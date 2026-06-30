Sánchez acusa a PP y Vox de "hacer política con la migración" y Feijóo insiste en la "ingeniería electoral"

El día que termina el plazo para la regularización de migrantes, y en plena polémica por la ley de nietos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este martes una defensa cerrada de sus medidas en materia migratoria. "Mientras otros hacen política con la migración nosotros hacemos política migratoria", ha lanzado en un acto para presentar el Plan de Integración y Ciudadanía.

"Ninguna sociedad ha avanzado levantando muros", ha afirmado, en otro dardo a los partidos críticos con la migración, para apostar en su lugar por "dar la mano en lugar de dar la espalda". "Ha habido formaciones políticas que han convertido la migración y la delincuencia en el principal problema de su campaña electoral", ha añadido y ha desmentido el supuesto "efecto llamada" criticado tanto por PP como por Vox: "Frente al miedo, política rigurosa, y frente al odio, humanidad e empatía".

Las palabras del jefe del Ejecutivo llegan después de que el partido de Alberto Núñez Feijóo elevara el tono contra el Gobierno por la regularización de migrantes y también por la llamada ley de nietos, que otorga la nacionalidad española a descendientes de exiliados en la Guerra Civil y el franquismo.

Feijóo pide que se garantice el cumplimiento de los requisitos legales El lunes, Feijóo acusó a Sánchez de hacer "ingeniería electoral" con esta medida, incluida en la ley de memoria democrática aprobada en 2022 y que según sus cálculos daría la nacionalidad a 2,5 millones de extranjeros descendientes de españoles. Se trataba de "fabricar votantes" para que le salgan "las cuentas", afirmó en una entrevista en Es Radio. Este martes, en otra entrevista, esta vez en La7 Región de Murcia, el líder del PP ha insistido en la misma idea, aunque ha aclarado que no habla de "pucherazo". Cree que dar la nacionalidad a más de dos millones de personas en un año y medio es una decisión que nunca se ha adoptado con esa magnitud en España y que requiere un amplio consenso político e institucional. Ha afirmado que tanto la regularización de migrantes como la ley de nietos deben garantizar que todos los solicitantes cumplen los requisitos legales para acceder a la nacionalidad y que también debe evaluarse el impacto que tendría sobre el censo electoral. Feijóo acusa a Sánchez de "ingeniería electoral" y "fabricar votantes" nacionalizándolos con la Ley de Nietos ROCÍO GIL GRANDE Feijóo ha rechazado equiparar sus críticas con un supuesto "pucherazo" electoral, aunque ha insistido en que existe un proceso de "ingeniería electoral" que, en su opinión, persigue ampliar el número de votantes potenciales favorables al Gobierno. Como ejemplo, ha señalado que, según sus datos, en el consulado español de Buenos Aires se han registrado más de 650.000 solicitudes de nacionalidad, una cifra que, según ha dicho, deberá verificarse.