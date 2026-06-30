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Sánchez "por supuesto" respalda a la presidenta de la SEPI y el PP pide que dimita tras su imputación en el caso Leire

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, durante una intervención.
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, durante una intervención. REUTERS / Violeta Santos Moura
RTVE.es

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que mantiene su apoyo a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la haya imputado en el denominado caso Leire.

"Por supuesto, claro que sí", ha respondido sobre si mantiene su confianza en Gualda tras las preguntas de los periodistas al final del acto de presentación del Plan de Integración y Ciudadanía.

En el acto se encontraba también Yolanda Díaz, que ha remarcado que no comenta imputaciones ni incurrirá en "procesos paralelos". La vicepresidenta segunda del Gobierno ha subrayado que "si hay presuntas irregularidades, tienen que ser investigadas" y si se determina "alguna responsabiidad, que caiga todo el peso de la ley".

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Díaz ha recordado que "desde hace tiempo" defiende la necesidad de transformar la SEPI en una agencia pública industrial "que, de una vez por todas, modernice a industria del país". "Ha llegado el momento de que lo hagamos y desliguemos esa política industrial que aglutina a grandes empresas para que deje de depender del Ministerio de Hacienda", ha remarcado.

El PP volverá a citar en el Senado a Zapatero

El Partido Popular, por su parte, ha anunciado que volverá a citar a declarar en el Senado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esta vez lo hará en la comisión de investigación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para "que pueda dar explicaciones", ha asegurado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

A juicio de la popular, Zapatero "mintió" cuando compareció en la comisión del caso Koldo y, además, no se le pudo preguntar sobre "asuntos tan jugosos como las joyas". "Quién faltó a la verdad en sede parlamentaria ahora tendrá que dar explicaciones ante el juez", ha afirmado García. Aún no hay fecha para esta declaración.

Quien sí tiene reservado hueco en la agenda porque está ya citada es la vicepresidenta Sara Aagesen, que comparecerá el 6 de julio para dar explicaciones sobre el rescate de la SEPI a Tubos Reunidos. El 7 de julio será el turno del director adjunto operativo (DAO), José Luis Santafé. Días más tarde, el 13 de julio, responderá a las preguntas de los senadores la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, y el 14 de julio se sentará en la sala la presidenta del PSOE y diputada, Cristina Narbona.

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La oposición pide la dimisión de Gualda

El Partido Popular ha pedido este martes la dimisión de Beatriz Gualda tras conocerse su imputación. "Es tremendamente grave", ha afirmado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez. A su juicio, pone de manifiesto que "el 'sanchismo' tiene un patrón de corrupción" y que llegó al Gobierno para "intentar ocupar las instituciones". También ha asegurado que la comparecencia en el Senado del ministro de Hacienda, Arcadi España, debería servir para anunciar que Gualda "ya ha dimitido" porque "han pasado más de doce horas" y "aún no lo ha hecho".

Sobre la situación de Gualda, el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha recalcado que "se trata de la crónica de una muerte anunciada" y ha señalado que Pedro Sánchez y el resto del Gobierno ya debía "haber asumido responsabilidades políticas" hace tiempo.

Podemos ha lanzado una alerta a Pedro Sánchez. "Tan importante como saber llegar es también saber irse", ha advertido Ione Belarra, la secretaria general de Podemos. La diputada ha lamentado que estar "meses y meses" hablando de los casos de corrupción del PSOE es "disolvente progresista". "Hoy de la SEPI, mañana de Ábalos, el próximo de Zapatero", ha lanzado Belarra, que ha pedido a Sánchez que asuma responsabilidad por el daño "irreparable".

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