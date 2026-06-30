Vox pide a la Junta Electoral que se suspenda el voto por correo a todos los españoles residentes en el extranjero

Vox considera que el proceso de nacionalizaciones con la llamada 'Ley de Nietos' supone un "golpe de Estado a cámara lenta" y, además de pedir la suspensión de esa norma, propone privar a los españoles residentes en el extranjero de la posibilidad de ejercer el derecho a voto por correo, de manera que si quieren votar sólo puedan hacerlo directamente de forma presencial en los consulados o embajadas, aunque estén a cientos de kilómetros de distancia.

Así lo ha reclamado este martes el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, quien ha admitido que esa fórmula entrañará "dificultades" para los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Pero en Vox consideran que hay que tomar medidas ante el "golpe de Estado a cámara lenta" que, a su juicio, está impulsando el Gobierno desde 2022 con el proceso de concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados y emigrantes españoles amparado en una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.

Figaredo ha recordado que Vox ya recurrió en su momento ante el Tribunal Constitucional esa disposición que contiene la llamada 'Ley de Nietos' y ahora ha reclamado la "revisión de oficio", la suspensión cautelar y la nulidad de la instrucción emitida por el Ministerio de Justicia en octubre de 2022 para regular el procedimiento para la concesión de la nacionalidad por esa vía.

Los de Santiago Abascal buscan suspender todo el trámite de acceso y admisión en el CERA porque, dicen, está siendo "enormemente opaco", entre otras cosas, porque el Gobierno ha dejado "en manos de autoridades extranjeras gran parte el proceso de nacionalización y de incorporación" al registro de estos electores en el extranjero.