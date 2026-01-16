Hidalgo defiende la ayuda que recibió Air Europa en la pandemia: "Ningún Gobierno me ha ayudado nunca a nada"
- El presidente dice que no fue un rescate, sino un préstamo que ya han devuelto con un 8% de intereses
- Niega que haya existido cualquier tipo de favoritismo por parte del Ejecutivo y de ningún español
El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, ha defendido este viernes la ayuda que la compañía recibió durante la pandemia. En su opinión, no fue un rescate sino un préstamo que ya han devuelto con un 8% de intereses. "A ningún español le ha costado un euro", ha señalado Hidalgo durante su participación en un evento de Nueva Economía Forum.
En noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó una inyección de 475 millones de euros en Air Europa, al considerarla una empresa estratégica para la economía española cuya viabilidad se puso en riesgo a causa de la pandemia de coronavirus.
Lo que ocurrió entonces con la aerolínea ha estado envuelto en polémica por acusaciones de trato de favor por parte del Gobierno. El presidente, no obstante, ha negado que haya existido cualquier tipo de favoritismo: "¿Qué favoritismo me ha dado a mí ningún español?", se ha preguntado.
"Ningún Gobierno me ha ayudado nunca a nada, todo ha sido puro esfuerzo y puro sudor de todos los directivos que me han rodeado y de mis intuiciones", ha proseguido.
"Air Europa ahora está saneada y ya es solvente"
En este desayuno, el empresario ha dicho que a sus 85 años ahora puede descansar porque, tras la entrada en la compañía Turkish Airlines, Air Europa ahora está saneada y ya es solvente.
Fue en noviembre cuando se cerró la venta de cerca del 26% de su capital a Turkish Airlines por una inversión de 300 millones, lo que le permitió cancelar su préstamo público de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un año antes de la fecha prevista de devolución.
El acuerdo mantiene a la familia Hidalgo como accionista mayoritaria de Air Europa, a través de Globalia, mientras International Airlines Group (IAG) conserva su participación del 20% mediante una compra de acciones a Globalia.
En este sentido, Hidalgo ha indicado que IAG y su consejero delegado, Luis Gallego, "se están portando muy bien", pero que no les deja "gestionar ni opinar" sobre la compañía, porque una de las aerolíneas del grupo, Iberia, es su competidora directa. Aun así, ha revelado que tiene interés en que Turkish Airlines tenga un consejero, una vez que se materialice su papel como socios capitalistas.
Por último, sobre su futuro, el presidente ha descartado que le quede alguna otra gran operación empresarial por hacer. "Eso ya le va a tocar a mis hijos y a mis nietas, porque yo ya no tengo ninguna ilusión de más empresas", ha sentenciado.