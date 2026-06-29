La inflación se mantiene en el 3,2% en junio: la luz sube pero la tregua en Oriente Medio reduce el precio de los carburantes

La subida de precios en la economía española se estabiliza en el mes de junio. El dato de IPC adelantado que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la tasa interanual en el 3,2%.

Es el mismo nivel de inflación de abril y mayo.

En términos mensuales, los precios subieron un 0,6% en junio, lo que supone una notable aceleración respecto al leve repunte de una décima registrado en mayo.

La energía es la protagonista de las principales subidas y bajadas de precios en el sexto mes del año. Tal y como se preveía, el fin de las rebajas fiscales del Gobierno que terminaron el 1 de junio ha encarecido en los últimos 30 días el recibo de la luz y del gas en comparación con junio de 2025.

Sin embargo, esa subida se ha compensado con la caída del coste de las gasolinas: los carburantes han disminuido sus precios este mes en comparación con el encarecimiento que sufrieron el año pasado gracias al memorando de paz firmado entre Irán y Estados Unidos que ha relajado las tensiones en torno al precio del petróleo.

La inflación subyacente se reduce Por su parte, la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta energía y alimentos, baja una décima, hasta el 2,9%, apoyada también por la moderación de algunos servicios turísticos. En tasa intermensual también ha subida, en este caso es del 0,4%.