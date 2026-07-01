Saiz garantiza el "rigor jurídico" de la regularización de migrantes: "Está avalada por el Consejo de Estado"
Entrevista en RNE
- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirma en RNE que el 50% de las solicitudes está tramitada
- Insiste en que busca la regularización de personas que ya viven en España pero "lo hacen en los márgenes"
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" con respecto al proceso de regularización extraordinaria de migrantes iniciado por el Gobierno y que está siendo analizado por el Tribunal Supremo, que ha planteado la posibilidad de llevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho comunitario.
En este sentido ha dicho, en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE,) que se trata de un proceso que ya se ha hecho otras veces, que cuenta con "toda la seguridad y rigor jurídico" y que está avalado por el Consejo de Estado.
La ministra ha defendido este proceso que busca regularizar la situación de "quienes ya viven en nuestro país" y que hasta ahora lo hacían en los "márgenes de la sociedad".
La mitad del millón de solicitudes ya se ha tramitado
Ha explicado que ya se han tramitado el 50% del millón de solicitudes de regularización y, preguntada sobre si cabe que el proceso se revierta, ha dicho que "no estamos en esa pantalla".
En este sentido, ha criticado al PP por "abrazar los discursos más ultras de Vox" y ha recordado que no se opuso al proceso de regularización de migrantes afectados por la dana en la Comunidad Valenciana. Es precisamente esta comunidad, junto con Aragón, la que ha presentado el recurso contra esta regularización.
La titular de Migraciones ha insistido en que cuando se habla del millón de solicitudes, hay que pensar que "hablamos de historias de vida" que están detrás de los números y ha recordado a PP y a Vox los mensajes que el papa León XIV lanzó en su visita a España sobre los migrantes.
El Gobierno ha vuelto a negar que este proceso genere un "efecto llamada" y asegura que, por el contrario, supone una caída en las llegadas irregulares de migrantes.
Preguntada la ministra también por la polémica abierta en torno a la denominada 'ley de nietos', que permite conceder la nacionalidad española a descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura franquista, y duramente criticada por PP y Vox, que la consideran "ingeniería electoral" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Saiz ha criticado la "irresponsabilidad" de estas afirmaciones.
Vox incluso ha pedido a la Junta Electoral que se suspenda el voto por correo a todos los españoles residentes en el extranjero.
En este sentido, Saiz ha recordado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cuando era presidente a la Xunta de Galicia defendía facilitar el acceso a la nacionalidad a descendientes de exiliados "y lo llevaba en sus programas electorales" como candidato. Cree que ahora es un "político sin proyecto de país" y que "huele su derrota electoral".