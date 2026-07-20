Investigan la muerte violenta de una mujer en Antequera, Málaga
- La víctima, de 30 años, ha sido encontrada en una vivienda pasadas las 14:00 horas
- No se descarta que los hechos estén relacionado con violencia de género
Una mujer de 30 años ha sido hallada muerta este lunes con lesiones de arma blanca en una vivienda de Antequera, Málaga. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y no se descarta que esté relacionado con violencia de género.
El teléfono 112 ha recibido a las 14:00 horas un aviso en el que se alertaba del posible fallecimiento de una mujer, por lo que el centro coordinador ha movilizado a los efectivos sanitarios y la Policía Nacional, ha informado a EFE un portavoz del servicio dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.
A la vivienda se han trasladado especialistas de la Policía Científica y la comitiva judicial, pero hasta el resultado de la autopsia no se puede confirmar la causa de la muerte.
Tratan de averiguar si tiene relación con el suicidio de un hombre
Los investigadores tratan de determinar si el crimen está relacionado con el suicidio, también este lunes, de un hombre de 35 años. Se ha precipitado a las 11:50 horas desde la muralla de la Alcazaba en Antequera, según han dicho fuentes próximas al caso a EFE y Europa Press.
En lo que va de mes, esta es la cuarta muerte violenta de una mujer de la que se tiene constancia en la provincia de Málaga. El pasado 1 de julio fue hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria una malagueña de 35 años que llevaba desaparecida desde abril. Su expareja, de 49 años, confesó el crimen.
Una semana después fueron encontradas sin vida una mujer de 61 años y su hija de 31 en una vivienda de Mijas, quienes murieron apuñaladas presuntamente a manos del novio de la madre. El hombre habría prendió después fuego a la vivienda para intentar ocultar los crímenes, según las pesquisas de la Guardia Civil.