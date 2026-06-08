Un juez admite la querella del PP y Vox por el rescate de Air Europa y cita como investigado al vicepresidente de la SEPI

Un juez de Madrid ha citado como investigado al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación administrativa tras admitir las querellas presentadas por el PP y Vox por el rescate de Air Europa en 2020 por valor de 475 millones de euros.

En un auto fechado el pasado viernes, al que ha tenido acceso RTVE, el juez del Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid José María Escribano cita a declarar a Lora el próximo 3 de julio y ha reclamado a la SEPI diversa documentación, incluido el expediente del rescate a la aerolínea.

El magistrado subraya que los hechos a investigar "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

"No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 757 y 774 de la citada ley procesal, instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable.

La querella va a nombre de los procuradores del PP Manuel Sánchez-Puelles y María del Pilar Hidalgo, así como Vox como partido político, "a quien se tendrá por parte y con quien se entenderán las sucesivas diligencias en el modo y forma previsto en la ley".

Pide a la SEPI toda la información pormenorizada del rescate Por otra parte, el juez requiere a la SEPI y al gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) todo tipo de información relativa al rescate de la aerolínea. Por un lado, que identifiquen a todos los que intervinieron por su parte en el rescate (el secretario del consejo gestor, los vocales "con voz y voto" en las sesiones del mismo, los invitados, los técnicos instructores del expediente y el abogado del Estado que elaboró el informe. "Todo ello a fin de ser citados en la forma que corresponda una vez oído el querellado", expone. Por otra parte, reclama "íntegro y foliado" el expediente relativo a la operación de rescate, así como las actas íntegras, los borradores, los anexos y la documentación distribuida a los vocales y Presidencia en las reuniones en las que se trató dicho expediente. De igual forma, reclama un listado de asistentes con acreditación de voz y voto y los documentos "presentados en mesa". Asimismo, solicita "la consulta formulada (preguntas exactas), antecedentes remitidos y el informe completo emitido (incluidos anexos, borradores y notas internas), especialmente sobre deudas o impedimentos y su interpretación". También demanda los informes de fiscalización o control previos o posteriores sobre la operación, así como las "observaciones, reparos, recomendaciones y respuestas" de la SEPI y del Consejo Asesor.