y parece oler la derrota electoral".

Saiz ha desvelado que a través de la ley de Memoria Democrática "han pedido la nacionalidad 2,5 millones de descendientes de españoles exiliados" y se han inscrito más de 306.000. Esta ley, según la portavoz, está basada en los principios de "reparación y justicia a españoles que huyeron de nuestro país por la represión". Por ese motivo ha insistido en pedir a Feijóo "más rigor y más responsabilidad" y ha criticado que se genere "odio y desinformación": "Una vez más, el PP se parece más a Vox, con declaraciones en la misma línea referidos a procesos electorales".

“Elma Saiz, portavoz del Gobierno y minstra de Inclusión: "Estamos escuchando declaraciones de Feijóo relativas al proceso electoral de nuestro país que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula. Demuestra la desesperación de quien no tiene proyecto político y que parece oler… pic.twitter.com/TdwJTWRGTv“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 29, 2026

En términos similares se ha pronunciado la portavoz socialista, Montse Mínguez, tras la ejecutiva de su partido: "A veces no sabemos si es Feijóo que copia a Abascal o Abascal que copia a Feijóo, pero ya le digo que normalmente es Abascal dispara y Feijóo compra el relato". Según Mínguez, "Partido Popular y Vox quieren una sociedad que tenga miedo".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo ha recordado que cuando arrancó el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, la oposición se refirió a él "para hablar de racismo y miedo" y generar "desinformación", algo que le parece "de gravedad e irresponsabilidad máximas para un partido al que "se le supone que es un partido de Estado": "No tienen proyecto de país y prefieren moverse en descalificaciones ultras" ha insistido Sáez, que ha señalado que a finales de semana ofrecerán detalles sobre este proceso de regularización, que ha calificado como "éxito".

El Consejo de Ministros se ha celebrado en lunes, de forma extraordinaria, para aprobar la prórroga del escudo social cuyas medidas decaían este martes, al finalizar el mes de julio. Además el Ejecutivo ha desvelado que a lo largo del mes de julio darán luz verde a un "gran acuerdo" en materia de vivienda, con medidas como la prórroga de los alquileres.

El ala de Sumar del Ejecutivo ve la "recta final" de la legislatura El acceso a la vivienda es, según vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, uno de los "muchos retos pendientes. Desde Luxemburgo, donde participa en un Consejo de Ministros de Empleo de la Unión Europea, Díaz, ha evitado opinar sobre la situación interna del PSOE, pero ha advertido a los socialistas que "estamos en la recta final de la legislatura" y les ha urgido a actuar, reclamando al PSOE "un paso adelante para que, en el tiempo que queda de legislatura, demostremos lo que somos, que somos el mejor Gobierno, sin lugar a dudas, de nuestro entorno". A su juicio, el Ejecutivo de coalición es el que "da esperanza, el que da tranquilidad a la ciudadanía y el gobierno que quieren las gentes progresistas de nuestro país". En este sentido, se ha felicitado del crecimiento económico en los últimos años y, especialmente, de que sea "inclusivo" y llegue a la mayoría de la ciudadanía, gracias a las reformas adoptadas en el mercado de trabajo, muchas de las cuales ha presumido, llevan el "cuño" de Sumar. Sin esa formación política, ha avisado, "no hay Gobierno de coalición progresista". El Gobierno elimina el IVA reducido a los combustibles, pero mantiene ayudas directas a los hidrocarburos El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sacado pecho por el objetivo "cumplido" de dignificar las condiciones de trabajo en dependencia con "la mayor inversión social en décadas". Así lo ha dicho el de Sumar, que también ha aludido a la prórroga de los alquileres que el Gobierno aprobará en julio: "Es un compromiso que adquirimos y lo vamos a hacer", ha dicho Bustinduy, que asegura que buscarán "los mayores apoyos posibles para lograr algo de sentido común".

El Gobierno ha compartido las medidas con PNV y ERC, que piden "más avances" Antes de la aprobación de la prórroga del escudo social, el Ejecutivo ha contactado a sus socios del PNV y ERC para compartir con ellos el borrador del decreto que se aprobaba este martes. El PNV, de momento, no se ha pronunciado respecto a su contenido y medidas. Según ha podido saber RTVE de fuentes de ERC, el contenido sería insuficiente. "En general" ven positiva la prórroga de las medidas fiscales. En concreto, aquellas en las que hay "consenso total" como las ayudas al gasóleo agrícola o al pesquero. También están de acuerdo con que se favorezca la mejora de red de puntos de recarga de coches eléctricos. Sin embargo, según las mismas fuentes, querrían "más avances en fiscalidad verde", como por ejemplo nuevos impuestos al queroseno. También les gustaría que se ampliara el alcance permitido del autoconsumo. Respecto a los despidos, ERC dice que no los prohíbe de forma efectiva sino que únicamente implica que en esos casos, se ofrece la indemnización por despido improcedente.

Junts tacha de "ciencia ficción" que el Gobierno presente presupuestos Tras la reunión extraordinaria del gabinete de Sánchez, donde se ha dado a conocer el cuadro macroeconómico, el ministro de Economía Carlos Cuerpo ha anunciado que la próxima semana llevará el techo de gasto al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se da así un paso adelante en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Según el Cuerpo "están en plazo" y serán unas "cuentas expansivas". Sin embargo, en opinión de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, esta propuesta es "ciencia ficción" la propuesta. Nogueras se ha preguntado "que político catalán puede votar a favor de unos presupuestos cuando aún no hemos cobrado" los anteriores. Así lo ha indicado en una entrevista en TV3 en la que ha apostado por "empezar a tratar a la gente como adulta" y si esta sabe que "nos deben los presupuestos anteriores" preguntará "por qué tenemos que aprobar unos nuevos". Nogueras (Junts) avisa a Sánchez de que si no se va "regalará el Gobierno a la extrema derecha" Nogueras, además, ha insistido en la propuesta que lanzó hace menos de una semana para pedir que Pedro Sánchez dé un paso al lado y se ponga otra persona, la llamada "Vía Starmer". Una idea que asegura, "tiene que madurar no tanto" el presidente del Gobierno, "sino el PSOE". Nogueras, que ha defendido la medida como de "normalidad democrática", ya que se ha materializado en países como Francia o Portugal, ha asegurado "la tiene que meditar el PSOE" y ha dicho que en las filas socialistas hay un "run run" al respecto: "Veremos las próximas semanas qué pasa", ha destacado, afirmando que su propuesta sigue viva.