El Supremo estudia si paraliza la regularización extraordinaria de migrantes de forma cautelar
- El Alto Tribunal celebra varias vistas para evaluar los recursos planteados por la Comunidad de Madrid, Vox o Hazte Oír
- En las primeras dos semanas se registraron unas 200.000 peticiones de regularización, cuyo plazo acaba el 30 de junio
El Tribunal Supremo estudia este viernes varias peticiones, entre ellas de la Comunidad de Madrid, Vox o Hazte Oír, que buscan paralizar la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, que entró en vigor el pasado 16 de abril para dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país.
Está previsto que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal celebre a partir de las 11:00 horas de forma sucesiva cinco vistas, una por cada recurrente: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.
En esas audiencias, en las que el Supremo evaluará una suspensión cautelar de la medida, defenderán sus posturas tanto los recurrentes como la Abogacía del Estado en representación del Gobierno. Se espera que esta defienda que no se paralice la iniciativa, ya que eso tendría una "afectación directa" sobre "los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general", según un escrito remitido hace unos días al tribunal.
El Supremo ya rechazó el pasado 16 de abril una medida cautelarísima solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica para frenar la regularización, al no considerar acreditado que existiese especial urgencia para hacerlo.
El Gobierno de Pedro Sánchez estimó al aprobar la medida que de esta se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas que se encuentran en situación irregular, según aseguraron en su momento fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En las primeras dos semanas de vigencia del Real Decreto , se registraron unas 200.000 peticiones para adherirse al proceso y el plazo acaba el próximo 30 de junio.
Los recursos
La Comunidad de Madrid alega que la norma "afecta gravemente" a la prestación de servicios públicos sin que se articulen mecanismos financiación y de provisión de medios; contraviene la normativa europea y afectar a la seguridad. Asimismo, Vox cree que derivará en el colapso del sistema y generará más dificultades en el acceso a la vivienda y más inseguridad en las calles. Según su vicepresidente y secretario general, Ignacio Garriga, "lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria" y "un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España".
La Abogacía del Estado niega el riesgo de colapso. Asevera que las autorizaciones de residencia no tendrán impacto en los servicios públicos porque los beneficiarios de la medida -quienes ya viven en España desde antes del 1 de enero de 2026- ya son usuarios de los mismos.
El Ejecutivo apela a que la regularización permitirá el acceso de los beneficiarios al "pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico", entre ellos al trabajo, que contribuirá no solo a su integración, sino además al incremento de las cotizaciones sociales por su incorporación al mercado laboral.
Por su parte, Hazte Oír solicita la suspensión, entre otros motivos, al considerar que el Gobierno carece de base legal para una regularización general y los efectos de la misma serían "irreversibles" y no podrían ser reparados con una posterior sentencia favorable.