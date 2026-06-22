Los Mossos d'Esquadra investigan una presunta agresión homófoba a un menor en Mataró, Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan una presunta agresión homófoba en grupo, la madrugada de este domingo, cerca de la ronda de Sant Oleguer de Mataró, en Barcelona, coincidiendo con las fiestas de un barrio de la ciudad. Según fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar sobre las 02:15 horas, cuando un grupo de unos diez jóvenes agredió, presuntamente, a un menor que ya ha interpuesto una denuncia en comisaría. La policía catalana ha abierto una investigación y busca indicios para identificar a los presuntos agresores.

El alcalde de la localidad barcelonesa, David Bote Paz, ha condenado los hechos con un mensaje en la red social X, en el que ha enviado su apoyo a la víctima y a sus familiares. “En Mataró no hay lugar para el odio ni la intolerancia”, ha afirmado. Esta presunta agresión, de la que no se conocen más datos, se produce coincidiendo con el mes del Orgullo. En este sentido, el edil afirma que “continuarán plantando cara a la LGTBI-fobia”.