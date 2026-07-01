Mínguez carga contra Feijóo y le acusa de "ignorancia, mala fe o ambas" por mezclar la 'ley de nietos' con el voto exterior
- Mínguez: "La dinámica de que todo es un desastre no favorece a un sistema tan garantista como el electoral"
- La portavoz del PSOE en el Congreso denuncia una "doble vara de medir" en el ámbito judicial
En plena polémica por la Ley de nietos, criticada por el el líder del PP, que acusó al Gobierno de querer "fabricar votantes", la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados Montse Mínguez se ha preguntado, en una entrevista concedida al programa La Hora de la 1 de TVE, "si lo de Feijóo es ignorancia o mala fe", aunque en su opinión "son ambas cosas". Ha justificado estas afirmaciones porque asegura, Alberto Núñez Feijóo está mezclando la regularización de inmigrantes, la ley de nietos y el voto exterior, lo que "demuestra el poco sentido común" que tiene, a su juicio, el presidente del PP.
"Demuestra que solo tiene un plan Moncloa, no hay un plan país", ha acusado la portavoz socialista, que ha opinado sobre Feijóo que "su única estrategia" es alcanzar la presidencia del Gobierno "con el método que sea".
Mínguez ha pedido una lectura atenta de la ley de nietos, ya que "es lo mismo que defendía el PP" y Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia. Las críticas del PP, ha asegurado, intentan "desvirtuar lo que recoge la ley", pero "detrás hay procesos garantistas, funcionarios que trabajan" y "se están dando cifras que no son reales". Por eso pide contundencia y que se contrasten las informaciones: "Entrar en la dinámica de que todo es un desastre poco favorece a un sistema tan garantista como el sistema electoral español".
Denuncia una "doble vara de medir" en el ámbito judicial
La corrupción política que acapara titulares desde hace semanas ha sido otro de los asuntos a los que se ha referido la portavoz del PSOE en la Cámara Baja. Mínguez ha recordado la condena a 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos, pero también que el empresario Víctor de Aldama, "el corruptor", está "en la calle". "Tenemos que luchar contra el corrupto y el corruptor", ha insistido, porque "hay dos manos, la que cobra y la que paga".
“Montse Mínguez, portavoz del PSOE, sobre los casos judiciales vinculados al PSOE:— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 1, 2026
🗣️"Con la lucha de la corrupción tenemos que ir contra el corrupto y contra el corruptor, que aquí hay dos manos, la que cobra y la que paga."#LaHora1J pic.twitter.com/mumet3Hw6w“
En este sentido, ha denunciado que "la ciudadanía ve dos velocidades" y una "doble vara de medir": "Todavía no tenemos la sentencia del caso Kitchen, 13 años después", ha dicho en referencia al juicio por el presunto aparato parapolicial puesto en marcha por el ministro Jorge Fernández Díaz durante el primer ejecutivo de Rajoy, cuyo juicio está a punto de finaliza en la Audiencia Nacional. Mínguez también ha aludido a los procesos de la Gürtel, sobre la financiación irregular del PP, que "lleva no sé cuantos juicios". Y también ha señalado que "a Montoro le investigan desde hace año y medio y no ha ido a declarar".
Todo esto lo ha contrapuesto con la imputación del expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra, recordando que ya ha ido a declarar. O también la investigación a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, sólo por ser familiares suyos.
"Nos viene a la cabeza la frase de “el que pueda hacer que haga” y se están haciendo muchas cosas", ha continuado, en alusión a las palabras del expresidente José María Aznar.
"La presunción de inocencia tiene que prevalecer"
Sin embargo, Mínguez está convencida de que "la verdad saldrá a la luz, hay que tener paciencia". Desde el PSOE, ha insistido, "reivindicamos que la presunción de inocencia tiene que prevalecer". Y ha ido más allá: "No todo el mundo es culpable porque salga en diferentes autos o informes de la UCO. La UCO investiga, se tiene que probar y al final se tiene que demostrar".
Respecto a los casos de corrupción, Mínguez ha defendido la actuación del PSOE y la autocrítica en el partido: "Hemos remodelado toda la ejecutiva, la secretaría de organización ahora es plural. Hemos cambiado los mecanismos de control interno. Queremos ser mejores", ha dicho, antes de defender que el PSOE ha mejorado su rendición de cuentas: "Esos que dicen que no somos críticos con nosotros mismos deberían saber que el PSOE es el partido más transparente, llegando hasta el 83% en índice de transparencia. PP y Vox no llegan ni al 25%".
Por eso, ha continuado, "no nos pueden dar ninguna lección": "Llevamos un año mejorando por dentro, actuando y aplicando nuevos mecanismos de control interno, que yo invito a otros partidos, si tanto nos critican, a que nos copien", ha reclamado.