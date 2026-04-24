¿Cuántos impuestos pagamos por cada litro de gasolina? Sí, pueden suponer la mitad del precio

Nos habéis consultado por un vídeo que asegura que la mitad de lo que pagamos por la gasolina "se lo queda el Estado". La duda llega en medio del conflicto en Oriente Medio iniciado el 28 de febrero, que ha mantenido cerrado el transporte marítimo del petróleo por el Estrecho de Ormuz y está elevando el precio de este carburante. El Gobierno ha aprobado una rebaja transitoria de los impuestos para compensar. Pero ¿qué parte del precio que pagamos son tributos? ¿Es verdad que pueden suponer el 50%?

En VerificaRTVE hemos consultado las cifras que publica el Ministerio para la Transición Ecológica y entre el 47% y el 50% del precio del litro de gasolina fueron impuestos en 2025. También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ofrece precios diarios antes y después de impuestos. Te lo explicamos junto a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, la Asociación de la Industria del Combustible y la Asociación de Asesores Fiscales.

Enero de 2026: el 50,2% del litro de gasolina eran impuestos El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publica informes mensuales de los precios medios de los hidrocarburos y nuevos combustibles. Recoge cifras de España y la Unión Europea e incluye una tabla con el porcentaje que representan los impuestos en el precio de venta al público (PVP). El pasado enero, los impuestos suponían el 50,2% del precio de la gasolina 95 y el 44,7% del gasóleo (página 24). Los porcentajes bajaron al 49,7% y al 44,1% en febrero (página 24), respectivamente, y volvieron a bajar en marzo al 41,5% y al 35,3% (página 24), mes en el que entraron en vigor las rebajas de impuestos desde el 21 de marzo. El 50,2% del precio de la gasolina 95 en enero fueron impuestos, según datos oficiales VerificaRTVE Las tablas permiten comparar el peso de los impuestos en España y en el resto de países de la Unión Europea. En enero, Grecia era el país donde los tributos absorbían mayor parte del precio final (61,1%), seguido por Eslovenia (61%) y Finlandia (60,3%). En el otro lado, sólo Bulgaria (46,5%) se encontraba por debajo de España. Ese mismo mes, en la Unión Europea, de media el 57,2% del precio de la gasolina fueron impuestos. En el gasóleo, los tributos suponían el 51,8% del coste final en la UE.

El Estado recauda y cede una parte a las CCAA del régimen común José María Peláez es portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (AIHE). Nos explica que tanto el IVA como el Impuesto sobre Hidrocarburos los recauda el Estado y distribuye después una parte entre las autonomías del régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra) a través de la ley que regula el sistema de financiación autonómica. "El Estado, de lo que cobra del IVA, entrega el 50% de la recaudación a las comunidades y el 58% de los Impuestos Especiales", explica. Claves del plan anticrisis por la guerra en Irán: menos IVA a gasolina y energía, prórroga de los alquileres y bono social "La mitad, por regla general, de lo que cuesta llenar el depósito del coche son impuestos, puede subir o bajar un poco", señala José María Peláez. "Los criterios de reparto están delimitados en la ley de financiación. Recauda el Estado y entrega a las comunidades autónomas la parte que les corresponde", subraya el experto.