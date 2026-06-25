El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves que la economía española creció en el primer trimestre de 2026 un 0,6%, dos décimas menos que en el último trimestre de 2025, por la moderación del consumo de los hogares y la caída de las exportaciones. Por su parte, la variación interanual del PIB se situó en el 2,7%.

Los tres primeros meses del año han estado marcados por la inestabilidad derivada de la guerra de Irán, que ha provocado una ralentización en el gasto de las familias y de las empresas, aunque ha subido el hecho por las administraciones públicas, según los datos de Contabilidad Nacional difundidos por el INE, que confirman los avanzados a finales de abril.

La demanda nacional, a pesar de la moderación, aportó 0,5 puntos al crecimiento del PIB, mientras que la exterior, la ligada a las exportaciones e importaciones, contribuyó con 0,1 puntos.

El consumo de los hogares se ralentizó y se situó en el 0,6%, tres décimas menos que los tres meses previos. También cayó la inversión de las empresas, que se quedó en un 0,5%, cuatro décimas menos, frente al gasto del sector público, que pasó de un 0,2 a un 0,5%. Por su parte, las exportaciones e importaciones se redujeron un 0,6% y un 1%, respectivamente.

"El consumo de los hogares se consolida como uno de los principales motores de la economía, con un avance trimestral del 0,6%, apoyado principalmente en la solidez del mercado laboral", ha ensalzado el Ministerio de Economía, que ha defendido además que el paquete de medidas aprobado para frenar las consecuencias de la guerra de Irán ha dado sus frutos y ha permitido "amortiguar" el impacto de la crisis energética sobre los hogares y empresas.

Desde el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo se han felicitado además por el crecimiento interanual del PIB, que vuelve a situar a España como uno de los países mejor posicionados de la UE. "La economía incluso aceleró su ritmo de crecimiento en el cálculo interanual al 2,7%, una décima por encima del cuarto trimestre de 2025, manteniendo el liderazgo de nuestro país entre las principales economías de la zona del euro", han destacado.

El PIB a precios corrientes alcanzó en el primer trimestre un nuevo máximo de 437.288 millones de euros, 2.172 millones superior al de los tres meses precedentes. Y todos los sectores económicos presentaron crecimientos, salvo la construcción, que se estancó. El mayor repunte lo experimentó la agricultura (3,3%), seguido de los servicios (0,8%) y la industria (0,3%).

Desde el punto de vista de las rentas, la remuneración de los asalariados creció el 0,8% y el excedente de explotación bruto/renta mixta bruta (asimilable a los beneficios empresariales) lo hizo un 2,1%, mientras que los impuestos netos sobre la producción y las importaciones cayeron el 7,3%.

En el ámbito del empleo, las horas efectivamente trabajadas disminuyeron un 0,3% trimestral, pero los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo crecieron el 0,8%, ya que la productividad por hora efectivamente trabajada aumentó un 1%.