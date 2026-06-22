Muere Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal que apostó por la desregularización financiera y se arrepintió

Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos entre 1987 y 2006, ha muerto este lunes a los 100 años, según un comunicado de su esposa, Andrea Mitchell, publicado por la cadena NBC News.

Este influyente economista abogó durante sus años al frente de la política monetaria estadounidense por una mayor desregulación financiera, una apuesta que más tarde reconocería que estaba "parcialmente equivocada" puesto que derivó en la gran crisis financiera de 2008. Los mercados "deberían estar mucho más regulados para impedir el peor tsunami financiero del último siglo", admitió en una comparecencia en el Congreso de Estados Unidos, dos años después de que hubiera terminado su mandato.

"Alan falleció esta mañana en nuestra casa a los 100 años debido a complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson", ha declarado Mitchell en el comunicado que publica NBC News, donde ella trabajó como corresponsal jefe en Washington y de asuntos exteriores.

"Era un hombre extraordinario que contribuyó a moldear la economía estadounidense durante décadas bajo la presidencia de ambos partidos, pero siempre fue honesto al reconocer sus errores", ha añadido.

Greenspan presidió el banco central estadounidense durante casi dos décadas bajo los gobiernos de Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.