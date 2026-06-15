Estudiantes que han sacado cero en el examen de Euskera de la PAU protestan frente a la EHU en Bilbao

Una mala nota en un examen de la PAU puede condicionar el futuro universitario. Eso les ha ocurrido a cerca de 60 estudiantes vascos que han sacado un cero en la prueba de Euskera. Y a otros que han obtenido calificaciones mucho más bajas de lo que esperaban. Por eso, este lunes se han concentrado frente a la Escuela de Ingeniería de la Euskal Herriko Unibertsitatea en Bilbao. Eran dos centenares entre estudiantes, familias y profesores. Quieren respuestas. Quieren saber por qué ha pasado.

Una chica que ha sacado un cero explicaba que por ello "me tengo que ir a la privada a estudiar Farmacia. No hay quien levante un cero". Otra contaba "llevo cuatro años en el euskaltegi, el año pasado me saqué el B2, y todo ese esfuerzo no se ve reflejado para nada. No tengo un 0 pero tengo un 1,5". Otro alumno exigía una corrección digna y explicaciones. "Otros colegios de modelo A que se han examinado en Leioa tienen notas mucho mejores. Tengo compañeros de clase con menor nivel de euskera que yo, su apellido empieza con la D y han sacado mejor nota" se lamentaba.

Según un profesor de un centro afectado, "hay datos que no son entendibles. Alumnos nuestros tienen un B2 o un C1 en el euskaltegi. Pido a la universidad que los tribunales se asignen de una forma más aleatoria, sin que los correctores sepan el colegio" de los alumnos que hacen la prueba. También había indignación entre los padres y madres. "Queda en evidencia que existe un sesgo absoluto en la corrección. Esto es un asalto, no tiene nombre" aseguraba uno. Otro ha dicho que se están planteando acudir a la Fiscalía de Menores porque se está vulnerando su derecho a la educación. Y también pedir medidas cautelares al TSJPV.

En un solo tribunal Todos estos ceros en Euskera corresponden a estudiantes que hicieron los exámenes en un mismo tribunal, el 11, localizado en la Facultad de Economía y Empresa del campus de Sarriko. Y todos fueron para los alumnos cuyos apellidos van de la I a la S, cuyas pruebas se realizaron en dos aulas. Eran en total 350 estudiantes de seis colegios, todos ellos concertados y de modelo A, es decir, que imparten la enseñanza en castellano. Las notas obtenidas en otras aulas han sido superiores. La Euskal Herriko Unibertsitatea ha hecho pública una nota en la que señala que el proceso de la PAU sigue abierto, y que las solicitudes para la revisión de exámenes pueden presentarse hasta la medianoche del lunes 15 de junio. Dice que las pruebas se elaboran de forma coordinada y que están incorporando de forma progresiva el modelo de evaluación competencial. Y que en el proceso de corrección también se tienen en cuenta las faltas de ortografía. Asimismo, la EHU recuerda que la convocatoria extraordinaria de la PAU se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. Y que los alumnos que se presenten no asumen riesgo alguno, porque se mantendrá la calificación más favorable.