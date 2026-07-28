Siete de las nueve asesinadas en junio y julio en casos de violencia de género convivían con su agresor
- Cuatro de las mujeres estaban en proceso de separación y solo en uno de los casos había una denuncia previa
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Junio y julio han sido meses trágicos para las víctimas de violencia de género. Nueve mujeres han sido asesinadas presuntamente a manos de sus parejas en España en el inicio del verano, uno de los periodos que más muertes acumulan en este ámbito. De ellas, siete convivían con su agresor; y en cuatro de los casos estaban en fase de ruptura.
Son las cifras arrojadas este martes por el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad, convocado para analizar el repunte de asesinatos de las últimas semanas, y en el que ha recomendado replantear medidas, implicar más a los entornos — tan solo en uno de los casos había una denuncia previa— y dar a conocer a las autoridades cualquier indicio, según fuentes del departamento liderado por la ministra Ana Redondo.
El dato se acerca, asimismo, a los dados hace meses en el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. El documento recogía que el 80% de las 49 mujeres asesinadas en 2025 convivían con su agresor.
En lo que va de año, 31 mujeres han sido asesinadas en casos de violencia machista en España. Los últimas muertes fueron las de dos mujeres en menos de 24 horas: una en Antequera, Málaga, y otra en la localidad toledana de Alameda de la Sagra.
Días antes perdía la vida también una mujer de 30 años que permanecía ingresada desde febrero con quemaduras graves en el 50% de su cuerpo por el ataque que perpetraron dos sicarios por orden de su marido en Sevilla la Nueva, Madrid. A principios de julio, madre e hija eran asesinadas en Mijas y, en El Fenollar, Alicante, otra mujer moría a manos de su marido.
El verano suele ser un periodo negro en violencia de género. Los expertos apuntan al machismo estructural y a la conjunción del periodo vacacional, en el que víctima y agresor suelen pasar más tiempo juntos, con el aumento de separaciones en esta época. A esto se une la falta de refuerzos en los sistemas de protección.
Ocho menores han quedado huérfanos
En los nueve crímenes cometidos en los últimos dos meses, ocho menores han quedado huérfanos tras los asesinatos de sus madres. De los nueve agresores, dos se han suicidado y tres han intentado quitarse la vida. En este sentido, el comité, que reúne a Igualdad con los ministerios de Interior y Justicia, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, ha pedido no archivar de manera inmediata estos casos para facilitar la tramitación de ayudas y de los recursos tras los asesinatos.
También ha instado a revisar los testimonios en los que las víctimas solicitan, por ejemplo, retirar las denuncias, después de que, en uno de los últimos asesinatos, víctima y agresor llegaran a un acuerdo para retirar la protección; y por aquellos casos en los que la víctima depende económicamente o de otro tipo de su pareja. "Ella no actúa en libertad en un contexto de violencia de género. Debe primar la persecución de quien delinque y la protección de la víctima", expresan fuentes de Igualdad.
Se plantea, asimismo, un acompañamiento de los menores huérfanos para evitar que se desarrollen determinados perfiles o comportamientos.
Entre los asesinatos, destaca que cuatro de las nueve víctimas estaban en Andalucía. Tres de ellas, concretamente, en Málaga. La comunidad andaluza es también la que más crímenes acumula en 2026 con nueve en total. Es por ello que el Ministerio de Igualdad ha asegurado que van a celebrar en breve una reunión con la comunidad andaluza para analizar más detalladamente los hechos.
Información para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.