El Gobierno eleva en cuatro décimas el crecimiento económico para este año y lo sitúa en el 2,6%

El Gobierno prevé que el PIB de España crezca este 2026 un 2,6%, cuatro décimas más de las contempladas el pasado mes de noviembre, según avanzan fuentes del Ministerio de Economía a RTVE Noticias. Carlos Cuerpo presentará este lunes el cuadro macroeconómico, la base sobre la que el Ejecutivo elaborará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que prevé además que el crecimiento para los próximos tres años, hasta 2029, se sitúe por encima del 2%.

Para el Gobierno, la economía española seguirá creciendo a buen ritmo a pesar de las incertidumbres desatadas por el conflicto de Irán o la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump y volverá a estar entre los países europeos que mejor comportamiento registran. La previsión del Ejecutivo coincide con la de la Comisión Europea y casi triplica el crecimiento para el conjunto de la zona euro, que esta última fijó en un 0,9% para este año. La cifra que baraja el Ejecutivo es cinco décimas superior a la del FMI (2,1%), tres a la del Banco de España (2,3%) y dos a la que hace tres semanas publicó BBVA Research, que fijó en un 2,4% el crecimiento del PIB para este 2026.

Los economistas del banco achacaron la “resiliencia” de la economía española a las tendencias de actividad y de empleo, que siguen siendo positivas, al “dinamismo” de las exportaciones de servicios, a la creación de puestos de trabajo por la inmigración, a la inversión en la construcción de vivienda y a una política fiscal “expansiva”. No obstante, alertaron de que el impacto del precio de la energía y de los insumos había sido superior al previsto inicialmente, por lo que el crecimiento podía moderarse a medio plazo.

Cuerpo, que presentará las previsiones económicas del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, también dará cuenta de las medidas que seguirán vigentes para paliar los efectos derivados del cierre del Estrecho de Ormuz. Y entre las ayudas que podrían mantenerse hasta después del verano destaca la rebaja del IVA al tipo reducido del 10% para los carburantes.

Gracias a esta medida y a otras, el Gobierno ha conseguido contener la inflación, que en junio, según ha publicado también este lunes el INE, se situó en un 3,2%, al igual que en abril y en mayo. El indicador ha podido mantenerse estable porque la subida del precio de la electricidad y el gas por la retirada de las bonificaciones fiscales se ha visto compensada por la bajada de la gasolina y el diésel.

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