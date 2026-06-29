Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y otra veintena de personas por presuntos amaños en empresas públicas

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado este lunes a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y otras 24 personas más, entre ellas varios dirigentes de la empresa vasca Tubos Reunidos por el presunto amaño de contratos en empresas públicas.

Según el magistrado, hay "indicios de criminalidad" de los 25 investigados, entre los que también se encuentra el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga o Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha.

Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de la exmilitante y supuesta 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Cerdán.

La UCO cree que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha. Según el instructor, Cerdán y Díez tenían una "relación previa", aludiendo a que ya formarían parte de la presunta trama de presuntas irregularidades en contratos de la SEPI en la que aprovecharían "sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico".

Pedraz cree que Cerdán también habría sido del grupo denominado 'Hirurok', "actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior".

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