Mínguez carga contra Feijóo y le acusa de "ignorancia, mala fe o ambas" por mezclar la 'ley de nietos' con el voto exterior

En plena polémica por la Ley de nietos, criticada por el el líder del PP, que acusó al Gobierno de querer "fabricar votantes", la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados Montse Mínguez se ha preguntado, en una entrevista concedida al programa La Hora de la 1 de TVE, "si lo de Feijóo es ignorancia o mala fe", aunque en su opinión "son ambas cosas". Ha justificado estas afirmaciones porque asegura, Alberto Núñez Feijóo está mezclando la regularización de inmigrantes, la ley de nietos y el voto exterior, lo que "demuestra el poco sentido común" que tiene, a su juicio, el presidente del PP.

"Demuestra que solo tiene un plan Moncloa, no hay un plan país", ha acusado la portavoz socialista, que ha opinado sobre Feijóo que "su única estrategia" es alcanzar la presidencia del Gobierno "con el método que sea".

Mínguez ha pedido una lectura atenta de la ley de nietos, ya que "es lo mismo que defendía el PP" y Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia. Las críticas del PP, ha asegurado, intentan "desvirtuar lo que recoge la ley", pero "detrás hay procesos garantistas, funcionarios que trabajan" y "se están dando cifras que no son reales". Por eso pide contundencia y que se contrasten las informaciones: "Entrar en la dinámica de que todo es un desastre poco favorece a un sistema tan garantista como el sistema electoral español".

Denuncia una "doble vara de medir" en el ámbito judicial La corrupción política que acapara titulares desde hace semanas ha sido otro de los asuntos a los que se ha referido la portavoz del PSOE en la Cámara Baja. Mínguez ha recordado la condena a 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos, pero también que el empresario Víctor de Aldama, "el corruptor", está "en la calle". "Tenemos que luchar contra el corrupto y el corruptor", ha insistido, porque "hay dos manos, la que cobra y la que paga". “Montse Mínguez, portavoz del PSOE, sobre los casos judiciales vinculados al PSOE:



🗣️"Con la lucha de la corrupción tenemos que ir contra el corrupto y contra el corruptor, que aquí hay dos manos, la que cobra y la que paga."#LaHora1J pic.twitter.com/mumet3Hw6w“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 1, 2026 En este sentido, ha denunciado que "la ciudadanía ve dos velocidades" y una "doble vara de medir": "Todavía no tenemos la sentencia del caso Kitchen, 13 años después", ha dicho en referencia al juicio por el presunto aparato parapolicial puesto en marcha por el ministro Jorge Fernández Díaz durante el primer ejecutivo de Rajoy, cuyo juicio está a punto de finaliza en la Audiencia Nacional. Mínguez también ha aludido a los procesos de la Gürtel, sobre la financiación irregular del PP, que "lleva no sé cuantos juicios". Y también ha señalado que "a Montoro le investigan desde hace año y medio y no ha ido a declarar". Todo esto lo ha contrapuesto con la imputación del expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra, recordando que ya ha ido a declarar. O también la investigación a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, sólo por ser familiares suyos. "Nos viene a la cabeza la frase de “el que pueda hacer que haga” y se están haciendo muchas cosas", ha continuado, en alusión a las palabras del expresidente José María Aznar.