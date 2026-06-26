Repostar en gasolineras lowcost permite ahorrar hasta 300 euros al año: aquí están las estaciones más baratas de España

A las puertas de la operación salida de las vacaciones de verano ponemos el foco en los precios de los carburantes. Repostar en las estaciones de servicio más baratas de España puede llevar aparejado un ahorro de 300 euros al año si el coche usa gasolina o de 250 si es diésel, según un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La diferencia de precios es de un 11 y un 10%, respectivamente, si la tarifa se compara con la de las estaciones de grandes compañías.

La OCU ha comparado los precios de más de 12.000 gasolineras y ha concluido que la mayoría de estaciones lowcost se concentra en Cataluña y en las provincias limítrofes. BonÀrea repite un año más como "la cadena más barata en diésel y gasolina 95", seguida de Alcampo y GM Oil. En esas estaciones la diferencia de precio puede alcanzar los 20 céntimos el litro, lo que supone un ahorro de 10 euros si se repostan 50.

AN Energéticos, Petroprix, Esclatoil, Plenenergy y Ballenoil son las siguientes firmas con mejores precios, mientras que en el lado opuesto se sitúan las estaciones de grandes empresas como Moeve, Repsol, Petronor, BP, Eni, además de IDS, Valcarce e Iberdoex. Si bien en alguna de estas, precisa la OCU, se pueden conseguir descuentos con el uso de tarjetas de fidelización.

La Organización de Consumidores y Usuarios identifica también en su informe las provincias con mejores precios. Navarra, Teruel, Lleida y Barcelona lideran el ranking porque concentran un mayor número de gasolineras lowcost. Entre las provincias más caras destacan Baleares, Palencia, Asturias y Ávila, con estaciones con precios un 5% superiores a la media. Aquí puede consultar todas las gasolineras de España.

Y aunque en Canarias el precio del combustible en sí es menor que en la península porque en vez de aplicar el IVA se imputa el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), con una diferencia de un 11% para el diésel y de un 6% para la gasolina, hay diferencias significativas también entre una marca y otra. La cadena más barata en el archipiélago vuelve a ser Canary Oil, según la OCU.