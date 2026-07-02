EE.UU - Bosnia y Herzegovina, en directo hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos y Bosnia - Herzegovina buscarán una plaza en octavos de final. Su rival, tras un frenético partido, será Bélgica, que se deshizo de Senegal en el descuento de la prórroga. Sigue el encuentro minuto a minuto en RTVE.es debajo de estas líneas.

El encuentro tendrá lugar en el Levi's Stadium, también conocido como San Francisco Bay Area Stadium, en Santa Clara. EE.UU arranca la eliminatoria como primera del grupo D, que pese a su tropiezo final cuenta con la ventaja de jugar en casa. Su estreno en el torneo mundialista comenzó con un 4 - 0 ante Paraguay y un 2 - 0 ante Australia, pero terminó cayendo contra Turquía por 3 - 2, en un partido con suplentes que le impidió finalizar la primera fase con nueve de nueve puntos.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, pasó a dieciseisavos como uno de los mejores terceros. Los dragones comenzaron empatando por la mínima contra Canadá, después sufrieron una dura derrota ante Suiza por 4- 1 y su último partido lo cerró remontando sobre Catar con 3 - 1, lo que le dio 4 puntos y el pase histórico. Estados Unidos ha alcanzado las rondas eliminatorias de la Copa Mundial siete veces antes, pero esta es la primera vez que lo logra Bosnia y Herzegovina, que quedó eliminada en la fase de grupos en 2014.

Mauricio Pochettino tratará de animar a los locales con un ataque liderado por Christian Pulisic y Folarin Balogu. Las Estrellas y Barra, con Sergej Barbarez bajo la batuta, contarán con el delantero Edin Dzeko, de 40 años, como capitán, que supone una amenaza junto al atacante Ermedin Demirovic y al joven ‌extremo Kerim Alajbegovic. Otra figura clave para la selección balcánica ha sido el portero Nikola Vasilj, desempeñando un papel importante en la fase de clasificación al torneo y en las tandas de penaltis.

El historial de Estados Unidos vs Bosnia cuenta con tres antecedentes previos en los Amistosos Internacionales, donde destaca el conjunto norteamericano con un saldo de dos victorias y un empate.