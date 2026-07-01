Saiz garantiza el "rigor jurídico" de la regularización de migrantes: "Está avalada por el Consejo de Estado"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" con respecto al proceso de regularización extraordinaria de migrantes iniciado por el Gobierno y que está siendo analizado por el Tribunal Supremo, que ha planteado la posibilidad de llevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho comunitario.

En este sentido ha dicho, en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE,) que se trata de un proceso que ya se ha hecho otras veces, que cuenta con "toda la seguridad y rigor jurídico" y que está avalado por el Consejo de Estado.

La ministra ha defendido este proceso que busca regularizar la situación de "quienes ya viven en nuestro país" y que hasta ahora lo hacían en los "márgenes de la sociedad".