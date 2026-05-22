El Supremo estudia si paraliza la regularización extraordinaria de migrantes de forma cautelar

El Tribunal Supremo estudia este viernes varias peticiones, entre ellas de la Comunidad de Madrid, Vox o Hazte Oír, que buscan paralizar la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, que entró en vigor el pasado 16 de abril para dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país.

Está previsto que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal celebre a partir de las 11:00 horas de forma sucesiva cinco vistas, una por cada recurrente: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.

En esas audiencias, en las que el Supremo evaluará una suspensión cautelar de la medida, defenderán sus posturas tanto los recurrentes como la Abogacía del Estado en representación del Gobierno. Se espera que esta defienda que no se paralice la iniciativa, ya que eso tendría una "afectación directa" sobre "los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general", según un escrito remitido hace unos días al tribunal.

El Supremo ya rechazó el pasado 16 de abril una medida cautelarísima solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica para frenar la regularización, al no considerar acreditado que existiese especial urgencia para hacerlo.

El Gobierno de Pedro Sánchez estimó al aprobar la medida que de esta se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas que se encuentran en situación irregular, según aseguraron en su momento fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En las primeras dos semanas de vigencia del Real Decreto , se registraron unas 200.000 peticiones para adherirse al proceso y el plazo acaba el próximo 30 de junio.

01.17 min Un mes después de la regularización extraordinaria muchos inmigrantes siguen presentado sus solicitudes