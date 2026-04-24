¿Cuántos impuestos pagamos por cada litro de gasolina? Sí, pueden suponer la mitad del precio
Nos habéis consultado por un vídeo que asegura que la mitad de lo que pagamos por la gasolina "se lo queda el Estado". La duda llega en medio del conflicto en Oriente Medio iniciado el 28 de febrero, que ha mantenido cerrado el transporte marítimo del petróleo por el Estrecho de Ormuz y está elevando el precio de este carburante. El Gobierno ha aprobado una rebaja transitoria de los impuestos para compensar. Pero ¿qué parte del precio que pagamos son tributos? ¿Es verdad que pueden suponer el 50%?
En VerificaRTVE hemos consultado las cifras que publica el Ministerio para la Transición Ecológica y entre el 47% y el 50% del precio del litro de gasolina fueron impuestos en 2025. También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ofrece precios diarios antes y después de impuestos. Te lo explicamos junto a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, la Asociación de la Industria del Combustible y la Asociación de Asesores Fiscales.
Enero de 2026: el 50,2% del litro de gasolina eran impuestos
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publica informes mensuales de los precios medios de los hidrocarburos y nuevos combustibles. Recoge cifras de España y la Unión Europea e incluye una tabla con el porcentaje que representan los impuestos en el precio de venta al público (PVP). El pasado enero, los impuestos suponían el 50,2% del precio de la gasolina 95 y el 44,7% del gasóleo (página 24). Los porcentajes bajaron al 49,7% y al 44,1% en febrero (página 24), respectivamente, y volvieron a bajar en marzo al 41,5% y al 35,3% (página 24), mes en el que entraron en vigor las rebajas de impuestos desde el 21 de marzo.
Las tablas permiten comparar el peso de los impuestos en España y en el resto de países de la Unión Europea. En enero, Grecia era el país donde los tributos absorbían mayor parte del precio final (61,1%), seguido por Eslovenia (61%) y Finlandia (60,3%). En el otro lado, sólo Bulgaria (46,5%) se encontraba por debajo de España. Ese mismo mes, en la Unión Europea, de media el 57,2% del precio de la gasolina fueron impuestos. En el gasóleo, los tributos suponían el 51,8% del coste final en la UE.
El Estado recauda y cede una parte a las CCAA del régimen común
José María Peláez es portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (AIHE). Nos explica que tanto el IVA como el Impuesto sobre Hidrocarburos los recauda el Estado y distribuye después una parte entre las autonomías del régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra) a través de la ley que regula el sistema de financiación autonómica. "El Estado, de lo que cobra del IVA, entrega el 50% de la recaudación a las comunidades y el 58% de los Impuestos Especiales", explica.
"La mitad, por regla general, de lo que cuesta llenar el depósito del coche son impuestos, puede subir o bajar un poco", señala José María Peláez. "Los criterios de reparto están delimitados en la ley de financiación. Recauda el Estado y entrega a las comunidades autónomas la parte que les corresponde", subraya el experto.
¿Qué se paga con cada litro de gasolina?
Inés Cardenal es portavoz de la Asociación de la Industria del Combustible (AICE), que reúne a cinco grandes empresas del sector en España. En declaraciones a VerificaRTVE explica que el precio final de la gasolina tiene distintos componentes:
- El precio al por mayor del producto refinado
- El coste regulatorio, de distribución y logística, que incluye el transporte del producto hasta el punto de venta; los costes de la estación de servicio (desde la luz al coste del personal), el coste del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, la cuota para Reservas Estratégicas o la tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- Impuesto Especial sobre Hidrocarburos: 0,472 euros fijos por litro para las gasolinas sin plomo 95 (la tarifa varía según el combustible).
- IVA: el 21% sobre el precio que suman los anteriores conceptos, incluido el Impuesto sobre Hidrocarburos.
Las tarifas de estos dos impuestos han sido rebajadas hasta el 30 de junio por el Gobierno (Real decreto-ley del 21 de marzo) dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Abril será el primer mes completo con esta rebaja aplicada y, según Inés Cardenal, la parte impositiva supondrá "el 33% del precio por litro de gasolina y el 28% en el caso del gasóleo".
Belén Palao es miembro del grupo de expertos en impuestos indirectos de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). Nos explica que también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ofrece información del precio de las gasolinas y de la parte que suponen los tributos, precios diarios por provincias antes de impuestos (denominado PAI Diario) y después de impuestos (PVP Diario).
"Las estadísticas de la CNMC vienen a decir que el componente impuestos es entre el 43% y el 57% en el caso de la gasolina. En el diésel, entre el 53% y 38%", resume. Los precios varían a diario y con ellos, el peso de los impuestos y del resto de componentes. Puedes ver un cuadro con la evolución entre 2014 y 2025 en la página 20 de este informe de la CNMC.
¿Por qué varía el peso de los impuestos en el precio?
Las tablas mensuales del Ministerio para la Transición Ecológica también muestran esta variación. A lo largo de 2025, el porcentaje ha oscilado entre el 47,7% de enero (página 24) y el 49,8% de diciembre (página 24). El mes con el porcentaje más bajo fue febrero (47,5%, página 24). Inés Cardenal aclara que "el coste de la materia prima altera esos porcentajes". "Cuanto más pesa la parte del coste de la materia prima en el precio final, menos pesan los impuestos. Ahora estamos en un momento de mucho peso del coste de la materia prima, desde el inicio del conflicto (en Oriente Medio) ha subido un 40% en el caso de la gasolina y el 52% en el caso del gasóleo", añade.
Belén Palao explica también que el peso de los impuestos en el precio final depende del resto de componentes y añade que la fiscalidad sobre estos combustibles "es estable" en nuestro país. No comprende por ello ningún "revuelo" por lo que se paga hoy en impuestos al repostar gasolina. "En impuestos especiales, la variación de los tipos impositivos en materia de hidrocarburos ha sido pequeña a lo largo de los años, salvo en el diésel, porque había que equipararlo a la gasolina", concluye.