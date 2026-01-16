Hidalgo defiende la ayuda que recibió Air Europa en la pandemia: "Ningún Gobierno me ha ayudado nunca a nada"

El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, ha defendido este viernes la ayuda que la compañía recibió durante la pandemia. En su opinión, no fue un rescate sino un préstamo que ya han devuelto con un 8% de intereses. "A ningún español le ha costado un euro", ha señalado Hidalgo durante su participación en un evento de Nueva Economía Forum.

En noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó una inyección de 475 millones de euros en Air Europa, al considerarla una empresa estratégica para la economía española cuya viabilidad se puso en riesgo a causa de la pandemia de coronavirus.

Lo que ocurrió entonces con la aerolínea ha estado envuelto en polémica por acusaciones de trato de favor por parte del Gobierno. El presidente, no obstante, ha negado que haya existido cualquier tipo de favoritismo: "¿Qué favoritismo me ha dado a mí ningún español?", se ha preguntado.

"Ningún Gobierno me ha ayudado nunca a nada, todo ha sido puro esfuerzo y puro sudor de todos los directivos que me han rodeado y de mis intuiciones", ha proseguido.