Empieza la PAU en Euskadi, con 13.066 estudiantes en busca de una nota para alcanzar sus objetivos

La meteorología se ha aliado con los algo más de 13.000 jóvenes vascos que comienzan la Prueba de Acceso a la Universidad: tiempo fresco, algo lluvioso a ratos. Mucho mejor, sin duda, que el calor de la semana pasada. Lo que no cambia es la aglomeración a la hora de entrar a las aulas de la Euskal Herriko Unibertsitatea donde tienen lugar las pruebas. Un millar de docentes universitarios participa en la realización de estos exámenes, repartidos en 41 tribunales.

La mitad de los estudiantes hacen la PAU en el Campus de Bizkaia. Casi 5.000 en el de Gipuzkoa y 1.800 en el de Álava. La inmensa mayoría, 12.000, llegan del Bachillerato. Casi mil han completado un Ciclo Formativo de Grado Superior. Y medio millar de alumnos de cursos anteriores se presentan de nuevo para subir nota. Tres cuartas partes del alumnado va a realizar las pruebas en euskera, y el 24 por ciento en castellano.

Primera prueba, euskera El primer examen ha sido el de Lengua Vasca y Literatura. Los estudiantes han tenido que comentar un texto, publicado en la revista Elhuyar Zientzia, sobre la importancia de que el personal médico atienda a los pacientes en su lengua materna. Después tocaba Filosofía. La tarde de esta primera jornada se dedica a asignaturas como Biología, Química o Dibujo artístico. El segundo día, Lengua Castellana y Literatura por la mañana, seguida de Matemáticas, Física, Latín o Griego. Para terminar, Historia de España, Inglés, Francés o Alemán. Entre quienes se enfrentan a la PAU, el estado de ánimo va desde el nerviosismo total hasta el que intenta controlarlo. No faltan las típicas "porras" sobre los autores que pueden caer en el examen de Filosofía, o los temas de Historia. En general reconocen que no les incomodan los sistemas de vigilancia que se han implantado para evitar que se copie, porque ya los han tenido en sus centros. Lo que sí es una preocupación casi generalizada es conseguir la nota de corte necesaria para acceder a los estudios deseados.