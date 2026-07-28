Siete de las nueve asesinadas en junio y julio en casos de violencia de género convivían con su agresor

Junio y julio han sido meses trágicos para las víctimas de violencia de género. Nueve mujeres han sido asesinadas presuntamente a manos de sus parejas en España en el inicio del verano, uno de los periodos que más muertes acumulan en este ámbito. De ellas, siete convivían con su agresor; y en cuatro de los casos estaban en fase de ruptura.

Son las cifras arrojadas este martes por el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad, convocado para analizar el repunte de asesinatos de las últimas semanas, y en el que ha recomendado replantear medidas, implicar más a los entornos — tan solo en uno de los casos había una denuncia previa— y dar a conocer a las autoridades cualquier indicio, según fuentes del departamento liderado por la ministra Ana Redondo.

El dato se acerca, asimismo, a los dados hace meses en el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. El documento recogía que el 80% de las 49 mujeres asesinadas en 2025 convivían con su agresor.

En lo que va de año, 31 mujeres han sido asesinadas en casos de violencia machista en España. Los últimas muertes fueron las de dos mujeres en menos de 24 horas: una en Antequera, Málaga, y otra en la localidad toledana de Alameda de la Sagra.

Días antes perdía la vida también una mujer de 30 años que permanecía ingresada desde febrero con quemaduras graves en el 50% de su cuerpo por el ataque que perpetraron dos sicarios por orden de su marido en Sevilla la Nueva, Madrid. A principios de julio, madre e hija eran asesinadas en Mijas y, en El Fenollar, Alicante, otra mujer moría a manos de su marido.

El verano suele ser un periodo negro en violencia de género. Los expertos apuntan al machismo estructural y a la conjunción del periodo vacacional, en el que víctima y agresor suelen pasar más tiempo juntos, con el aumento de separaciones en esta época. A esto se une la falta de refuerzos en los sistemas de protección.