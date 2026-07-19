Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en Soses, Lleida

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer en el municipio de Soses, en Lleida, cuya desaparición había sido denunciada.

Según fuentes de la subdelegación del Gobierno a RTVE, se trataría de un robo de madrugada, por lo que quedaría descartada la hipótesis de la violencia de género, aunque está todavía por confirmarse oficialmente.

La policía autonómica de Cataluña ha informado este domingo de que a las 22:45 horas del sábado recibió el aviso de la desaparición de la mujer en Soses, tras lo que se inicio su búsqueda, hasta que se localizó el cuerpo sin vida de la mujer, según recoge Efe.

Los agentes desplazados al lugar han podido comprobar que se trata de una muerte "con indicios de violencia".

La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer el caso, que se encuentra bajo secreto sumarial.