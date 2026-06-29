El Gobierno elimina el IVA reducido a los combustibles, pero mantiene ayudas directas a los hidrocarburos

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los combustibles volverá al 21% a partir de este miércoles, 1 de julio. El Consejo de Ministros ha decidido no incluir la prórroga del tipo reducido al 10% en el real decreto que mantiene otras de las medidas dispuestas para mitigar los efectos económicos de la guerra en Irán. Entre ellas, ha acordado una rebaja directa a los hidrocarburos, que se irá retirando progresivamente a la espera de que se afiance el acuerdo de paz alcanzado entre la República Islámica y Estados Unidos.

En concreto, los consumidores percibirán una rebaja de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y cinco céntimos en septiembre, al tiempo que los profesionales del campo, la pesca y el transporte seguirán recibiendo la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional. Para el sector agrícola, el Gobierno ha aprobado también 165 millones de ayudas directas para la compra de fertilizantes.

El nuevo real decreto, que coge el relevo del anterior escudo aprobado a finales de marzo ante el conflicto en Oriente Medio, incluye asimismo una cláusula automática que activará una rebaja directa de 20 céntimos por litro a los carburantes si la inflación de estos productos supera el 15%.

Por último, se mantienen los límites a los despidos en empresas beneficiarias de las ayudas vinculadas al conflicto en Oriente Medio.

Todas estas disposiciones se mantendrán vigentes en los próximos tres meses.

Fin del impuesto a la producción eléctrica en 2028 En paralelo, dentro de la factura de la luz, el Consejo de Ministros ha acordado retirar progresivamente el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que dejará de aplicarse en 2028. Antes, este año, aún gravará con un 5% y en 2027 bajará al 3,5%. La vicepresidenta tercera y la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha destacado esta medida entre las políticas estructurales, porque busca abaratar la factura de la luz de los hogares y la industria y redundará en un mayor despliegue de las energías renovables. En la lucha contra el cambio climático, su departamento ha impulsado también una inversión de 200 millones de euros para la climatización y eficiencia energética de los centros educativos, para reducir el consumo de esos edificios públicos y mejorar el confort de profesorado y alumnado.