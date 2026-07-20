Una mujer de 30 años ha sido hallada muerta este lunes con lesiones de arma blanca en una vivienda de Antequera, Málaga. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y no se descarta que esté relacionado con violencia de género.

El teléfono 112 ha recibido a las 14:00 horas un aviso en el que se alertaba del posible fallecimiento de una mujer, por lo que el centro coordinador ha movilizado a los efectivos sanitarios y la Policía Nacional, ha informado a EFE un portavoz del servicio dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

A la vivienda se han trasladado especialistas de la Policía Científica y la comitiva judicial, pero hasta el resultado de la autopsia no se puede confirmar la causa de la muerte.