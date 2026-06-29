Las solicitudes de regularización de migrantes se sitúan en 1,2 millones un día antes del cierre del plazo

El plazo para acogerse al proceso extraordinario de regularización de migrantes concluye este martes con unas cifras que se sitúan, según las últimas informaciones, en torno a 1,2 o 1,3 millones de solicitudes. Un dato que excede de forma notable las previsiones iniciales del Gobierno, que cifraba en aproximadamente 500.000 los potenciales beneficiarios.

Tal y como recuerda el Sindicato Unificado de Policía (SUP), las estimaciones policiales se situaban en las 1.250.000 millones de solicitudes, cifra mucho más cercana a la realidad que la del Ejecutivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este martes un acto sobre este proceso de regularización, que ha calificado como "histórico" y "una decisión de justicia, de reconocimiento de derechos y de integración de quienes forman parte de la vida cotidiana del país".

El jefe del Ejecutivo ha hecho en distintas ocasiones hincapié en la aportación de los inmigrantes al desarrollo económico de España, y en diversas intervenciones públicas ha resaltado el apoyo que a ese proceso han dado tanto la Iglesia como los empresarios. Unos argumentos que expuso en la última reunión del Consejo Europeo de Bruselas ante las críticas que a ese proceso hicieron algunos líderes de otros países como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Un plazo "insuficiente" para sus impulsores Los interesados han podido presentar sus peticiones desde el pasado 16 de abril, pero muchos han encontrado dificultades para recabar la documentación necesaria. Los últimos datos, del pasado 15 de junio, revelaban que el Gobierno había recibido ya 900.000 solicitudes. En las primeras semanas, el principal escollo fue hacerse con el certificado de vulnerabilidad, necesario solo en algunos casos, pero esta traba fue superada a medida que más ONG se acreditaron para hacer el trámite y el gran problema que ha persistido para algunas nacionalidades como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia ha sido conseguir el certificado de antecedentes penales. Ante este escenario, la plataforma 'Regularización Ya' ha exigido en las últimas semanas una prórroga. "No es un favor, es una obligación", ha revindicado en sus redes sociales esta plataforma, que cree que la Administración debe garantizar el acceso real al proceso con una ampliación de plazo dadas las trabas administrativas que "siguen dejando fuera" a miles de migrantes que "cumplieron con todo lo que se les pidió". Una demanda a la que se han sumado en las últimas semanas los partidos Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE, y Podemos, que han pedido más tiempo para que nadie se quede fuera. El proceso extraordinario de regularización de extranjeros no veta a ucranianos y a venezolanos, es falso

CCOO apoya 7.500 peticiones de regularización El sindicato CCOO ha respaldado como entidad colaboradora más de 7.500 expedientes para la regularización extraordinaria de inmigrantes, la mayoría de ellos de personas procedentes de Colombia, Perú y Venezuela. Del total, casi el 50 % corresponde a mujeres, ha informado la secretaria confederal de Migraciones y Atención a las Personas de CCOO, Sofía Castillo, en una rueda de prensa celebrada este lunes en Madrid para hacer balance del proceso. De cara a los próximos pasos, la representante del sindicato ha asegurado que CCOO seguirá trabajando para acompañar a las personas migrantes en su formación o de cara a la homologación de sus títulos para "garantizar que puedan acceder a empleos mejor cualificados y con condiciones más dignas".