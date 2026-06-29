La inflación se mantiene en el 3,2% en junio: la luz sube pero la tregua en Oriente Medio reduce el precio de los carburantes
- El fin de las rebajas fiscales del gobierno encarece la factura de electricidad y gas
- En comparativa con mayo, los precios suben un 0,6%
La subida de precios en la economía española se estabiliza en el mes de junio. El dato de IPC adelantado que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la tasa interanual en el 3,2%.
Es el mismo nivel de inflación de abril y mayo.
En términos mensuales, los precios subieron un 0,6% en junio, lo que supone una notable aceleración respecto al leve repunte de una décima registrado en mayo.
La energía es la protagonista de las principales subidas y bajadas de precios en el sexto mes del año. Tal y como se preveía, el fin de las rebajas fiscales del Gobierno que terminaron el 1 de junio ha encarecido en los últimos 30 días el recibo de la luz y del gas en comparación con junio de 2025.
Sin embargo, esa subida se ha compensado con la caída del coste de las gasolinas: los carburantes han disminuido sus precios este mes en comparación con el encarecimiento que sufrieron el año pasado gracias al memorando de paz firmado entre Irán y Estados Unidos que ha relajado las tensiones en torno al precio del petróleo.
La inflación subyacente se reduce
Por su parte, la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta energía y alimentos, baja una décima, hasta el 2,9%, apoyada también por la moderación de algunos servicios turísticos. En tasa intermensual también ha subida, en este caso es del 0,4%.
El Ejecutivo aprueba este lunes nuevas medidas anticrisis
Precisamente, el Ejecutivo aprobará en el Consejo de Ministros de este lunes el nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo. Aunque se desconocen las medidas concretas, está previsto que se prorroguen las bonificaciones fiscales y sectoriales a los carburantes (se mantendrá el IVA reducido al 10%) para evitar una escalada de precios en las puertas de las vacaciones de verano.
Tras conocerse los datos de inflación, el ministerio de Economía ha subrayado la estabilidad de nuestro país frente a shocks internacionales, pero ha advertido sobre la necesidad de vigilancia ante la volatilidad geopolítica.
Los datos que hoy se han publicado son provisionales. El INE publicará el desglose definitivo de la cesta de la compra el próximo 15 de julio.