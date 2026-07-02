Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 2 de julio

España se juega todo en su encuentro de dieciseisavos contra Austria. La eliminación temprana de Alemania y Países Bajos y el sufrimiento de Brasil para derrotar a Japón son solo ejemplos de que la competición no permite errores. España se enfrenta a Austria a partir de las 21:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Los Ángeles (EEUU) para sellar su pase a los octavos de final. El encuentro puede seguirse gratis y en directo en La 1 y RTVE Play.

El otro gran encuentro de la jornada es el Portugal – Croacia, duelo a vida o muerte en este Mundial entre dos de los teóricos favoritos para alzarse con el trofeo. Cristiano Ronaldo frente a Modric, dos veteranos curtidos en muchos campeonatos y protagonistas también de esta edición. Ambos se enfrentan en la madrugada del viernes 3 de julio a partir de las 01:00 horas en Toronto (Canadá).

El tercer duelo de dieciseisavos es que mide a Suiza contra Argelia. La líder del Grupo B, con 7 puntos se medirá a una Argelia repescada como uno de los mejores terceros, tras cerrar la fase de grupos con cuatro puntos, empatada con Austria en el Grupo J. El encuentro arranca a las 05:00 horas de la madrugada del viernes 3 de julio en Vancouver (Canadá).

El partido de la jornada será el España – Austria. El combinado español cerró la fase de grupos como primero del Grupo H, por delante de Cabo Verde, un resultado que le permitió esquivar a Argentina en esta ronda. El último partido contra Uruguay no fue, sin embargo, como se esperaba y, aunque España terminó ganando por la mínima, el combinado nacional sufrió las consecuencias del juego duro del combinado sudamericano. Nico Williams y Yeremi Pino se retiraron lesionados y ambos se suman a Víctor Muñoz que ya era baja. Por el contrario, en las últimas sesiones, Luis de la Fuente ya ha podido contar con Aymeric Laporte, que no se había entrenado desde el partido por sobrecarga.

Para el encuentro, Luis de la Fuente no ha dado pistas sobre su once, que podría incluir a Dani Olmo en lugar de Mikel Merino, por su capacidad para generar peligro en el campo rival, lo que cual puede ser esencial para batir a un rival con gran contundencia defensiva. La segunda gran duda para De la Duente está en el lateral derecho, donde ha intercalado a Marcos Llorente y Pedro Porro hasta la fecha. El resto de la zaga quedarían en manos de Cucurella, Cubarsí y Laporte, con Unai Simón bajo los palos. Delante, el técnico riojano podría también repetir con Lamine Yamal, Oyarzabal y el goleador Álex Baena.

Austria llega a esta eliminatoria tras una primera fase de grupos intensa. Incluye el empate in extremis a tres contra Argelia, que le dio la segunda plaza del grupo, con un nuevo tanto de Marko Arnautovic, máximo goleador del equipo con dos tantos, y un gol en el ’96 de Saša Kalajdžić, que le dio la clasificación. España y Austria solo se han enfrentado una vez en un Mundial. Fue en 1978 y el encuentro acabó con 1-0 a favor de los centroeuropeos. En los últimos diez enfrentamientos entre ambos, España solo ha perdido en una ocasión, con 22 goles a favor y cinco en contra.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. En esta jornada, además, RTVE Play se volcará con la selección española, con un nuevo capítulo del videopódcast Fútbol de calle desde las 19:00 horas y una nueva edición de Comenta que sales para vivir el partido con toda la pasión y el humor de los anfitriones habituales, a partir de las 20:00 horas. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 2 de julio y madrugada del 3 de julio Dieciseisavos de final •España - Austria. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Los Ángeles (EEUU). •Portugal - Croacia. 01:00 horas (hora peninsular) del 3 de julio. Estadio de Toronto (Canadá) •Suiza – Argelia. 05:00 horas (hora peninsular) del 3 de julio. Estadio de Vancouver (Canadá)